Les évaluations d’Amnesty International selon lesquelles l’Ukraine “met les civils en danger” suscitent l’indignation

Il était entendu qu’environ 30 000 à 40 000 personnes de la population d’avant-guerre de Lysychansk d’environ 100 000 personnes étaient restées sur place, garantissant que les forces ukrainiennes partageaient parfois des immeubles d’appartements et d’autres structures avec des civils, dont beaucoup espéraient leur défaite.

Les Russes “ont bombardé l’école, l’école technique, le magasin ‘Silpo’, et plus encore”, a déclaré Mykhailo, un habitant d’un complexe d’appartements à Lysychansk qui n’a donné que son prénom pour éviter les représailles. “Partout où l’armée ukrainienne s’installe, elle est bombardée et tout est détruit.”

Les responsables russes affirment ne pas attaquer les zones civiles, mais les enquêteurs ukrainiens et internationaux affirment avoir des preuves irréfutables du contraire. Et les politiciens ukrainiens et les défenseurs des droits de l’homme, ainsi que les universitaires internationaux, ont affirmé que les soldats ukrainiens ont été en grande partie contraints de défendre le territoire sous l’attaque russe.

“L’absence totale de positions, d’équipements ou même d’un seul soldat à proximité d’une école, d’un hôpital, d’un jardin d’enfants, d’une église ou d’un musée ne les protégera pas des attaques russes avec air, artillerie, chars, munitions incendiaires ou cassettes”, Roman Avramenko, le directeur de l’ONG TruthHounds, qui enquête sur les crimes de guerre, a écrit sur Facebook. “La présence de civils n’a jamais empêché les Russes d’attaquer ces objets.”

D’autres ont souligné les atrocités bien documentées que l’armée russe a commises dans les zones urbaines.

“Dans des centaines de villes, villages et villages occupés, ce que nous avons vu à Bucha, Irpin, Gostomel se produit en ce moment”, a déclaré Olha Reshetylova, de l’Initiative médiatique pour les droits de l’homme, une organisation de défense ukrainienne, faisant référence aux banlieues de Kyiv qui sont devenues synonyme de barbarie. “Par conséquent, je ne veux pas que l’armée ukrainienne quitte ma ville.”