Les EU Mies Awards 2024 annoncent 40 projets présélectionnés

Maison de ville Neubaugasse / PSLA Architekten.

La Commission européenne et la Fundació Mies van der Rohe ont annoncé les 40 œuvres présélectionnées pour le Prix de l’Union européenne pour l’architecture contemporaine 2024 – Prix Mies van der Rohe. Sélectionnés par le jury composé de 7 membres : Frédéric Druot, Martin Braathen, Pippo Ciorra, Tinatin Gurgenidze, Adriana Krnáčová, Sala Makumbundu et Hrvoje Njiric, parmi une liste de 362 nominés, les projets « sont répartis dans 38 villes européennes dans 33 régions ». et 20 pays », présentant 14 programmes différents.

Piscine plein air FLOW / POOL IS COOL, Decoratelier Jozef Wouters.

Mettant en lumière la culture architecturale commune d’aujourd’hui en Europe et créant des environnements de vie de haute qualité pour tous, les EUmies Awards for Architecture and Emerging sont décernés tous les deux ans à des travaux réalisés au cours des deux années précédentes. Commentant la sélection, Pippo Ciorra, membre du jury, explique : « Dans la plupart des projets, on sent que les architectes veulent exprimer leurs idées – l’architecture est encore un art – mais en même temps ils essaient d’exploiter le potentiel de ce que l’architecture peut devenir dans une société qui change de manière très radicale. Cette sélection est une image fidèle de ce qu’est aujourd’hui l’architecture par rapport à la société.

Les finalistes seront annoncés début février 2024, tandis que les lauréats en architecture et émergents seront annoncés mi-avril. La journée des EUmies Awards, comprenant la cérémonie de remise des prix, aura lieu les 13 et 14 mai 2024 au Pavillon Mies van der Rohe à Barcelone.

En savoir plus ici et poursuivez votre lecture pour découvrir les 40 projets présélectionnés.

IKEA Gare de l'ouest de Vienne / IKEA – le bon voisin de la ville / querkraft architekten ZT gmbh.

L’Autriche

Maison de ville Neubaugasse / PSLA Architekten

IKEA Gare de l’Ouest de Vienne / IKEA – le bon voisin de la ville / querkraft architekten ZT gmbh

Belgique

Caserne de pompiers, espace polyvalent et hébergement d’urgence / Studio SNCDA

Piscine plein air FLOW / POOL IS COOL, Decoratelier Jozef Wouters

Het Steen, Anvers / noAarchitecten

Amal Amjahid – équipement communautaire le long du canal à Molenbeek / &bogdan

Observatoires de la faune et centre d'accueil des zones humides de Lonja / Roth&čerina.

Croatie

Observatoires de la faune et centre d’accueil des zones humides de Lonja / Roth&čerina

SALLE D’ÉQUITATION * Service du cadastre du tribunal civil municipal de Zagreb / ​​MORE arhitekture doo

Ferme de porcs écologiques de Slavonie noire / SKROZ doo

Galerie d'art contemporain Platon / KWK Promes.

République tchèque

Galerie d’art contemporain Platon / KWK Promes

Estonie

Fils de bardeaux – Passerelle piétonne et passages souterrains de Vaksali / PART architectes

Renaissance du Couvent Saint-François / Amelia Tavella Architectes.

France

Rénovation et extension d’une piscine communautaire / RAUM

Média Bibliothèque Charles Nègre / Beaudouin Architectes, Ivry Serres Architecture

Renaissance du Couvent Saint-François / Amelia Tavella Architectes

Géorgie

Forêt urbaine de Tbilissi (forêt de Narikala Ridge) / Ruderal

Université flottante de Berlin / Association Floating eV.

Allemagne

Pavillon d’études sur le campus de l’Université technique de Braunschweig, Allemagne / Gustav Düsing & Max Hacke

Université flottante de Berlin / Association Floating eV

Communauté de construction Kurfürstenstrasse / 14 juin Meyer-Grohbrügge & Chermayeff

Tunnel léger sur rail / allmannwappner

Grèce

Jardins Annesley / Atelier métropolitain LLP.

Irlande

Jardins Annesley / Atelier métropolitain LLP

Italie

Bivouac Fanton / DEMOGO studio d’architecture

Musée Munch / estudioHerreros.

Norvège

Musée Munch / estudioHerreros

Pologne

Targ Blonie_Food Market / Pracownia Architektoniczna Aleksandra Wasilkowska

le Portugal

Sentiers Escadinhas / Paulo Moreira

Bâtiment Général Silveira / Atelier ATA, ENTRETEMPOS

Place et Office de Tourisme, Piódão / Branco del Rio

Garderie. 1306 plantes pour Timișoara / MAIO, Studio Nomadic, Studio Peisaj.

Roumanie

1306 plantes pour Timișoara / MAIO, Studio Nomadic, Studio Peisaj

Slovaquie

Reconstruction et extension de la Galerie nationale slovaque / Architekti BKPŠ.

Slovénie

Couvrir les vestiges de l’église Saint-Jean-Baptiste de la Chartreuse de Žiče / MEDPROSTOR, arhitekturni atelje doo

Jardin d’enfants de Bohinj / KAL A, architecture ARREA

Piscines municipales de Castromonte / Óscar Miguel Ares. CONTEXTES D'ARQUITECTURE ET D'URBANISME.

Espagne

VIVRE À LIME – 42 logements sociaux à Son Servera / peris+toral.arquitectes

Centre quotidien pour jeunes atteints de troubles du spectre autistique / AV62 Arquitectos

Piscines municipales de Castromonte / Óscar Miguel Ares. CONTEXTES D’ARQUITECTURE ET D’URBANISME

Logement social 1737 / HARQUITECTES

Ecole Reggio / ANDRES JAQUE / BUREAU POUR L’INNOVATION POLITIQUE

Bibliothèque Gabriel García Márquez / SUMA Arquitectura

Suède

Liljevalchs+ / Wingårdh Arkitektkontor AB

Hage / Brendeland & Kristoffersen architectes, Price & Myers (génie civil et structurel)

Pavillon d'Art M. / Studio Ossidiana.

Les Pays-Bas