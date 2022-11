Les étudiants tués de l’Idaho laissent derrière eux des souvenirs brillants et de grands objectifs

BOISE, Idaho (AP) – Le dernier jour d’Ethan Chapin a été passé avec ses frères et sœurs, habillé et dansant.

Chapin – l’un des quatre étudiants de l’Université de l’Idaho poignardé à mort le week-end dernier, la police toujours à la recherche d’un tueur – était un triplé. Son frère et sa sœur fréquentent également l’école publique pittoresque nichée dans les collines du centre-nord de l’Idaho.

“Il était le rendez-vous de notre fille Maizie, et son frère était le rendez-vous des colocataires de Maizie”, a déclaré la mère de Chapin, Stacy Chapin, dans une interview mercredi. Le groupe assistait à une danse organisée par la sororité de Maizie. «Ils ont tous passé leur dernière journée ensemble, tous déguisés et se sont bien amusés. Nous sommes tous reconnaissants qu’ils aient passé ce temps ensemble.

Ethan Chapin a pris des photos de l’événement sur son téléphone, mais la famille ne les a pas encore vues. L’appareil est détenu par les forces de l’ordre comme preuve potentielle dans l’enquête sur l’homicide.

Il y a de fortes chances que les photos montrent les vagues dans ses cheveux noirs et la fossette qui émerge quand il sourit. Ce qu’ils ne montreront pas, c’est le talent d’Ethan pour faire rire les gens, ou qu’il ne se souciait jamais du restaurant dans lequel la famille se dirigeait, tant qu’ils y allaient ensemble.

“Il pouvait lire n’importe quelle situation et l’améliorer”, a déclaré Stacy Chapin. “Il était tellement insouciant.”

Ethan, un membre de 20 ans de la fraternité Sigma Chi qui aimait le sport, sortait avec Xana Kernodle, 20 ans, une junior qui se spécialisait en marketing et membre de la sororité Pi Beta Phi. Tous deux ont été tués lors de la violente attaque de dimanche, poignardés par un ou plusieurs tueurs à l’intérieur de la maison de location de Kernodle, située à quelques pas du campus universitaire.

Deux des colocataires et amis de Kernodle, Madison Mogen, 21 ans, et Kaylee Goncalves, 21 ans, ont également été tués dans l’attaque. Les corps des quatre étudiants ont été découverts quelques heures plus tard, et la police n’a pas encore trouvé de suspect ni d’arme du crime.

Kernodle était légère – le genre de personne qui a toujours soulevé une pièce, a déclaré sa sœur aînée Jazzmin Kernodle.

“Vous rencontrez rarement quelqu’un comme Xana”, a déclaré sa sœur par SMS. “Elle était tellement positive, drôle et aimée de tous ceux qui la rencontraient.”

Xana Kernodle est allée au lycée dans la pittoresque ville de Post Falls, dans le nord de l’Idaho. Pour son diplôme en 2020, elle a décoré son mortier avec des découpes de fleurs et de papillons et les mots «Pour les vies que je changerai».

Lors d’une veillée aux chandelles dans le nord de l’Idaho mercredi, l’un de ses amis du lycée, Garrett Sciortino, a été submergé par l’émotion. Mais il n’a pas pu s’empêcher de rire en racontant des histoires sur leur temps ensemble, a rapporté Coeur d’Alene Press.

Mogen était également membre de la sororité Pi Beta Phi. Elle et Kernodle travaillaient tous les deux au restaurant Mad Greek du centre-ville de Moscou.

Ethan Chapin et Xana Kernodle étaient amis avant de commencer à sortir ensemble, a déclaré sa mère. Cet été, Kernodle passait du temps avec toute la famille Chapin.

Mogen et Goncalves ont grandi ensemble dans le nord de l’Idaho, des amis si proches qu’ils étaient pratiquement des sœurs. Goncalves a relaté une partie de leur histoire dans un post Instagram célébrant le 21e anniversaire de Mogen en mai.

Des photos de la paire en tant qu’adolescents faisant des grimaces idiotes pour la caméra, portant des uniformes assortis de style scolaire bleu marine et kaki et des baskets soigneusement lacées, et côte à côte dans des robes de fin d’études secondaires étaient accompagnées d’une légende sincère.

“Je n’aurais pas voulu que quelqu’un d’autre soit le personnage principal de toutes mes histoires d’enfance”, a écrit Goncalves.

“Je t’aime plus que la vie elle-même! Mon meilleur ami pour toujours et plus », a répondu Mogen, ajoutant un emoji en forme de cœur.

Mogen, une étudiante en marketing, utilisait ces compétences pour mener une campagne sur les réseaux sociaux pour le restaurant grec où elle travaillait. Elle aimait la couleur rose et prévoyait de déménager à Boise après avoir obtenu son diplôme ce printemps, a déclaré une amie de la famille Jessie Frost à The Idaho Statesman.

Goncalves, qui avait rejoint la sororité Alpha Phi et était un senior spécialisé en études générales, avait également de grands projets. Elle avait récemment acheté un Range Rover 2016, prévu un voyage en Europe l’année prochaine et prévoyait de déménager au Texas après l’obtention de son diplôme, a déclaré sa sœur Alivea Goncalves à l’émission “Today” de NBC.

“Elle avait tout pour elle, absolument tout”, a déclaré sa sœur. «Elle avait son travail aligné. Elle avait travaillé très dur pour cela.

En plus des photos, Mogen a recueilli des citations sur sa page Instagram.

“Ce n’est pas tout le soleil et les arcs-en-ciel, mais une bonne partie l’est en fait”, lit-on dans un article aux couleurs vives. Pour l’instant, amis et famille tentent de trouver refuge dans la lumière qu’ils ont laissée derrière eux.

Parler d’Ethan Chapin, le commémorer dans une conversation, a été cathartique, a déclaré sa mère, à une époque où de parfaits inconnus ont répandu des spéculations et des conjectures sur la plus grande tragédie de la famille. Peu de temps après avoir appris les meurtres, la famille s’est échappée dans l’intimité d’une maison de vacances pendant un certain temps.

“Nous avons réalisé hier matin, en regardant des informations sur notre fils publiées qui ne provenaient pas de nous personnellement, que le plus grand cadeau que nous puissions faire pour notre fils en ce moment est sa voix”, a déclaré Stacy Chapin.

Alors que les Chapin rentraient chez eux, ils se préparaient à ce qui les attendait : la planification des funérailles, l’attente interminable des réponses. Le fardeau particulièrement difficile de supporter sa propre perte insondable au sein d’une communauté qui est également en deuil.

« Nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer le résultat. Nous devons vraiment nous concentrer sur la commémoration de notre propre fils », a déclaré Stacy Chapin. «Nous sommes en deuil en tant que famille, mais je vois tellement d’enfants blessés, comme la fraternité qui fait venir tous ces enfants pour les funérailles.

“J’ai continuellement essayé de rappeler à Maizie et Hunter que nous sommes en deuil, mais nous devons être conscients de tous ceux qui doivent également pleurer cela”, a-t-elle expliqué.

Rebecca Boone, Associated Press