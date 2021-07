Les étuis officiels Samsung Galaxy Z Flip3 fuient, montrent un design délirant avec des ceintures et des anneaux en D

Venez, régalez vos yeux avec ces coques Samsung Galaxy Z Flip3. Certains d’entre eux sont un peu… utilitaires. Les étuis officiels pour le nouveau clapet pliable seront disponibles en cuir, en silicone et en versions transparentes.

L’étui en cuir a l’air plutôt bien. Cette image présente également l’écran externe plus grand et la configuration à double caméra. Pour rappel, le Z Flip3 (et le Z Fold3) seront les premiers pliables résistants à l’eau avec un indice IPX8. Bien sûr, les boîtiers n’ont rien à voir avec cela, mais nous sommes curieux de voir la charnière qui a rendu cela possible.









Coque officielle Samsung Galaxy Z Flip3 (image divulguée)

Quoi qu’il en soit, ce prochain cas a un anneau en D dessus. Cela permettra d’attacher facilement le téléphone à votre sac à dos ou de l’attacher avec un cordon. Nous ne sommes pas sûrs que ce soit une bonne idée, cependant.











Découvrez ce prochain, il a une ceinture et une boucle en métal. Regardez comment la ceinture fait le tour de la charnière – nous nous demandons si vous pourrez ouvrir le Galaxy Z Flip3 en tirant sur la boucle de la ceinture. Si rien d’autre, le combo bleu marine + orange a l’air cool.











Et voici le cas clair – c’est un peu difficile à voir, mais celui-ci a aussi un anneau en D, ce qui semble être un thème pour les cas officiels.







Le Samsung Galaxy Z Flip3, le Z Fold3 et plus seront dévoilés le 11 août. TM Roh, président de l’activité mobile de Samsung, propose un meilleur multitâche et des appels vidéo mains libres, une durabilité améliorée et des écrans plus grands.

