Matteo Salvini, chef du parti de la Ligue – Shutterstock

La décision de la Grande-Bretagne de devenir le premier pays au monde à approuver le vaccin Pfizer contre Covid-19 a été applaudie par les principaux eurosceptiques, mais décriée par une grande partie du continent comme un exercice de propagande sur le Brexit.

La décision place le Royaume-Uni devant le reste de l’Europe – l’Agence européenne des médicaments, chargée d’approuver les vaccins contre le coronavirus pour l’UE, décidera d’ici le 29 décembre d’autoriser le vaccin.

Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, et Matteo Salvini, le chef du parti de la Ligue de la droite dure en Italie, n’ont pas tardé à applaudir la décision britannique, l’annonçant comme un avantage de la sortie imminente de la Grande-Bretagne de l’UE.

« Tout le monde a dit que le Brexit serait la fin de la Grande-Bretagne. Les Britanniques s’en sortent-ils si mal? » M. Orban a déclaré à la radio publique.

«Cela montre que ceux qui partent et suivent leur propre chemin peuvent trouver leurs propres solutions et peuvent protéger la santé de leurs citoyens plus tôt que ceux qui sont restés à l’intérieur (de l’UE). Telle est la réalité. »

Fervent critique de Bruxelles, M. Orban est dans une bataille avec l’UE sur son budget de 1,8 billion d’euros, s’opposant à un nouveau mécanisme qui lierait le financement de l’UE au respect de l’État de droit par les États membres.

En septembre, il a déclaré que la décision du Royaume-Uni de quitter le bloc était «courageuse» et démontrait la grandeur de la Grande-Bretagne, tout en insistant sur le fait que ce n’était pas une voie que la Hongrie suivrait parce que son économie était trop étroitement liée au reste du continent.

Matteo Salvini, un eurosceptique de longue date qui était vice-Premier ministre italien jusqu’à l’effondrement de sa coalition l’année dernière, a également applaudi la décision du Royaume-Uni et l’a utilisée pour marquer des points politiques contre le gouvernement de centre-gauche italien.

La matrone May Parsons (à droite) s’entretient avec Heather Price (à gauche) lors de la formation à la clinique de vaccination Covid-19 de l’hôpital universitaire de Coventry, avant que le NHS n’administre des injections aux plus vulnérables au début de la semaine prochaine – AFP

« Tout le monde nous a dit que la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE serait sa ruine, et pourtant ils commencent à vacciner la semaine prochaine, deux mois avant nous », a-t-il déclaré au Sénat, la chambre haute du parlement.

«Soit le vaccin Pfizer ne fonctionne qu’à Londres et non à Rome, soit il y a quelque chose qui ne va pas.»

Mais ailleurs en Europe, on avait le sentiment que les Britanniques avaient sauté le pistolet et avaient frappé un ton inutilement jingo-test qui avait plus à voir avec le Brexit que la santé publique.

Le gouvernement britannique a été accusé de grandir et de ne pas être un joueur d’équipe en annonçant l’approbation du vaccin avant tout autre pays.

« Les gouvernements des 27 ont accepté de jouer dans la même équipe pour un bien commun – pour obtenir un vaccin pour tous, au même moment et au même prix », a déclaré un éditorial de La Repubblica, un quotidien italien.

«Mais Boris Johnson devait démontrer que le Brexit était la meilleure décision pour le peuple britannique.»

Les Britanniques avaient opté pour le «triomphalisme» et un «récit nationaliste», a déclaré La Stampa, un journal centriste, allant jusqu’à dire que le ton festif évoquait «le débarquement en Normandie».

Tromper l’approbation du vaccin était un moyen de détourner l’attention de la «gestion désastreuse de la pandémie par le gouvernement dans sa phase initiale», a déclaré le journal dans un éditorial.

L’usine de fabrication Pfizer à Puurs, Belgique – AP

La Grande-Bretagne a ignoré la contribution de la société allemande BioNTech dans le développement du vaccin, ont déclaré des critiques.

Il y a eu peu de soutien en Allemagne pour l’idée que le pays suive l’exemple du Royaume-Uni et accélère son approbation du vaccin.

Le gouvernement d’Angela Merkel insiste sur le fait qu’il veut attendre l’UE, et peu ont exprimé leur opposition.

Une exception notable est Karl Lauterbach, un député principal des partenaires de la coalition de Mme Merkel, les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD), qui a salué la Grande-Bretagne pour avoir pris l’initiative et a appelé l’Allemagne à approuver le vaccin « en un temps record ».

« Nous ne devrions pas perdre de temps là-bas, même si d’autres États de l’UE ne sont pas encore prêts », a déclaré M. Lauterbach, un expert de la santé qui a précédemment appelé à des mesures de verrouillage plus strictes en Allemagne.

