Les évacués des incendies de forêt à Kelowna réfléchissent à un sort incertain

KELOWNA, C.-B. –

Robert Pullen et son mari, Warren, ont été frappés à leur porte jeudi soir par un voisin et ont estimé qu’ils avaient environ 10 minutes pour sortir.

Un feu de forêt se déplaçant rapidement s’approchait de leur maison sur Knox Mountain à Kelowna, en Colombie-Britannique

Robert attribue à son expérience dans l’armée les avoir prêts à partir si rapidement, ainsi que les deux chiens du couple.

Aboyer des ordres à son partenaire de 20 ans comme s’il était encore en uniforme a peut-être été un peu trop – provoquant un roulement des yeux et un rire amical avec le recul – mais le stress s’est finalement transformé en soulagement. La vie continue.

Le couple fait partie des plus de 30 000 évacués fuyant les incendies de forêt en Colombie-Britannique.

Certains sont confrontés à un avenir incertain, avec la perspective de voir leurs maisons et leurs communautés détruites ou leurs moyens de subsistance perdus.

À l’extérieur de l’arène Prospera Place de Kelowna, qui accueille des évacués, les Pullens discutent dans des chaises longues du parking, après avoir décidé de quitter un centre commercial local où d’autres évacués s’étaient rassemblés et avaient fait la fête.

« C’était tout simplement trop lumineux, trop bruyant, il n’y a pas de toilettes », a déclaré Robert.

« Il y avait beaucoup de gens rassemblés autour de s’asseoir et de passer du bon temps », a déclaré Warren. « Passer un bon moment dans ces circonstances est difficile à penser. »

Le couple et leurs animaux de compagnie doivent maintenant attendre, partageant une petite remorque qu’ils ont remorquée derrière leur véhicule, en espérant qu’ils ont encore une maison où retourner.

Les chefs des pompiers de l’Okanagan ont déclaré dimanche lors d’un briefing qu’on ne sait pas encore quand les résidents évacués des maisons de West Kelowna et de Kelowna pourraient être autorisés à revenir, car les quartiers sont contrôlés et sécurisés, et la lutte contre les incendies se poursuit.

« Qu’est-ce qui va se passer? Qui sait? C’est arrivé si vite et, vous savez quoi ? Demain, nous n’aurons peut-être pas de maison », a déclaré Warren.

Jusqu’à présent, cependant, le couple surveillait la situation avec leur caméra de sonnette et leur système de sécurité domestique. Leur maison était OK samedi après-midi, pour autant qu’ils aient pu le dire.

D’autres forcés de quitter leur domicile n’ont pas bénéficié d’une vigilance militaire, décrivant des moments difficiles alors qu’ils tentaient de faire leurs valises rapidement.

Megan Michaluk était chez elle près de McKinley Beach, regardant le feu du ruisseau McDougall de l’autre côté du lac depuis sa terrasse et pensait qu’elle était en sécurité.

Toutes les quelques minutes, le feu semblait grandir avec les vents fouettants.

« C’était terrifiant de voir à quelle vitesse cela consommait complètement le côté ouest », a-t-elle déclaré.

Elle a commencé à recevoir des SMS d’amis, insistant pour qu’elle parte juste pour être en sécurité. Vers minuit, elle a commencé à faire ses valises.

« Je n’ai pas du tout fait mes valises de manière raisonnable », a-t-elle déclaré. « J’étais juste en train de jeter des trucs dedans. »

Dans son sac se trouvait un manteau d’hiver, une robe qu’elle portait pour un mariage auquel elle prévoyait d’assister, admettant que dans la confusion du moment, « ce que j’ai emballé était tout simplement ridicule ».

Elle a essayé de retourner dans son quartier le lendemain matin mais a été refoulée. Elle est à l’aise chez un ami pour le moment, a-t-elle dit.

Michaluk n’était pas la seule à avoir des pensées effilochées alors qu’elle faisait ses valises.

Un homme est assis dans le stationnement à l’extérieur d’un centre d’évacuation pour les personnes forcées de quitter leur domicile en raison d’incendies de forêt, à Kelowna, en Colombie-Britannique, le samedi 19 août 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

Denise Kenney, professeure à l’Université de la Colombie-Britannique Okanagan, a déclaré qu’elle et sa famille avaient été prises au dépourvu avant de devoir fuir leur domicile à McKinley Landing.

L’incendie, a déclaré Kenney, déchirait Traders Cove sur la rive ouest du lac Okanagan alors que les vents apportaient des braises sur l’eau. Mais ils ne pensaient pas qu’il sauterait le lac.

« Je ne sais pas pourquoi nous n’avions pas anticipé la réalité de ce qui se passait, surtout avec la façon dont les vents étaient », a-t-elle déclaré. « Nous aurions dû savoir. »

Leur maison n’était pas en alerte d’évacuation ni sur ordre à ce moment-là, mais un SMS d’un ami l’a alertée que le feu s’était propagé et menaçait désormais leur quartier.

Kenney, son mari, leur fille de 17 ans et un ami en visite de l’État de Washington ont fait un plan rapide pour sortir et se rencontrer dans le parking d’une épicerie.

« Nous avons jeté des choses ridicules dans un bagage à main, l’avons jeté dans la voiture, attrapé le chat, il a attrapé son vélo de montagne », a-t-elle déclaré. « En 10 minutes, nous étions partis. »

Kenney a déclaré qu’elle avait pris l’habitude d’apporter des documents importants de chez elle à son bureau à l’université au début de chaque été en prévision de la saison des feux de forêt. Vivre à Kelowna pendant plus de 15 ans l’a amenée à se débattre avec une contradiction omniprésente.

Une partie de son travail implique l’écologie mélangée à l’art, et elle se souvient d’un événement jeudi où elle et ses élèves admiraient leur dernier projet de « magnifique peinture murale », tandis qu’à l’extérieur se trouvait un « nuage de fumée en forme de champignon ».

À Kelowna, dit-elle, il y avait un style de vie décadent de voyages, de restaurants et de « martinis ». D’autre part, un paysage dévasté par le changement climatique, et les deux étaient difficiles à concilier.

« C’est vraiment bizarre, » dit-elle. « Nous ne savons pas comment faire le changement même face à la catastrophe. »

Kenney, qui a fini par rester avec sa famille après avoir quitté la maison, a déclaré dimanche matin qu’ils avaient appris que sa maison était sûre et intacte.

Elle espère que le vent tiendra et épargnera la propriété qui était entourée de flammes il y a quelques jours à peine.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 août 2023.