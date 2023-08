Les évacués du centre de l’Okanagan disent que le système de soutien est trop lent

Des milliers de personnes dans le centre de l’Okanagan sont déplacées de leurs maisons en raison des multiples incendies de forêt qui brûlent à Lake Country, Kelowna et West Kelowna.

La mise à jour la plus récente de la taille du feu qui brûle à Lake Country près de Clark Creek est toujours de 174 hectares annoncée le soir du 18 août.

L’incendie de Walroy Lake à l’extrémité nord de Kelowna est actuellement répertorié à 769 hectares, tandis que l’incendie de McDougall Creek à West Kelowna était répertorié à 10 500 hectares à 10 h 30 le 19 août.

Actuellement, 10 700 propriétés dans le centre de l’Okanagan sont sous ordre d’évacuation, et 9 500 autres sont en état d’alerte. Des plans de relance sont déjà en cours pour les personnes concernées.

Les résidents peuvent consulter cordemergency.ca pour une carte complète des zones d’évacuation.

