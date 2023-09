Les Européens de l’Est se retirent de la plateforme céréalière de l’UE après la menace de poursuites judiciaires contre l’Ukraine – médias — RT World News

Kiev a menacé de poursuivre la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie devant l’Organisation mondiale du commerce.

La Hongrie, la Pologne et la Slovaquie se retirent d’une plateforme européenne coordonnant les importations de céréales ukrainiennes après que Kiev a annoncé qu’elle poursuivrait les trois pays en justice pour avoir interdit l’importation de produits ukrainiens, ont rapporté lundi les médias polonais.

Le gouvernement ukrainien a annoncé lundi qu’il porterait plainte contre les trois pays devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), après que ces derniers ont annoncé des interdictions unilatérales sur l’importation de semences et de céréales ukrainiennes. Plus tôt cet été, l’UE a autorisé cinq pays d’Europe de l’Est à bloquer l’importation de ces produits pour la vente intérieure, mais a refusé de réautoriser l’interdiction vendredi. En conséquence, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie ont imposé leurs propres interdictions.

Citant une source anonyme à Bruxelles, l’agence de presse polonaise PAP a déclaré que ces pays se retireraient de la plateforme européenne qui a coordonné la première interdiction. La décision a été prise « par prudence et compte tenu du fait que l’Ukraine pourrait utiliser les informations fournies dans le cadre de la plateforme de coordination contre ces trois pays lors des procédures de l’OMC », a déclaré la source.















Les responsables de Budapest, Varsovie et Bratislava affirment que les importations agricoles ukrainiennes entraînent une baisse des prix intérieurs et menacent les moyens de subsistance des agriculteurs locaux. S’adressant à Politico lundi, le représentant ukrainien au commerce, Taras Kachka, a rejeté ces préoccupations, arguant que « Les prix sont mondiaux. »

La Bulgarie et la Roumanie n’ont pas imposé d’interdictions unilatérales. En réponse, les agriculteurs bulgares ont organisé lundi une manifestation nationale, provoquant des blocages sur des dizaines d’autoroutes et de postes frontaliers. A Bucarest, le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu a déclaré qu’il envisagerait une interdiction si les produits ukrainiens commençaient à entrer dans le pays.

L’UE a condamné ces interdictions unilatérales, tout comme le président ukrainien Vladimir Zelensky. La décision de Bruxelles de ne pas prolonger l’interdiction « est un exemple de véritable unité et de confiance entre l’Ukraine et l’UE. L’Europe gagne toujours lorsque les règles fonctionnent et que les traités sont respectés.» a-t-il déclaré vendredi.