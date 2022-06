Les Européens retournent en Syrie, alimentant le tourisme et attirant les critiques

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BEYROUTH – Debout sur les murs ressemblant à des châteaux de la citadelle historique d’Alep, Nick White a été choqué par la destruction de la ville. Le touriste britannique de 63 ans a pu voir à quel point de grandes parties avaient été rasées par la terrible guerre civile en Syrie. L’ancienne citadelle d’Alep n’a jamais été percée, a déclaré son guide, pointant les minces fentes et autres ouvertures le long des murs où, il y a 800 ans, les défenseurs ont tiré des flèches et versé de l’huile bouillante sur les envahisseurs croisés. En 2013, ces ouvertures sont devenues des postes de tireurs d’élite.

La fortification médiévale est entourée de douves profondes et de murs escarpés, avec la seule entrée par un pont de pierre reposant sur de hautes colonnes. La protection offerte par la citadelle il y a des siècles a été rétablie en 2013, lorsque les forces gouvernementales s’y sont enfermées pendant trois ans, repoussant les rebelles dans la ville en contrebas, alimentées par la conviction que celui qui contrôle la citadelle contrôle les lignes de front.

Après des années de conflit, les touristes reviennent dans une Syrie changée. Cet été, les habitants et les voyagistes signalent une augmentation du nombre de visiteurs en provenance des pays occidentaux. Les autorités ont recommencé à délivrer des visas en octobre pour permettre aux étrangers curieux de voir par eux-mêmes le pays dont le conflit dominait autrefois les écrans de télévision et inondait l’Europe de réfugiés.

Maintenant, alors que les échos de la guerre s’éteignent en Syrie – malgré plusieurs lignes de front toujours actives – et que les voyageurs reviennent, les détracteurs exigent que les visiteurs réfléchissent à la façon dont leurs voyages soutiennent un gouvernement connu pour son oppression et sa brutalité.

Les critiques à l’égard de ces voyages se sont multipliées à l’étranger, en particulier en 2019 à la suite d’une brève relance du tourisme occidental et du flot de vidéos et de blogs d’influenceurs du voyage qui s’en est suivi. La colère a éclaté parmi les Syriens résidant à l’étranger, dont beaucoup ont été déplacés par la guerre et ne peuvent pas rentrer chez eux eux-mêmes.

La Syrie avait recommencé à accorder des visas touristiques en 2018 dans l’espoir de tirer des revenus indispensables, avant que la pandémie n’y mette fin.

Le Syria Justice and Accountability Center, une organisation à but non lucratif basée à Washington, a déclaré l’été dernier que si le tourisme peut aider les habitants de la Syrie, « la promotion de masse sans nuance ni compréhension est au mieux irresponsable et potentiellement mortelle » pour ceux qui vivent encore sous « un gouvernement impliqué dans violations systémiques des droits humains.

White, comme beaucoup de ses compagnons de voyage, connaît les critiques qui lui font face, et tout le monde dans son groupe se demande si cela « soutient efficacement le régime d’Assad ».

« Mais non, nous soutenions l’économie syrienne », a-t-il déclaré. « Nous soutenons les gens dans la rue, en essayant d’injecter de l’argent dans l’économie. »

Les visites coûtent généralement environ 1 700 $ par personne pour un voyage d’une semaine qui comprend des arrêts à Damas, Alep, Palmyre (avec ses ruines romaines sans précédent) et le fort croisé de Krak des Chevaliers – considéré comme l’un des plus beaux exemples de l’armée médiévale. architecturale de la région.

Là où ils ne vont pas, c’est au nord-ouest, où d’anciens affiliés d’Al-Qaïda, des rebelles soutenus par la Turquie, des soldats syriens et des mercenaires russes se regardent nerveusement au milieu des discussions sur une nouvelle invasion turque. Hors de vue se trouvent également les zones à l’est où les militants iraniens errent et où les forces kurdes soutenues par les États-Unis chassent toujours les restes de l’État islamique.

Toutes les agences de tourisme extérieures sont tenues de travailler avec des entreprises locales enregistrées auprès du ministère syrien du tourisme, qui sont responsables du traitement des demandes de visa et de la coordination des autorisations de sécurité, de l’hébergement et du transport.

