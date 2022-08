Les évacués de la Colombie-Britannique peuvent désormais obtenir un financement d’urgence par le biais de transferts électroniques de la province

Les Britanno-Colombiens forcés d’évacuer leurs maisons lors d’urgences telles que des incendies, des inondations et des tremblements de terre recevront des fonds d’urgence plus rapidement qu’auparavant, car la province utilisera le transfert électronique pour distribuer de l’argent pour des choses comme la nourriture et les vêtements aux évacués.

Annoncée mercredi 27 juillet, cette mise à niveau permettra d’obtenir rapidement de l’argent sur les comptes bancaires des évacués afin qu’ils puissent acheter les choses dont ils ont besoin, ce qui réduira la pression sur les évacués et les fournisseurs de biens, a indiqué la province.

Les Britanno-Colombiens devront s’inscrire en ligne pour ce service à l’aide de leur application BC Services Card.

Cet outil de transfert électronique fait partie du plan du gouvernement visant à mettre à niveau le système numérique des services d’assistance d’urgence, qui a été initialement lancé en mai 2020.

Les autorités locales et les Premières Nations continueront de diriger les plans d’évacuation et d’administrer le soutien en première ligne, de sorte que la province travaille avec les communautés pour mettre en œuvre le nouveau système.

En moyenne, 30 000 personnes utilisent les services de soutien d’urgence chaque année, et la province a déclaré que ce nombre était plus élevé lors des incendies et des inondations de 2021. Lors des précédentes évacuations à grande échelle, les centres d’accueil d’urgence ont eu du mal à répondre aux besoins des évacués, ce qui a conduit aux longues files d’attente et aux retards.

Les services de soutien d’urgence ont fourni un soutien par référence papier à des fournisseurs spécifiques et la mise à niveau du système aidera la province à payer plus rapidement les fournisseurs pour les biens essentiels.

Les personnes évacuées peuvent également recevoir des fonds pour d’autres besoins, comme un logement temporaire pour les personnes qui n’ont pas d’autres options. Selon la déclaration du gouvernement, ceux qui bénéficient d’un autre soutien par le biais d’une assurance ou qui restent avec des amis et de la famille continueront d’utiliser ces options en premier.

Dans l’annonce, le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré qu’il était important que les gens s’inscrivent à l’avance.

“Dans le cadre de la préparation aux urgences, j’encourage tout le monde, en particulier dans les zones à risque d’inondations et d’incendies de forêt, à se préinscrire auprès de l’ESS [emergency support services] en ligne en utilisant leur application BC Services Card pour se connecter. Faire cela maintenant vous assurera d’obtenir le soutien dont vous avez besoin rapidement, en cas d’urgence.

Les résidents peuvent s’inscrire au financement d’urgence par transfert électronique via une application de services de soutien d’urgence en ligne. Pour accéder à l’application, les résidents doivent se connecter avec leur application BC Services Card.

Les personnes qui n’ont pas encore configuré leur identifiant sur l’application BC Services Card devront vérifier leur identité par le biais d’un appel vidéo ou en personne dans un emplacement BC Services.