Vendredi, Klaus Reinhardt, président de l’Association médicale allemande, a rejoint les appels à l’Allemagne pour qu’elle agisse plus rapidement.

« Il est étonnant que les autorités de l’UE aient besoin de quatre semaines », a-t-il déclaré à la radio Deutschlandfunk.

« Les chiffres et les données nécessaires auront tous été soumis avec la candidature. Il ne s’agit que de vérifier si les données sont valides. J’ai l’impression que du temps est perdu ici. »

L’Allemagne a tendance à être beaucoup plus méfiante face aux vaccins que le Royaume-Uni. Le pays a un mouvement anti-vaccination vocal et Jens Spahn, le ministre de la Santé, a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles l’Allemagne voulait attendre l’approbation de l’UE était de ne pas perdre la confiance du public dans le vaccin.

La décision britannique a été applaudie par Viktor Orban de Hongrie – AP

Le gouvernement de Mme Merkel a déjà dû rendre le vaccin contre la rougeole effectivement obligatoire après que le nombre élevé de parents le refusant pour leurs enfants ait entraîné une augmentation inquiétante des infections, et certains experts estiment que jusqu’à la moitié de tous les Allemands pourraient refuser le vaccin contre le coronavirus s’il est volontaire, comme le gouvernement insiste actuellement que ce sera le cas.

La décision britannique a été largement rejetée en Allemagne comme un coup politique, à la fois par les commentateurs et le grand public.

« Les politiciens britanniques étaient fiers mercredi et ont prétendu que l’approbation du turbo était la preuve de la justesse du Brexit », a déclaré le magazine Spiegel. « Quoi qu’il en soit, le démarrage rapide de la vaccination de Boris Johnson est utile, car cela détournera l’attention des critiques sur sa gestion de crise et de la perte croissante d’autorité. »

L’ambassadeur d’Allemagne en Grande-Bretagne a rejeté toute suggestion selon laquelle l’approbation du vaccin était un triomphe britannique, affirmant qu’il s’agissait d’un «grand effort international.

Andreas Michaelis a déclaré que la société allemande BioNTech avait joué un rôle clé dans le développement du vaccin, qui était une victoire «européenne et transatlantique» plutôt qu’une «histoire nationale».

Lorsque Gavin Williamson, le secrétaire à l’Éducation, a affirmé que la Grande-Bretagne avait approuvé le vaccin en premier parce qu’elle avait «les meilleurs régulateurs» et était «un pays bien meilleur» que tout autre, cela n’a pas bien marché avec Bruxelles.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré: «Nous sommes bien sûr absolument convaincus que les régulateurs au Royaume-Uni sont très bons, mais nous ne sommes certainement pas dans le jeu de comparer les régulateurs entre les pays ni de commenter les affirmations quant à savoir qui est le meilleur. Ce n’est pas une compétition de football. Nous parlons de la vie et de la santé des gens. »

Un haut diplomate de l’UE a déclaré à la BBC que « quelqu’un devrait rappeler à M. Williamson que le vaccin Pfizer / BioNTech a été créé par une société allemande, fondée par des scientifiques d’origine turque, en partenariat avec un distributeur américain, et est fabriqué en Belgique avant d’être transporté. à travers la France pour atteindre le Royaume-Uni.

En Espagne, l’opinion était partagée. Un éditorial du quotidien de droite ABC a applaudi la décision de la Grande-Bretagne de lancer un programme de vaccination.

«Au moins, le Royaume-Uni a annoncé hier une mesure attendue depuis longtemps, ce qui signifie qu’à partir de la semaine prochaine, ils commenceront à vacciner leurs citoyens. Les garanties apparentes du vaccin et l’autorisation expresse de Downing Street nous permettent tous de rêver enfin que la fin de ce cauchemar est un peu plus proche.

Cependant, Cesar Hernández, chef du département des médicaments à usage humain de l’Agence espagnole des médicaments et des produits sanitaires, a mis en doute la sagesse de la décision britannique.

«Dans une situation où, épidémiologiquement, il ne semble pas que nous allions empirer, pour faire avancer la vaccination d’une semaine ou deux, il faudrait un bénéfice potentiel très important pour le risque encouru.

«Toutes les décisions en matière de drogue sont basées sur cette relation. Un risque très important peut être accepté si vous prévoyez d’avoir un profit qui le dépasse. De même, avec un bénéfice très faible et sans risque, vous pouvez également le prendre, mais avec un bénéfice incertain et avec deux semaines pour une autorisation complète, prendre ce risque ne semble pas très justifié.

Un sondage publié vendredi a révélé que 55% des Espagnols préféreraient attendre de voir les effets du coup avant d’accepter de l’avoir. L’Espagne prévoit de déployer le vaccin l’année prochaine et de couvrir la majeure partie de la population d’ici l’été prochain.