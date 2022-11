Les évangéliques américains financent le mouvement anti-avortement en Israël

Miriam Genz, conseillère à l’association anti-avortement Be’ad Chaim à Jérusalem, prépare des sacs d’aide à donner aux femmes enceintes. (Corinna Kern pour le Washington Post)

JERUSALEM – Dans un pays avec l’une des politiques d’avortement les plus libérales au monde, des groupes financés par des évangéliques américains conservateurs ciblent les femmes avec un message familier aux États-Unis mais nouveau pour la plupart des Israéliens : l’avortement est un « meurtre ». L’idée a trouvé un écho chez Shir Palla Shitrit, 21 ans, lorsqu’elle a contacté pour la première fois le “centre de crise de grossesse” dirigé par Be’ad Chaim – en hébreu pour “pro-vie”. Dans un bureau décoré de schémas de fœtus, de passages bibliques encadrés et d’une sculpture en céramique d’une mère allaitante, des conseillers lui ont offert une année de soutien matériel et une place dans une communauté de base en pleine croissance.

“Ils sont comme ma famille”, a déclaré Palla Shitrit, à côté d’une pile de couches, de vêtements d’hiver pour bébé et de sa carte-cadeau mensuelle de supermarché, d’une valeur d’environ 100 $.

« Ma vie était très instable. Je n’avais pas d’argent et je pensais que je serais la pire des mères », a-t-elle dit en chuchotant alors que son bébé de 10 mois, Tohar, s’endormait dans ses bras. “Maintenant, je sais que c’est ce qui donne un sens à la vie.”

Israël a légalisé l’avortement en 1977, quatre ans après la décision de la Cour suprême des États-Unis. Roe contre Wade décision. Le ministre israélien de la Santé, Nitzan Horowitz, a encore facilité l’accès à l’avortement cette année, affirmant que le renversement de Chevreuil avait fait reculer les droits des femmes « d’une centaine d’années ».

Mais les «centres de crise de grossesse» soutenus par des évangéliques conservateurs américains gagnent en importance ici, visant à changer la conversation autour de l’avortement et à jeter les bases d’un mouvement politique. Be’ad Chaim, une opération de plusieurs millions de dollars qui s’est rapidement développée ces dernières années, fournit aux femmes des faits soigneusement sélectionnés, ou entièrement déformés, pour plaider contre l’avortement. Des brochures en hébreu, anglais, russe et arabe montrent des bébés poignardés au cœur ou irradiés jusqu’à la mort, se tordant de douleur.

Campagnes publiques contre l’avortement — un panneau d’affichage routier montrant une échographie granuleuse, avec la légende « Ceci n’est pas un fœtus, c’est une fille nommée Nofar » ; une publicité de bus mettant en vedette une petite fille qui dort avec sa poupée, avec le texte : “Un jour, elle sera une chanteuse célèbre” – sont un phénomène croissant dans un pays où l’avortement n’a jamais été un sujet controversé, a déclaré Noya Rimalt, co -directeur du Forum pour le droit et la politique du genre à l’Université de Haïfa.

Elle a dit que Be’ad Chaim et un autre groupe, Efrat, ainsi que des défenseurs de l’anti-avortement plus lâchement organisés, “utilisent des récits, les images de l’enfant à naître qui crie, qui sont une importation directe des États-Unis”.

“Je suis là depuis assez longtemps et je ne me souviens pas de ces images”, a déclaré Rimalt. “C’est clairement une réaction aux États-Unis, où ces groupes gagnent plus d’argent, se sentent plus confiants.”

Les centres de grossesse utilisent le langage de l’autonomisation des femmes, présentant les hommes israéliens – médecins, maris, pères – comme des oppresseurs qui font pression sur les femmes pour qu’elles abandonnent leurs bébés.

“Quand une femme est dans une crise de grossesse, les gens n’écoutent généralement pas ce qu’elle veut”, a déclaré Sandy Shoshani, une Israélienne américaine qui est la directrice nationale de Be’ad Chaim. S’exprimant par téléphone alors qu’elle se rendait à une réunion avec des donateurs suisses à la mer Morte, elle a déclaré que son réseau s’étendait sur le monde, avec des Américains en majorité.

Elle a dit qu’elle espérait convaincre les Israéliens “que l’avortement leur fait du mal, ce n’est pas dans leur meilleur intérêt”.

