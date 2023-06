Les Européens qui voient la Russie comme un adversaire doublent depuis la guerre d’Ukraine

Près des trois quarts (74%) des répondants ont déclaré que le bloc devrait prendre des mesures pour sécuriser sa propre stratégie de défense, l’opinion étant la plus prononcée en Hongrie, aux Pays-Bas et en Allemagne. Seuls 8% ont déclaré que cela n’était pas nécessaire, car les États-Unis protégeront toujours l’Europe.

Les majorités au Danemark, en Pologne, en Suède et en Allemagne considéraient Moscou comme un adversaire, tandis que seulement 37 % des personnes interrogées en Italie et 17 % en Bulgarie étaient du même avis.

Les Européens veulent voir l’UE devenir plus autonome en matière de politique étrangère et renforcer ses propres capacités défensives.

« Ce ne sont pas de nouvelles demandes de l’UE ou des dirigeants de ses États membres, mais elles ont été accentuées par la guerre en Ukraine et les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. »

« La principale conclusion de notre enquête est que les Européens veulent voir l’UE devenir plus autonome en matière de politique étrangère et renforcer ses propres capacités défensives », a déclaré Jana Puglierin, co-auteure et chercheuse principale.

Des majorités au Danemark et en Pologne, ainsi que des pluralités aux Pays-Bas, en Suède et en Allemagne, ont déclaré qu’elles considéraient désormais le partenaire transatlantique comme « l’allié » de l’Europe – une augmentation significative par rapport à 2021, lorsqu’aucun pays ne considérait Washington comme « partageant les intérêts et les valeurs européennes ».

Le rapport, « Garder l’Amérique proche, la Russie en bas et la Chine loin : comment les Européens naviguent dans un monde compétitif », a également exploré la réponse du public à l’évolution des relations avec les États-Unis et la Chine.

On s’inquiétait cependant d’une éventuelle deuxième présidence Trump, plus de la moitié des personnes interrogées affirmant qu’un tel événement affaiblirait les relations avec les États-Unis.

Les Européens étaient plus optimistes à l’égard de la Chine que certains des dirigeants du bloc, avec 43% en moyenne déclarant qu’ils considéraient Pékin comme un partenaire nécessaire, et seulement un cinquième des répondants considéraient les relations commerciales et d’investissement de l’Europe avec la Chine comme comportant plus de risques que d’avantages.

Les résultats placent l’opinion publique européenne plus proche de celle du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz, qui considèrent la Chine comme un partenaire stratégique et mondial. D’autres à Bruxelles, quant à eux, ont adopté une position politique plus belliciste, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, parlant de la nécessité de réduire les risques liés aux relations de l’UE avec Pékin.