Les eurodéputés allemands demandent l’expulsion de Berlusconi

Le Parti populaire européen est sous pression pour expulser Forza Italia s’il soutient un gouvernement de droite en Italie, rapporte Politico

Plusieurs députés allemands ont appelé le principal groupe conservateur du Parlement européen à expulser Silvio Berlusconi et son parti s’il choisit de soutenir Giorgia Meloni et son “extrême droite” coalition en Italie.

Dans une lettre publiée par Politico mercredi, trois eurodéputés allemands ont exigé que Manfred Weber, le chef du Parti populaire européen (PPE), qui détient le plus de sièges au Parlement européen, éjecte Forza Italia de la coalition à moins que son chef et ancien Italien Le Premier ministre Berlusconi abandonne Meloni.

Le mois dernier, Meloni et son parti Frères d’Italie (FI) ont mené un bloc de droite – qui comprenait les partis Forza Italia de Berlusconi et Ligue de Matteo Salvini – à une victoire écrasante lors d’élections législatives anticipées, obtenant une majorité dans les deux chambres du parlement national. .

Meloni est maintenant sur le point de former le gouvernement le plus à droite d’Italie depuis la Seconde Guerre mondiale et deviendra probablement la toute première femme Premier ministre du pays.

Cependant, certains à Bruxelles se sont inquiétés de la perspective de l’arrivée au pouvoir d’un groupe de droite en Italie. “Il n’est pas trop tard pour empêcher un gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni en Italie”, ont écrit les eurodéputés allemands, stigmatisant les extrémistes du parti FI et insistant sur le fait que leurs positions populistes sont “incompatible avec les valeurs européennes fondamentales.”

Les auteurs de la lettre, Daniel Freund des Verts, Katarina Barley des Socialistes et Démocrates et Moritz Korner du parti libéral Renew Europe, soutiennent que les membres du PPE ne doivent pas être autorisés à apporter une “gouvernement d’extrême droite au pouvoir” et que les valeurs fondamentales de l’UE ne doivent pas être sacrifiées pour accéder au pouvoir.

“Le pare-feu contre les ennemis de droite de la démocratie” ne peut pas être autorisé à s’effondrer, ont proclamé les députés.

“Nous vous demandons donc, en tant que président du Parti populaire européen, de faire savoir à vos membres en Italie qu’il ne doit pas y avoir de participation du PPE à un gouvernement d’extrême droite en Italie”, les trois parlementaires ont exhorté Weber, soulignant que si Forza Italia décidait de co-élire Meloni comme Premier ministre, le parti aurait dû “pas d’avenir” dans le PPE.

Le secrétaire général du PPE, Thanasis Bakolas, a répondu à la lettre, l’appelant “une insulte directe et absolue à la volonté démocratique du peuple italien” qui, selon lui, seraient les juges de la coalition de Meloni.

Il a juré que le PPE était « absolument engagé » à Forza Italia et “tout ce qu’il fait pour s’assurer que le prochain gouvernement italien sert les meilleurs intérêts de son peuple.”