Mais pour la plupart des Israéliens, l’accès à l’avortement est un rare point de consensus, même à une époque de polarisation politique intense. Selon le Bureau central des statistiques d’Israël, 98 % des femmes qui demandent l’intervention peuvent en obtenir une.

Billie Schneider, 26 ans, une immigrante de New York qui s’est fait avorter à Tel-Aviv il y a deux ans, a déclaré qu’elle était “choquée de voir à quel point tout cela est facile”. Dans le cadre du système de santé universel d’Israël, elle a reçu la procédure financée par l’État quelques jours après avoir découvert qu’elle était enceinte.

Mais les défenseurs de l’avortement ont le sentiment que l’élan est de leur côté, soutenu par l’après-avortement.Chevreuil les interdictions d’État aux États-Unis et les résultats des élections du 1er novembre ici, qui ont offert une victoire décisive à l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a répété à plusieurs reprises a salué les évangéliques conservateurs comme les « meilleurs amis » d’Israël.

Le parti de gauche Meretz d’Horowitz a complètement abandonné le parlement, incapable de rassembler suffisamment de voix pour franchir le seuil requis. Les gauchistes et les modérés craignent que le sionisme religieux d’extrême droite, désormais le troisième plus grand bloc parlementaire, n’introduise des idées autrefois marginales – une telle opposition à l’avortement – dans le courant dominant.

Bezalel Smotrich, chef du sionisme religieux, a tweeté que la politique d’avortement actuelle d’Israël “promeut une licence pour tuer les fœtus”. Il a juré : “Nous n’oublierons pas et nous ne pardonnerons pas, et surtout, nous ferons tout… pour réparer les graves dégâts.”

Miriam Genz, conseillère à Be’ad Chaim et l’une des 200 employées du bureau de Jérusalem, espère qu’un jour l’avortement sera rendu illégal en Israël.

Pour l’instant, dit-elle, le groupe s’appuie sur le bouche à oreille et sur des membres comme Palla Shitrit, qui publie souvent un lien vers le site Web Be’ad Chaim sur les réseaux sociaux et dans les groupes WhatsApp pour les futures mamans.

“Je ne pense pas qu’il y ait une raison justifiée de pratiquer un avortement”, a déclaré Genz. “Cela devrait être vu de la même manière que lorsqu’une personne tue une autre personne.”

Genz, 28 ans, a reçu le soutien de l’organisation pour la première fois après être tombée enceinte à 16 ans, alors qu’elle vivait dans une auberge et séparée de sa famille dans le plus grand quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem. Elle a dit qu’elle espérait que le prochain gouvernement apporterait « plus de conscience qu’il ne s’agit pas seulement d’une procédure médicale, pas seulement d’un groupe de cellules. C’est quelque chose que les femmes regrettent pour le reste de leur vie.

Ce point de vue contredit une grande partie de la halakha, ou loi juive, qui donne la priorité à la santé physique et mentale de la mère. Pendant les 40 premiers jours après la conception, le fœtus est considéré comme « simplement de l’eau », selon un rabbin babylonien cité dans le Talmud, le texte expansif qui a façonné la loi, la culture et l’érudition juives pendant des siècles. Selon la halakha et la loi israélienne, un fœtus ne devient une « âme » qu’après sa naissance.

Au cours des dernières décennies, les évangéliques conservateurs ont eu du mal à concilier leur opposition à l’avortement avec leur “passion pour Israël”, a déclaré David Parsons, le porte-parole américain de l’Ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, une organisation évangélique qui a des liens profonds avec Netanyahu et a organisé plusieurs événements. avec Be’ad Chaim.

Mais Helen Lowery, une donatrice de Be’ad Chaim et une ministre à Houston, a déclaré que les évangéliques américains « commencent à innover » en Israël. Grâce à une initiative appelée “Opération Moïse”, Lowery et les membres de son église ont “parrainé” plusieurs bébés, faisant un don de 1 800 dollars par bébé pour la première année, a-t-elle déclaré.

Lowery s’est entretenue avec The Post depuis son hôtel à Jérusalem lors d’un voyage de bénévolat avec d’autres chrétiens conservateurs. Parmi les arrêts de son itinéraire figuraient les «Jardins de la vie» de Be’ad Chaim, un terrain de quatre acres dans la ville voisine de Latroun, où les visiteurs plantent des arbres en commémoration des «bébés à naître».

Là, dit Lowery, elle a rencontré et prié avec Shoshani.