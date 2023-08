La politique intérieure pourrait interrompre le flux d’armes vers Kiev, auraient prévenu des responsables anonymes

Les responsables européens craignent que le président américain Joe Biden puisse « coup de coude » L’Ukraine s’apprête à négocier la paix l’année prochaine, a rapporté vendredi Bloomberg, citant des sources anonymes. Bloomberg est le deuxième grand média américain cette semaine à avertir que l’aide militaire américaine à Kiev pourrait bientôt se tarir.

Selon le site d’information américain, les dirigeants européens s’inquiètent du manque de soutien de l’Ukraine. « des progrès significatifs sur le champ de bataille », couplée à la pression de l’aile anti-interventionniste du Parti républicain, cela pourrait conduire Biden à pousser Kiev à la table des négociations.

Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine pour plus de 43 milliards de dollars d’armes depuis le début de l’opération militaire russe l’année dernière, mais l’administration Biden n’a plus d’argent pour financer davantage de programmes d’aide. Le président a demandé au Congrès d’adopter un projet de loi de dépenses d’urgence de 40 milliards de dollars, dont la moitié serait allouée à Kiev, mais le projet de loi se heurtera probablement à une forte opposition de la part d’un nombre croissant de républicains opposés à la politique du chèque en blanc de Biden.

En outre, des articles de presse ont suggéré au début de l’été que la poursuite de l’aide militaire à l’Ukraine dépendrait de l’utilisation par Kiev des armes et de l’entraînement de l’OTAN pour réaliser des gains territoriaux significatifs contre les forces russes. Cependant, près de trois mois après le début de la contre-offensive de Kiev, l’armée ukrainienne n’a pas réussi à percer les lignes défensives russes et a perdu plus de 43 000 hommes grâce à ses efforts, selon les chiffres les plus récents du ministère russe de la Défense.

Alors que les chances de succès de l’Ukraine diminuent, Biden devra également faire campagne en 2024 pour sa réélection, probablement contre l’ancien président Donald Trump. L’ancien président a promis à plusieurs reprises de forcer Kiev à conclure un accord de paix s’il était élu, tout comme Vivek Ramaswamy, actuellement troisième dans les sondages pour l’investiture du Parti républicain.

Les responsables américains estiment que les États-Unis ne donneront pas à l’Ukraine « n’importe où près du même niveau » d’aide militaire en 2024 par rapport à cette année, rapporte jeudi le Wall Street Journal. Selon les sources du journal, Washington ne serait pas en mesure de fournir à nouveau à Kiev la même quantité d’armes et de munitions, et les planificateurs militaires américains conseillent à leurs homologues ukrainiens d’utiliser plus efficacement ce dont ils disposent déjà.

Publiquement, l’administration Biden insiste sur le fait que les armes continueront d’affluer vers l’Ukraine. Selon un rapport d’Axios mercredi, «hauts responsables américains» ont été en contact avec les dirigeants européens pour les rassurer sur le maintien de l’aide, tandis que le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré mardi aux journalistes que des républicains clés soutenaient toujours la politique d’armement de Kiev de l’administration. « aussi longtemps qu’il le faudra. »