Je ne suis pas fan de mettre mes téléphones dans un étui. Ceux qui me connaissent bien ont souvent remarqué que je n’aime pas mettre un étui sur mes iPhones. Il en a été ainsi au fil des ans, et il y a quelque chose dans le fait de sentir le mélange de verre et de métal dans votre main lorsque vous utilisez le téléphone. Sauf peut-être du cuir de bonne qualité. Aucun boîtier en silicone ou en plastique ne peut jamais égaler cela. Je ne savais pas exactement comment je m’y prendreais lorsque les braves gens de la marque de créateurs néerlandais Mujjo ont envoyé un étui en cuir pour le nouvel iPhone 12 Pro Max. Mais bon, alerte spoiler – ils sont une excellente alternative à à peu près n’importe quel autre étui en cuir que vous envisagez peut-être pour votre nouvel iPhone 12, y compris l’étui en cuir d’Apple avec les options MagSafe qui sont au prix d’environ 5 900 Rs pour la série iPhone 12. L’étui en cuir intégral de Mujjo pour l’iPhone 12 Pro Max est au prix de 41,24 € (environ Rs 3 705 plus les frais de port). Et cela ne me dérange absolument pas de les avoir sur mon téléphone.

En fait, Mujjo propose les options Full Leather Wallet Case et Full Leather Case pour tous les nouveaux iPhones Apple, l’iPhone 12 Mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Ces étuis sont proposés à partir de 37,11 €, ce qui équivaut à environ 3200 roupies pour l’étui en cuir complet et 41,24 € pour l’étui portefeuille en cuir complet. La gamme d’étuis en cuir Mujjo pour toute la série iPhone 12 est disponible dans les couleurs noir, beige et bleu Monaco, tandis qu’il existe également une option vert ardoise pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro.

Les étuis Mujjo sont fabriqués avec du cuir tanné végétal pleine fleur et à l’intérieur se trouve une couche de microfibre japonaise. L’emballage et la façon dont vous les sortez de l’emballage simple mais élégant vous indiquent simplement que la sophistication est ce que Mujjo cherche ici, et avec beaucoup de succès. L’étui en cuir est agréable à tenir et il y a juste ce renforcement supplémentaire des parois latérales pour donner à l’étui la bonne quantité de robustesse sans devenir difficile à déployer ou à retirer l’étui de l’iPhone. C’est un cuir texturé très agréable qui est agréable à tenir et qui offre certainement plus d’adhérence que certains étuis en cuir que j’ai essayés jusqu’à présent.

La couche de microfibre à l’intérieur sert à protéger le téléphone de l’étui qui pourrait le toucher à un moment donné. La couche de fibre sera également utile pour verrouiller les particules de poussière qui pourraient éventuellement se frayer un chemin à l’intérieur, et ne pas les laisser rayer contre l’arrière de l’iPhone jusqu’à ce que vous retiriez le boîtier à intervalles réguliers et dépoussiériez tout. Les étuis eux-mêmes n’ajoutent pas beaucoup de poids, contrairement à d’autres étuis en cuir plus lourds.

Les étuis ont une hauteur supplémentaire de 1 mm sur les bords de l’écran pour protéger la série iPhone 12 au cas où vous voudriez garder votre iPhone à l’envers sur des tables, etc. Il existe également une protection similaire pour le module caméra à l’arrière. Cela est pratique, car sans l’étui, l’iPhone 12 repose sur le module caméra lorsqu’il est sans étui. Le verre est suffisamment robuste pour ne pas attraper les rayures, mais pourquoi prendre le risque.

Les boîtiers Mujjo ne sont pas exactement compatibles avec MagSafe, mais cela fonctionne un peu. Si vous avez le chargeur magnétique sans fil Apple MagSafe ou si vous avez l’intention d’en acheter un, cela pourra charger votre iPhone avec l’étui en cuir Mujjo en place. Cependant, j’ai remarqué que le MagSafe ne colle pas aussi étroitement que les étuis en cuir d’Apple. Soyez un peu prudent, car le bruit du MagSafe qui se détache et se laisse tomber sur la table lorsque vous décrochez votre téléphone pour répondre à un message peut être assez fort. Je n’ai pas de portefeuille en cuir Apple iPhone avec accessoire MagSafe à essayer avec l’étui en cuir Mujjo, mais d’après ce que j’ai vu avec le MagSafe, je ne recommanderais pas vraiment de laisser vos cartes de crédit à la merci d’une traction magnétique légèrement incertaine. Cela dit, le manque de compatibilité MagSafe n’a peut-être pas vraiment d’importance pour beaucoup d’acheteurs d’iPhone 12, qui continueront de toute façon de compter sur le bon vieux câble de charge pour recharger la batterie du téléphone. Et si vous avez un chargeur sans fil compatible Qi, ces boîtiers fonctionnent parfaitement avec cela.

Vous avez également l’option de l’étui portefeuille en cuir intégral et Mujjo dit que la fente a suffisamment d’espace pour trois cartes de crédit, par exemple. L’étui en cuir intégral et l’étui portefeuille en cuir intégral sont disponibles pour la taille d’écran de 5,4 pouces Apple iPhone 12 Mini, la taille d’écran de 6,7 pouces Apple iPhone 12 Pro Max et Mujjo dit, les mêmes étuis fonctionneront pour l’écran de 6,1 pouces taille iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Beaucoup de choix de couleurs aussi, y compris le Tan (qui est photographié ici), le magnifique Monaco Blue, le noir simple et le subtil Slate Green, en fonction de l’iPhone pour lequel vous achetez un étui.