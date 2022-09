Les étuis pour iPhone 14 fuient avant l’événement spécial “Far out”

Alors que nous approchons de l’événement spécial “Far out” de mercredi, où Apple devrait annoncer sa gamme d’iPhone de nouvelle génération, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2, la toute nouvelle Apple Watch robuste, et plus encorefuite Majin Bu – qui a des antécédents de fuite d’accessoires Apple officiels – a partagé des images montrant de nouveaux étuis pour l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro.

Aller sur Twitter, Majin Bu a partagé deux images distinctes de ce que l’on dit être les étuis officiels en cuir et en silicone d’Apple pour les prochains iPhone 14 et iPhone 14 Pro, les étuis en cuir étant disponibles en bleu, noir, vert, marron, marron doré et orange vif .

Pour la gamme de boîtiers en silicone, Apple devrait introduire de nouvelles couleurs bleu foncé, vert, rose clair, rouge, lilas, bleu clair, jaune et violet.

Maintenant, je peux dire avec 99% de confiance que les couleurs de la coque iPhone 14 que vous avez vues dans les tweets précédents seront officielles. L’iPhone 14 Max ne s’appellera probablement que Plus pic.twitter.com/nM3Y95broQ – Majin Bu (@MajinBuOfficial) 4 septembre 2022

Image: Majin Bu