Alors que les détenteurs de passeports américains sont presque toujours rejetés, ceux d’Europe sont de plus en plus autorisés à entrer, et les résidents de Damas et d’autres villes déclarent voir un nombre beaucoup plus important de touristes distincts des pèlerins iraniens habituels, des mercenaires russes et des visiteurs chinois.

Les accompagnateurs interrogés pour cet article ont tous déclaré qu’ils n’étaient pas accompagnés de gardiens du gouvernement, qui sont généralement chargés de superviser et de restreindre les déplacements des visiteurs étrangers.

Il y a une exception : un membre non armé de l’armée syrienne escorte chaque groupe à travers Palmyre, ville désertique de la fabuleuse Reine Zénobie, qui s’est emparé de l’Empire romain au IIIe siècle. L’homme est généralement un lieutenant qui a été directement impliqué dans les batailles pour libérer la ville de l’État islamique, qui a conquis la région à deux reprises, en 2015 et 2017, et détruit certaines des ruines historiques.

« Entendre vraiment l’histoire moderne », a déclaré White, « avec ISIS et les choses qu’ils ont faites, voir les ruines de Palmyre qu’ils avaient fait exploser et renverser, et entendre qu’ils ont exécuté des gens sur la scène, dans l’auditorium nous étions assis, c’était vraiment « , il s’arrêta, » poignant « .

L’officier décrit les combats, pointe les dégâts, répond aux questions. « Mais ensuite, il fait un petit discours idéologique », a déclaré un accompagnateur, décrivant « l’armée syrienne comme des héros nationaux ».

Pour donner une vue aussi équilibrée que possible, ce guide particulier s’assure que ses voyages incluent un autre arrêt, où les voyageurs rencontrent un membre de l’Armée syrienne libre, un groupe lâche de factions et de combattants créés à la suite des révoltes qui se sont propagées à travers le pays en 2011.

Composé au début en grande partie de soldats et d’officiers qui ont fait défection, il a combattu les troupes gouvernementales à travers le pays, qualifiant les zones de « Syrie libérée », avant de s’effondrer à cause de conflits internes et d’autres facteurs, au milieu de la montée des groupes islamistes radicaux.

Le chef de tournée, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité car il travaille toujours en Syrie, s’assure que ses groupes entendent une version différente de l’histoire ici, où l’armée syrienne « a commencé à massacrer et à incendier des maisons, avec le Hezbollah ».

James Willcox, fondateur de l’agence de voyage britannique Untamed Borders, a déclaré que les touristes reprenant leurs visites dans le pays donnent aux Syriens le sentiment que certaines choses, au moins, reviennent lentement à la normale. « Après une décennie de conflit, la normalisation est bonne », a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique. « C’est un signe vraiment positif ; c’est l’un de ces symboles de temps meilleurs à venir.

La reprise du tourisme occidental en Syrie représente une bouée de sauvetage pour les hôtels, les restaurants et les propriétaires de petites entreprises, en particulier ceux des vieilles villes de Damas et d’Alep, qui depuis des générations accueillent des étrangers aventureux.

Mais ils ne sont pas les seuls à en bénéficier financièrement : les individus et les groupes proches du gouvernement en bénéficient naturellement également. Selon des informations locales, le groupe Katerji, sous sanction américaine et dirigé par deux frères qui ont accumulé leur fortune grâce à la guerre, a des plans en cours pour transformer l’ancien hôpital militaire d’Alep en un complexe hôtelier cinq étoiles – profitant de l’un des les sièges les plus vicieux de la guerre, qui ont vu des quartiers entiers rasés par l’artillerie soutenue par la Russie.

Des tentatives de déblaiement des décombres et de reconstruction de la ville sont en cours, mais une économie déchirée par la guerre, les sanctions et la forte dépréciation de la livre syrienne ont plongé le pays dans une crise financière qui prolongera toute reconstruction.

White a déclaré qu’il s’était rendu en Syrie en avril avec l’agence espagnole Against the Compass « parce que c’est juste un endroit où peu de gens sont allés, et je voulais juste voir par moi-même ».