Les étuis Samsung Galaxy S23 fuient

Après les rendus détaillés de la semaine dernière Galaxy S23 et S23+, nous obtenons maintenant un suivi sous la forme de deux étuis de protection pour le plus petit modèle S23. Les deux boîtiers révèlent que le placement des boutons pour le modèle vanille restera tel qu'il était sur le S22 tandis que la bosse de l'appareil photo présentera désormais un design plus fin conforme à celui du Galaxy Z Fold4.









Coques Samsung Galaxy S23

Il est intéressant de noter que Samsung prépare également une conception de bosse d'appareil photo similaire sur le prochain Galaxy A14, qui a également fui sous forme de rendu au cours du week-end.









Samsung Galaxy S23 rend

Sur la base des dernières rumeurs, le Samsung Galaxy S23 conservera son écran AMOLED de 6,1 pouces avec des cadres légèrement plus épais. Les dimensions du téléphone sont répertoriées à 146,3 x 70,8 x 7,6 mm, ce qui correspond au S22. L’appareil serait lancé avec le chipset Snapdragon 8 Gen 2 ou Exynos 2300, selon la région. Les rumeurs suggèrent également la même charge de 25 W.

La source (tweeter)