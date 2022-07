Les Européens rejettent les accusations israéliennes contre les ONG palestiniennes

Neuf pays européens ont déclaré mardi qu’ils n’avaient vu “aucune preuve substantielle” pour étayer les allégations d’Israël selon lesquelles six groupes de la société civile palestinienne sont des organisations terroristes et ne changeraient pas leurs politiques de soutien aux groupes.

La rare déclaration conjointe était une réprimande majeure d’Israël, qui a réinscrit les groupes en tant qu’organisations terroristes en octobre dernier, mais a fourni peu de preuves pour étayer ses allégations. Les groupes de défense des droits ont nié les allégations et accusé Israël d’intensifier une répression de longue date contre l’opposition palestinienne à son régime militaire qui dure depuis des décennies.

“Les accusations de terrorisme ou de liens avec des groupes terroristes doivent toujours être traitées avec le plus grand sérieux”, lit-on dans le communiqué publié par la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède.

“Aucune information substantielle n’a été reçue d’Israël qui justifierait de revoir notre politique envers les six ONG palestiniennes sur la base de la décision israélienne de désigner ces ONG comme ‘organisations terroristes'”, a-t-il déclaré.

“Si des preuves contraires étaient disponibles, nous agirions en conséquence”, a-t-il ajouté.

L’annonce est intervenue un jour avant l’arrivée prévue du président Joe Biden pour une visite qui devrait inclure des réunions avec des représentants de la société civile palestinienne, bien qu’il soit peu probable qu’il rencontre l’un des groupes ciblés par Israël.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat d’Israël.

Israël a accusé les groupes de servir de façade au Front populaire de libération de la Palestine, un mouvement de gauche qui a un parti politique ainsi qu’une branche armée qui a mené des attaques meurtrières contre des Israéliens depuis des décennies. Israël et les nations occidentales considèrent le FPLP comme une organisation terroriste.

Les organisations inscrites sur la liste noire sont le groupe de défense des droits humains Al-Haq, le groupe de défense des droits Addameer, Defence for Children International-Palestine, le Centre Bisan pour la recherche et le développement, l’Union des comités de femmes palestiniennes et l’Union des comités de travail agricole.

Dans son annonce du 22 octobre, le ministère israélien de la Défense a déclaré que les organisations sont « contrôlées par de hauts dirigeants » du FPLP et emploient ses membres, dont certains qui ont « participé à des activités terroristes ». Il a déclaré que les groupes servaient de “source centrale” de financement pour le FPLP et avaient reçu “d’importantes sommes d’argent de pays européens et d’organisations internationales”.

La déclaration terroriste a d’abord semblé ouvrir la voie à Israël pour effectuer des descentes dans leurs bureaux, saisir des biens, arrêter du personnel et criminaliser toute expression publique de soutien aux groupes. Mais tous les six ont continué à fonctionner.

Le gouvernement néerlandais a annoncé en janvier qu’il cesserait de financer l’Union des comités de travail agricole après avoir trouvé des preuves que des membres du personnel étaient liés au FPLP. Pourtant, il a déclaré n’avoir trouvé aucune preuve que le groupe avait des “liens organisationnels” avec le FPLP ou était impliqué dans le financement ou l’exécution du terrorisme, comme Israël l’avait allégué.

Israël accuse depuis longtemps les groupes de défense des droits de l’homme et les organismes internationaux d’avoir des préjugés contre lui et de le cibler tout en ignorant les violations plus graves commises par d’autres pays.

Joseph Krauss, Associated Press