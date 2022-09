Les Européens préfèrent les serviettes en papier aux sèche-mains électriques après la pandémie de Covid-19, selon une étude

La pandémie de Covid-19 a changé les pratiques d’hygiène personnelle des personnes en Europe. Ils se lavent les mains plus fréquemment et font plus attention à la façon dont ils les sèchent. Selon une étude, plus de la moitié des Européens considèrent les serviettes en papier comme le moyen le plus hygiénique de se sécher les mains. Le lavage des mains est activement encouragé par les autorités sanitaires. Depuis l’avènement du Covid-19, des conseils sur le lavage des mains sont affichés dans les lieux publics et diffusés à la radio et à la télévision. Selon une enquête sponsorisée par l’European Tissue Symposium et menée dans 10 pays européens, 88% des hommes et 85% des femmes se lavent les mains plus souvent dans la journée depuis le début de la pandémie.

Il n’est pas rare de se voir proposer deux à trois façons de se sécher les mains dans les toilettes d’un restaurant ou sur le lieu de travail, par exemple. Il y a des serviettes en papier, des serviettes en tissu et des sèche-mains électriques. Et encore une fois, Covid a sensibilisé les Européens à la manière la plus hygiénique de se sécher les mains. Les sèche-mains électriques sont quelque peu boudés, car ils pourraient comporter le risque que des bactéries soient soufflées dans l’air, indique l’enquête, qui rappelle que la pandémie a contribué à faire la lumière sur ce phénomène.

Plus d’un homme sur deux (56%) est conscient des risques possibles liés à l’utilisation des sèche-mains électriques. Chez les femmes, 40,4% ont lu des informations sur ces risques pour la santé, une part qui monte à 70% chez les 18-34 ans.

Selon l’étude, plus d’un Européen sur deux (54%) est plus susceptible de se tourner vers les serviettes en papier, les considérant comme la méthode la plus hygiénique pour se sécher les mains. En conséquence, 38,5 % des répondants ont augmenté leur utilisation de serviettes en papier depuis le Covid-19.

*Enquête auprès de 3 400 Européens âgés de 18 à 65 ans dans 10 pays : Belgique, France, Finlande, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Suède et Royaume-Uni

