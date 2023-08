Les évacués des incendies de forêt du centre de l’Okanagan sont encouragés à s’inscrire auprès de la Croix-Rouge

Les personnes évacuées par les feux de forêt du centre de l’Okanagan sont encouragées à s’inscrire auprès de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge travaille en étroite collaboration avec les dirigeants communautaires et tous les niveaux de gouvernement pour fournir une aide humanitaire.

L’enregistrement permet la collecte de données pour comprendre les besoins et les impacts sur les personnes. Il permet également aux personnes d’être jointes même lorsqu’elles sont loin de chez elles et de communiquer avec elles sur les services et l’assistance disponibles.

La Croix-Rouge travaille actuellement avec le ministère de la Gestion des urgences et le district régional du centre de l’Okanagan pour fournir un hébergement d’urgence à Prospera Place à Kelowna.

Les personnes évacuées peuvent s’inscrire en composant le 1-800-863-6582 entre 9 h et 17 h tous les jours.

L’organisation continue de collecter des dons pour les efforts de secours et de rétablissement immédiats et continus. Ceux qui souhaitent faire un don peuvent visiter redcross.ca.

@thebrittwebster

[email protected]

BC Wildfires 2023Évacuation en cas d’incendieKelownaOkanagan