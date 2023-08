Les évacués de Yellowknife décrivent des scènes brûlées et le soutien de la communauté

L’avocat de Yellowknife et ancien pompier forestier, Garth Wallbridge, a un message clair pour tous ceux qui sont encore dans la ville et qui n’ont pas besoin de l’être.

« Si vous n’êtes qu’un citoyen et que vous traînez à Yellowknife, ma demande, en le disant aussi poliment que possible: il est temps de foutre le camp », a déclaré Wallbridge à CTVNews.ca vendredi depuis la maison d’un ami dans le nord-ouest d’Edmonton. .

Wallbridge se trouvait dans sa cabine à l’extérieur de Yellowknife lorsque l’ordre d’évacuation a été émis mercredi soir pour la ville de 20 000 habitants et ses environs. Jeudi matin, Wallbridge s’est rendu en ville pour récupérer des dossiers actifs de son cabinet d’avocats et des objets de la maison comme le marteau de charpentier de son père avant de commencer le long trajet de 1 400 km vers le sud jusqu’à Edmonton pour échapper aux incendies de forêt qui font rage.

« Il y a eu des moments où la fumée était épaisse, mais pas assez pour provoquer un ralentissement de la circulation pour être sûr », a déclaré Wallbridge vendredi après-midi. « Il y avait des flammes nues de chaque côté de l’autoroute à certains endroits. »

Dans les années 1970, Wallbridge a passé deux ans à lutter contre les incendies de forêt au Manitoba et sait de première main à quel point ils peuvent être dangereux. Il dit avoir vu des messages sur Facebook de quelques résidents de Yellowknife qui sont convaincus qu’ils peuvent rester et survivre après l’heure limite de vendredi à midi pour évacuer.

« Ma femme et moi serions d’accord, si nous perdions nos deux belles propriétés à Yellowknife, j’y retournerais quand même, je reconstruirais », a déclaré Wallbridge, qui a élu domicile en ville pendant plus de quatre décennies. « J’aime Yellowknife, c’est mon genre d’endroit. J’y retournerai. »

Warren McLeod s’est entretenu avec CTVNews.ca depuis la sécurité d’un terrain de camping à l’extérieur de Fort Providence, dans les Territoires du Nord-Ouest, à un peu plus de 300 km de route au sud-ouest de Yellowknife. Alors que de nombreux autres se dirigent vers des destinations plus au sud, McLeod prévoit de rester dans une caravane de camping avec son fils cadet et son chien et de voir comment les choses évoluent alors que les incendies pourraient atteindre Yellowknife ce week-end.

« J’espère que c’est beaucoup de bruit pour rien et que les travaux d’infrastructure de lutte contre les incendies sont en cours en ce moment, j’espère que cela tiendra et que nous pourrons y retourner le plus tôt possible », a déclaré McLeod à CTVNews.ca. « Donc, être ici, si cela se produit, alors nous pourrons rentrer à la maison plus tôt. »

Avec deux proches dans le seul hôpital de Yellowknife, McLeod a une bonne raison de rester à proximité : sa femme est infirmière avec une formation en soins d’urgence tandis que sa mère est une patiente qui s’attend à être évacuée par avion vendredi.

« Ils sont sous un code vert, ce qui signifie essentiellement que tout le personnel médical doit rester jusqu’à ce que les patients soient sortis », a déclaré McLeod, qui a grandi à Yellowknife. « Les équipes de pompiers sont toujours à Yellowknife et si quelque chose arrive à l’un d’entre eux alors qu’ils tentent de protéger la ville, ils auront besoin de soins médicaux. »

D’une place gratuite dans le terrain de camping aux livraisons de sandwichs et de piments des habitants, McLeod a déclaré qu’il avait été submergé par les manifestations de soutien des communautés le long de la route d’évacuation.

« Personne ne sait quand nous pourrons revenir en arrière », a déclaré McLeod, qui est parti jeudi après-midi. « J’espère qu’il y aura une grosse averse de pluie la semaine prochaine et que tout le monde pourra commencer à revenir. »

Geraldine Penney a quitté Yellowknife jeudi matin. Voyageant avec son mari, son fils adulte et un ami, elle séjourne maintenant dans l’appartement d’un ami d’un ami à Edmonton – une personne qu’elle n’a jamais rencontrée auparavant et qui a offert sa place pendant leur absence pendant les deux prochaines semaines.

« Nous ne pouvons pas suivre les gens qui nous envoient des messages, nous disant si nous avons besoin de quoi que ce soit », a déclaré Penney à CTVNews.ca vendredi, une heure après son arrivée à Edmonton. « C’est tout simplement phénoménal de voir comment les gens se sont mobilisés pour nous aider. »

Dans les communautés le long du chemin, Penney dit qu’ils ont reçu des offres de tout, de la nourriture à l’essence en passant par les logements. Lorsque l’ordre d’évacuation est arrivé, sa famille a chargé un camion avec des choses qu’ils ne pouvaient pas remplacer, comme trois bacs de photos de famille, ainsi que des fournitures comme du matériel de camping.

« Je travaille pour la ville de Yellowknife, et j’ai confiance que lorsqu’ils disent que nous devrions partir, j’espère que nous devrions partir », a déclaré Penney.

Non loin au nord de la frontière albertaine, ils ont été les témoins directs des effets dévastateurs des incendies de forêt dans la petite communauté d’Enterprise, qui a été en grande partie détruite ce mois-ci.

« C’était comme une zone de guerre », a déclaré Penney. « C’est à ce moment-là que j’ai vraiment compris que, vous savez, cela pourrait nous arriver. Maintenant, nous espérons et prions pour que ce ne soit pas le cas. »

Née au Labrador, Penney vivait auparavant à Iqaluit et vit à Yellowknife depuis 11 ans.

« Ces deux dernières années, ça a été vraiment mauvais en été avec de la fumée, mais rien de tel », a déclaré Penney. « Vous attendez avec impatience votre été et puis tout d’un coup vous ne pouvez pas sortir parce que vous ne pouvez pas respirer toute la fumée, et ce n’est pas sain. Ce n’est pas bon pour vos poumons, ce n’est pas bon pour votre corps, mais ce n’est pas non plus bon pour votre santé mentale. »