Armer l’Ukraine et maintenir l’Europe unie a un coût, que Bruxelles doit expliquer aux citoyens, a déclaré Josep Borrell

Aider l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie a un prix pour l’Europe, que les citoyens devraient être prêts à payer, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE. Une victoire russe serait la perte de l’Europe, estime Josep Borrell.

“Nous devons expliquer à nos concitoyens que ce n’est pas la guerre de quelqu’un d’autre”, a déclaré le diplomate dans une interview publiée jeudi par le journal El Pais. « Le public doit être prêt à payer le prix du soutien à l’Ukraine et de la préservation de l’unité de l’UE.

« Nous sommes en guerre. Ces choses ne sont pas gratuites », a-t-il ajouté, reconnaissant que le coût devrait être réparti « équitablement ».

Borrell faisait référence à la flambée de l’inflation et aux potentielles pénuries d’électricité auxquelles sont confrontés les pays européens après avoir décidé de punir la Russie pour avoir attaqué l’Ukraine en refusant d’acheter son énergie. Bruxelles souhaite que les États membres réduisent leur consommation pour être mieux préparés au pic de demande cet hiver, mais certains pays ont résisté à la proposition.

L’Espagne, pays d’origine de Borrell, faisait partie des voix dissidentes. La ministre de l’Énergie, Teresa Ribera, a déclaré le mois dernier que “imposer des sacrifices injustes” n’était pas la meilleure façon de faire face à la crise. Elle a fait valoir que, contrairement aux gens de certains autres pays, “Les Espagnols n’ont pas vécu au-dessus de nos moyens d’un point de vue énergétique.”

Européens “ne peut pas montrer un manque de solidarité” avec de telles querelles, a déclaré Borrell dans l’interview. Il a réprimandé Madrid pour ne pas avoir apprécié “ce que cette guerre représente pour les pays qui en sont les plus proches”, comme la Pologne. L’Espagne pourrait bénéficier à long terme du découplage de l’UE avec la Russie en devenant une plaque tournante majeure pour l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié de l’Europe, a-t-il ajouté.

Borrell a averti que l’Europe devait se préparer à ce que le conflit en Ukraine se poursuive pendant longtemps. Commentant les objectifs européens dans le conflit, il a déclaré que “Si la Russie gagne cette guerre et occupe une partie du territoire ukrainien, alors nous, Européens, aurons perdu et ferons face à une menace bien plus grande.”

Le gouvernement ukrainien a déclaré qu’il ne parlerait à la Russie qu’après avoir poussé son armée là où elle se trouvait avant 2014, ce qui inclurait la capture de la Crimée. Borrell a déclaré que les nations occidentales ont un “impératif moral” pour soutenir Kiev. Il a déclaré que les États-Unis et l’UE étaient en “coopération absolue” sur la question, et a suggéré que cela n’aurait pas été le cas si le conflit avait commencé avec Donald Trump au pouvoir à Washington.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.