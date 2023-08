Les évacuations sont encouragées alors que les incendies de forêt dans l’État de Washington atteignent 20 000 acres

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une personne est décédée et des évacuations sont en place alors que deux incendies de forêt brûlent dans le nord de l’État de Washington.

L’Oregon Road Fire et le Grey Fire ont brûlé plus de 20 000 acres dans le comté de Spokane, selon le Etat de Washington Ministère des Ressources naturelles. Les incendies de forêt ont éclaté le 19 août et n’ont été maîtrisés à aucun titre.

Le comté de Spokane dispose d’un système à trois niveaux pour alerter les résidents des menaces d’incendies de forêt, selon KHQ. Dimanche, les ordres d’évacuation et les ordres de niveau 2, ou « préparez-vous à partir », sont restés en place pour les zones de la ville de Spokane.

Le service d’incendie de Spokane Valley a envoyé des pompiers et des ressources pour aider à l’incendie de Grey Fire près de l’autoroute 195 et de Thorpe Rd et de l’Oregon Road Fire dans la communauté rurale d’Elk.

La météo a entravé la réponse du département samedi, mais un communiqué dimanche a indiqué que le personnel faisait des heures supplémentaires pour contenir l’incendie. Des avions sont également utilisés dans la réponse à l’incendie.

Plus de 180 structures ont été endommagées et certaines zones de Medical Lake ont connu des pannes de courant à la suite des incendies, CNN rapports. Le comté a déclaré l’état d’urgence samedi

Le feu gris a été signalé pour la première fois vendredi à midi près de Medical Lake avant de se propager par le vent vers l’est.

« Les équipages ont travaillé toute la nuit pour créer un bulldozer et des gros titres autour du bord du feu », a indiqué dimanche un communiqué du service d’incendie de Spokane Valley. «La modération de l’activité des incendies a permis aux équipages de sécuriser et de maintenir la ligne pendant la nuit. Les équipages continueront à tenir la ligne et à travailler pour tenir la ligne tout au long de la journée. »

Les bulldozers sont des véhicules parfois utilisés dans la lutte contre les incendies pour construire des lignes de feu autour d’un incendie.

La cause de l’incendie n’a pas été déterminée pour le moment, mais environ 400 personnes répondent à l’urgence. Les autorités ont averti que la qualité de l’air a continué de se détériorer et est actuellement considérée comme dangereuse dans la région du comté de Spokane

Les résidents qui n’ont pas reçu d’ordre d’évacuation sont priés de rester à l’intérieur si possible. Il est conseillé aux personnes possédant de gros animaux de les emmener au parc des expositions de Spokane, a déclaré le DNR Wildfire de l’État.

«Les hommes et les femmes du service d’incendie ont travaillé avec beaucoup de diligence alors que les ressources sont épuisées. Nous avons besoin de l’aide du public pour rendre nos emplois plus faciles », a déclaré samedi le chef du shérif du comté de Spokane, John Nowels.