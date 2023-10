Les Européens doivent payer 13 € de frais mensuels sur Facebook – WSJ — RT World News

Meta espère contourner la loi européenne sur la confidentialité en demandant aux utilisateurs de payer pour une expérience sans publicité

Meta envisage de demander aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram de payer un abonnement mensuel pour refuser que leurs données soient exploitées pour des publicités personnalisées, a rapporté lundi le Wall Street Journal. Meta présenterait cette idée comme une solution de contournement aux lois européennes de plus en plus strictes sur la protection de la vie privée.

Dans le cadre du plan proposé, Meta facturerait aux utilisateurs d’ordinateurs de bureau 10 € (10,50 $) par mois pour utiliser Facebook ou Instagram sur un ordinateur de bureau, et 6 € pour chaque compte lié supplémentaire. Les utilisateurs mobiles paieraient 13 euros pour accéder à l’une ou l’autre application sur un smartphone, et 19 euros pour les deux, rapporte le journal.

Les abonnements mobiles coûteraient plus cher si l’on tient compte de la commission sur les paiements intégrés facturés par les magasins d’applications d’Apple et de Google. Ceux qui choisissent de ne pas payer pourront toujours utiliser les deux applications, mais se verront présenter des publicités personnalisées en fonction de leur activité de navigation.















Ce suivi de l’activité des utilisateurs est au cœur des relations de plus en plus controversées de Meta avec les régulateurs européens. Facebook à lui seul collecterait environ 52 000 points de données sur chaque utilisateur. Les utilisateurs sont inscrits par défaut à cette collecte, à moins qu’ils ne remplissent un long formulaire de consentement caché dans la section d’aide de l’application. Ce formulaire de désinscription n’est disponible que depuis avril et a été introduit pour se conformer à une décision de décembre d’un conseil des régulateurs européens de la vie privée.

Depuis lors, la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) a statué que Meta doit d’abord demander un consentement explicite avant de collecter ces données, et a donné à la plateforme jusqu’à fin novembre pour s’y conformer. La loi européenne sur les marchés numériques, qui entrera en vigueur l’année prochaine, exige également que l’entreprise demande le consentement de l’utilisateur et lui ordonne d’autoriser les utilisateurs à accéder au service même s’ils ne donnent pas leur consentement.

Selon le Wall Street Journal, Meta a présenté le mois dernier son modèle d’abonnement à la Commission irlandaise de protection des données (DPC) comme solution potentielle de contournement à cette législation. Le siège européen de Meta étant situé en Irlande, l’application de la loi relèvera de la responsabilité du DPC.

Meta aurait déclaré à la DPC qu’elle prévoyait de déployer le modèle – qu’elle appelle SNA, ou Subscription No Ads – dans les mois à venir. Ni le DPC ni les régulateurs bruxellois n’ont commenté la proposition à la demande du Wall Street Journal.

Un porte-parole de Meta a déclaré que la société croyait en « services gratuits soutenus par des publicités personnalisées » mais il explore «des options pour garantir que nous nous conformons aux exigences réglementaires en constante évolution.»