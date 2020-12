L’Autriche, l’Écosse et l’Irlande du Nord sont entrés dans de nouveaux verrouillages samedi alors que l’UE se prépare à lancer sa campagne de vaccination contre le COVID-19 dimanche.

Après une trêve de Noël, un troisième verrouillage général est entré en vigueur samedi en Autriche et se poursuivra jusqu’au 24 janvier, ont annoncé les autorités.

Entre-temps, des mesures plus strictes sont entrées en vigueur en Écosse et en Irlande du Nord, notamment la fermeture d’entreprises «non essentielles» et les limitations des interactions sociales.

Le verrouillage imposé à certaines parties de l’Angleterre depuis le 20 décembre a été étendu à de nouvelles régions de l’est et du sud-est de l’Angleterre. Le Pays de Galles s’est également réveillé avec des restrictions plus strictes samedi après les avoir relaxés pour Noël.

En Irlande et en Italie, les nouveaux verrouillages ont commencé avant Noël pour tenter de prévenir de nouvelles infections pendant les vacances.

Plus de 25 millions d’infections ont été enregistrées en Europe, selon les estimations de l’AFP vendredi.

Premières livraisons de vaccins

Les pays de l’UE sont sur le point d’administrer leurs premières doses d’un vaccin COVID-19 dimanche, les agents de santé et les résidents des maisons de retraite étant parmi les premiers à se faire vacciner.

Les premières livraisons ont commencé à arriver dans les pays de l’UE samedi, chaque État membre recevant environ 10 000 doses pour ce lot initial, a déclaré la Commission à Euronews.

Les livraisons se poursuivront en décembre et sur une base hebdomadaire régulière pendant les mois suivants. Bruxelles a précédemment déclaré que les États membres se verraient attribuer des doses en fonction de la taille de leur population.

Quelques heures avant l’arrivée des premières doses de vaccin en France, les autorités sanitaires françaises ont confirmé le premier cas de variante de coronavirus dans le pays qui a entraîné de nouvelles mesures de verrouillage en Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à administrer un vaccin contre le COVID-19 au début du mois.