La Hongrie devrait mettre fin à sa position anti-LGBT après qu’un eurodéputé du parti au pouvoir Fidesz a été pris au piège d’une « fête du sexe » verrouillée, disent des militants.

József Szájer a démissionné dimanche mais ce n’est qu’hier qu’il a admis avoir assisté à l’événement illégal de Bruxelles.

Szájer, membre fondateur du Fidesz, était l’un des auteurs de la constitution hongroise qui définissait le mariage comme étant entre un homme et une femme.

« J’encourage vraiment M. Szájer et [Hungarian prime minister] M. Orbán maintenant pour rompre avec la politique du passé et pour défendre les droits des LGBT +, c’est le moment de défendre les droits de l’homme « , a déclaré le militant LGBT belge Rémy Bonny. » Nous sommes tous égaux et tous les Hongrois devraient être égaux. Il n’y a pas de Hongrois de seconde zone », a déclaré Rémy Bonny, militant LGBI belge.

Les médias belges ont rapporté que l’événement de vendredi était une fête sexuelle illégale au-dessus d’un café du centre de Bruxelles, à laquelle assistaient principalement des hommes.

Szájer, selon le parquet, avait tenté de s’échapper en s’enfuyant le long d’une gouttière, avant que la police ne le rattrape.

Pour d’autres députés, le scandale a braqué les projecteurs sur l’hypocrisie du parti au pouvoir à Budapest.

« Le cas de M. Szájer montre qu’il existe un énorme fossé entre la rhétorique et la pratique des principaux députés, eurodéputés ou maires du Fidesz », a déclaré l’eurodéputé hongrois Márton Gyöngyösi.

L’eurodéputée française Manon Aubry a déclaré: « Il jouit de la liberté de la communauté LGBTI ici à Bruxelles et en même temps, son parti condamne la communauté LGBTI en Hongrie. »

« Il a même été l’un des principaux auteurs de la constitution qui criminalise cette communauté en Hongrie », a-t-elle ajouté.

L’eurodéputée néerlandaise Sophie in ‘t Veld a déclaré à Euronews: « Les Hongrois devraient se demander qui avons-nous devant nous? Quelle est la crédibilité et l’honnêteté de M. Orbán? Ou est-il simplement en train d’instrumentaliser la haine contre un groupe de la population pour ses propres gains politiques? »

Le mandat de Szájer au Parlement européen se termine officiellement le 31 décembre, mais il s’est déjà retiré de la vie politique.

Le mois dernier, le gouvernement hongrois a proposé un projet de loi qui interdirait l’adoption pour les couples de même sexe. En mai, le parlement du pays a adopté un projet de loi empêchant les personnes transgenres de modifier leur sexe et leur nom sur des documents officiels, tels que des documents d’identité et des certificats de mariage.