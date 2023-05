Les évacués des incendies de forêt en Alberta frustrés par le manque d’informations et de délais de retour

Gayle St. Denis dit qu’elle et son mari auraient été peu avertis du feu de forêt approchant leur Lac Ste. Propriété du comté d’Anne, son épouse n’était pas en voiture à ce moment-là.

En sécurité et à l’abri dans un hôtel de Westlock avec son mari et ses chiens dimanche, le besoin le plus pressant de St. Denis est maintenant d’obtenir des informations.

« C’est dur, le jeu de la hâte et de l’attente », a-t-elle déclaré. « Mais il n’y a absolument rien que vous puissiez faire à part attendre. »

Certains des 29 000 Albertains déplacés de leurs maisons sont frustrés par le manque de détails provenant des agences gouvernementales et des municipalités sur le moment où être prêt à évacuer, ce qui se passe avec leurs maisons et leur bétail, combien de temps les services essentiels seront interrompus et quand ils pourront revenir .

« J’ai été absolument déçu du manque de coordination dans la communication et les ressources », a déclaré St. Denis. Elle s’est retrouvée à parcourir environ 10 comptes de médias sociaux municipaux différents pour obtenir des informations à jour sur les incendies de forêt dans sa région.

Aucune des informations publiées sur les réseaux sociaux ne figurait sur les sites Web municipaux, a-t-elle déclaré.

St. Denis veut savoir quelle aide est disponible pour eux en tant qu’évacués.

Elle veut savoir quand elle pourra évaluer les dégâts causés à sa maison et combien de temps il est probable qu’elle soit déplacée.

Des rumeurs remplissent le vide, dit un évacué

Lindsay Lauer est également frustrée par l’absence d’informations.

Elle et sa famille font partie des 7 200 personnes qui ont quitté Drayton Valley après que le feu s’est propagé vers cette ville, au sud-ouest d’Edmonton.

Elle dit que les mises à jour indiquent que l’ordre d’évacuation est toujours en place, mais rien de plus. Les habitants ont peur et veulent savoir quelles zones l’incendie a touchées et quels dégâts il a causés, a-t-elle déclaré.

« Ils doivent se dire : ‘C’est la réalité de la situation et c’est ce que nous faisons' », a-t-elle déclaré.

Des informations incorrectes comblent maintenant le vide, a-t-elle déclaré. Certaines personnes qui ont défié l’ordre d’évacuation et sont restées sur place publient des mises à jour en ligne qui ne sont pas vraies, a-t-elle déclaré.

Samedi, Stephen Lacroix, directeur général de l’Alberta Emergency Management Agency (AEMA), a déclaré que bien que les avions puissent surveiller les zones touchées par voie aérienne, la fumée est si épaisse que les observateurs ne peuvent pas voir l’état des propriétés au sol.

Jens Jorgensen passe également du temps dans le noir, au propre comme au figuré. Le fermier qui exploite un ranch au sud de Wildwood défie un ordre d’évacuation pour s’occuper de son bétail. L’électricité a été coupée samedi matin.

Il a un groupe électrogène qu’il échange entre la maison et l’équipement qui abreuve ses animaux.

« Rien ne nous donne une idée du moment où nous pourrions récupérer notre pouvoir », a-t-il déclaré.

Le chauffeur de camion Lonny McColman a tenté de livrer une semi-remorque pleine de pneus de la Colombie-Britannique à Mildred Lake, en Alberta. Il est coincé avec sa charge à Hinton depuis trois jours depuis que des incendies de forêt ont forcé la fermeture de routes dans toute la province. (Konnor Killoran/Pour Radio-Canada)

À Hinton, Lonny McColman attend avec une semi-remorque pleine de pneus que l’autoroute rouvre – depuis trois jours.

« Le plus important, c’est que personne ne nous dira combien de temps cela va durer », a déclaré McColman. « Il n’y a personne à qui parler. Personne ne nous donne d’informations du tout. »

Le site Web provincial sur le transport routier indique simplement que de nombreuses routes traversant le centre-ouest de l’Alberta sont fermées.

Dimanche, le directeur exécutif de l’AEMA, Colin Blair, a reconnu la frustration et le stress des évacués et leur a demandé d’être patients.

« Je dirais que compte tenu de l’ampleur de cet événement et du fait qu’il est sans précédent, je dirais quand même que nous en sommes aux premiers jours », a déclaré Blair. « [It’s] la situation réelle des incendies de forêt qui va dicter les prochaines étapes pour toutes les municipalités. »

Colin Blair, directeur exécutif de l’Alberta Emergency Management Agency, prend la parole lors d’une conférence de presse sur les incendies de forêt généralisés le 7 mai 2023. Christie Tucker, agente d’information pour Alberta Wildfire, a également fait le point sur l’état des incendies de forêt. (Janet French/CBC)

Les priorités de l’AEMA et de l’Alberta Wildfire sont de s’assurer que les gens sont déplacés vers la sécurité et de maîtriser les incendies de forêt qui constituent une menace, a-t-il déclaré.

Lors du briefing de dimanche, Blair avait des informations sur les dommages matériels pour certaines des communautés en danger, mais pas toutes.

Il a déclaré que les évacués qui s’inscrivent en personne dans les centres d’évacuation locaux peuvent obtenir davantage d’informations localisées qu’ils recherchent.

Environ 20% des personnes déplacées se sont enregistrées jusqu’à présent, a-t-il déclaré.