Les Européens, les nations arabes et musulmanes lancent une nouvelle initiative pour un État palestinien indépendant

LES NATIONS UNIES — Les nations européennes, arabes et islamiques ont lancé une initiative visant à renforcer leur soutien à un État palestinien et à ses institutions, et à préparer un avenir après la guerre à Gaza et l’escalade du conflit au Liban, a déclaré vendredi le ministre norvégien des Affaires étrangères.

Espen Barth Eide a déclaré à l’Associated Press qu’« il existe un consensus croissant au sein de la communauté internationale, parmi les pays occidentaux, les pays arabes et les pays du Sud, sur la nécessité d’établir une Autorité palestinienne, un gouvernement palestinien, un État palestinien – et le L’État palestinien doit être reconnu.»

Eide a déclaré que de nombreuses questions doivent être abordées, notamment les intérêts de sécurité d’Israël et des Palestiniens, la reconnaissance et la normalisation des relations après des décennies de conflit et la démobilisation des Le Hamas en tant que groupe militaire.

« Ce sont les pièces d’un puzzle plus vaste », a déclaré le chef de la diplomatie norvégienne. « Et vous ne pouvez pas venir là-bas avec une seule de ces pièces, car cela ne fonctionne que si toutes les pièces sont mises en place. »

Mais même si le puzzle est terminé, c’est il est peu probable qu’il gagne du terrain avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Pourtant, Eide estime qu’après des décennies d’échecs ou d’impasses dans les négociations, « nous devons adopter une nouvelle approche » pour parvenir à un État palestinien indépendant.

Pour accélérer les travaux sur ces questions, Eide a déclaré que près de 90 pays ont participé jeudi à une réunion en marge du Réunion actuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies des dirigeants du monde. Lui et le ministre saoudien des Affaires étrangères ont coprésidé la séance de lancement de « l’Alliance mondiale pour la mise en œuvre d’un État palestinien et d’une solution à deux États ».

« Nous devons voir comment nous pouvons sortir de cette impasse et essayer d’utiliser cette crise profonde également comme une opportunité d’aller de l’avant », a déclaré Eide lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur Gaza plus tard vendredi.

La Norvège est le garant des accords d’Oslo de 1993, salués comme une avancée décisive dans le conflit qui dure depuis des décennies entre Arabes et Juifs, qui a donné naissance à l’Autorité palestinienne et mis en place zones autonomes de l’Autorité palestinienne. Eide a déclaré que plus de 30 ans plus tard, « l’occupation » israélienne se poursuit et qu’il n’y a pas de négociations menant à un règlement final et à un État palestinien indépendant – ce qui a conduit la Norvège à décider en mai de reconnaître un État palestinien.

Aujourd’hui, 149 des 193 pays membres de l’ONU ont reconnu un État palestinien. Eide a exhorté tous les pays « à contribuer à la reconnaissance universelle » et à renforcer les institutions palestiniennes afin qu’elles soient à la hauteur des attentes des citoyens de Cisjordanie et soient prêtes à retourner à Gaza : « Nous voulons une Palestine unique, pas des Palestines différentes », a-t-il déclaré.

Eide a de nouveau évoqué l’alliance samedi lors de son discours à la réunion annuelle des dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale de l’ONU, soulignant que « même si des cessez-le-feu à Gaza et au Liban sont nécessaires de toute urgence, la fin des hostilités ne doit pas être confondue avec des solutions durables ».

Il a de nouveau appelé les 44 pays membres de l’ONU qui ne l’ont pas encore fait à reconnaître l’État de Palestine et à lui permettre de devenir membre à part entière des Nations Unies.

Et il a appelé « tous ceux qui le peuvent à contribuer à la construction des institutions palestiniennes, et aux acteurs régionaux à contribuer à ancrer un règlement politique dans un cadre régional plus large ».

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al-Saud, a déclaré vendredi au Conseil de sécurité de l’ONU que son pays, le comité ministériel islamo-arabe, la Norvège et l’Union européenne ont lancé l’alliance « parce que nous nous sentons responsables d’agir pour changer la réalité de la situation ». conflit sans délai. »

Il a déclaré samedi à l’assemblée que la coalition visait « à promouvoir la solution à deux États », appelant tous les pays à rejoindre le groupe et à reconnaître les Palestiniens comme un État indépendant.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a exhorté tous les pays à prendre des mesures pratiques « pour amener une Palestine libre aux côtés d’un Israël sûr ».

Borrell a déclaré sur X que les premières réunions de l’alliance auraient lieu à Riyad, en Arabie Saoudite et à Bruxelles. Borrell a demandé rhétoriquement à quiconque s’oppose à une solution à deux États: Quelle est la solution et peut-elle être mise en œuvre ? Il a souligné que les travaux sur cette initiative avanceraient rapidement.

Eide a déclaré que ce nouvel effort s’appuie sur l’Initiative de paix arabe de 2002, « mais mis à jour avec la réalité d’aujourd’hui ».

L’initiative de 2002, approuvée par la Ligue arabe et les 57 membres de l’Organisation de la coopération islamique, proposait à Israël de normaliser ses relations en échange d’un retrait complet des territoires conquis en 1967.

Il a déclaré que les efforts avaient commencé il y a longtemps pour construire les institutions d’un État palestinien.

« C’est difficile », a déclaré Eide. « Leurs mains sont liées à bien des égards. Nous constatons un nombre croissant de colonies illégales et de violences liées aux colonies.»

« Mais il existe néanmoins une institution embryonnaire que nous devons renforcer », a-t-il déclaré.

Eide a déclaré qu’il avait présidé jeudi une réunion du Comité de liaison ad hoc pour la construction des institutions palestiniennes, avec la contribution des États-Unis, du Canada, de l’UE et de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Europe.

« Aucun de ces outils ne résoudra le problème à lui seul, et nous n’avons jamais prétendu cela, mais nous essayons de construire un ensemble d’instruments qui nous feront avancer vers un règlement pacifique », a déclaré Eide. « Et je suis convaincu que cela se produira ici. »

