Les étudiants sortent de la classe pour soutenir Gaza

Ellie Park, rédactrice en photographie

Le premier jour des cours de printemps – le mardi 16 janvier – les étudiants se sont rassemblés à midi par temps froid et neigeux pour une manifestation « Il n’y a pas de rentrée scolaire à Gaza ».

Environ 200 étudiants ont encerclé la Table des femmes sur Cross Campus pendant la manifestation. L’événement comprenait des discours d’étudiants et de professeurs ainsi que des chants de la foule dénonçant la « complicité de Yale dans le génocide et les crimes de guerre ».

Le débrayage a été promu dans une publication Instagram conjointe de Yalies4Palestine et des étudiants en droit de Yale pour la justice en Palestine.

La légende du message faisait référence à une statistique provenant des observateurs des Nations Unies, selon laquelle l’offensive militaire israélienne aurait causé des dégâts sur 70 pour cent des écoles à Gaza. L’Associated Press a rapporté la semaine dernière que la campagne militaire israélienne à Gaza est parmi les plus meurtrières et les plus destructrices de l’histoire récente.

« Alors que les étudiants de Yale retournent sur le campus, nous quittons les cours, reconnaissant qu’il n’y a pas de rentrée scolaire à Gaza… », peut-on lire dans le message. « Tant que Gaza sera assiégée, il n’y aura pas de statu quo tant que Gaza sera assiégée. »

La manifestation fait suite à des mois d’activisme étudiant lié à la guerre entre Israël et le Hamas. Le 7 octobre, le Hamas a lancé une campagne surprise attaque contre Israël, au cours de laquelle le Hamas a tué au moins 1 200 personnes et pris 250 personnes en otages, selon le ministère israélien des Affaires étrangères. Israël a répondu à l’attaque par une déclaration de guerre et un bombardement complet de Gaza. Israël a tué plus de 24 000 personnes à Gaza lors de son attaque militaire, ont déclaré les autorités palestiniennes plus tôt cette semaine.

Le débrayage, qui marque la première manifestation étudiante du semestre, a également eu lieu le lendemain de la Journée Martin Luther King Jr., un intervenant décrivant l’alignement entre le travail de King et les objectifs du débrayage.

“Nous restons résolus dans la tradition de Martin Luther King Jr. et du Mahatma Gandhi en disant la vérité au pouvoir”, a déclaré à la foule un orateur lors du débrayage. « La violence ne fait qu’engendrer davantage de violence. Cela crée un cycle qui peut sembler sans fin, mais il doit y mettre un terme. Et lorsque nous regarderons au-delà de nos différences pour atteindre cette humanité commune, cela prendra fin.

La manifestation a pris de l’ampleur après midi et les étudiants se sont levés avec des drapeaux et des affiches. Un panneau indiquait « Exigences » avec une liste de points, notamment « Appel au cessez-le-feu maintenant », « Financer les études sur la Palestine » et « Annuler le financement des programmes et des partenariats niant le génocide ». Les chants comprenaient « À bas, à bas, à bas l’occupation ; « Debout, debout, debout avec la libération », « De l’Île de la Tortue à la Palestine, l’occupation est un crime » et « L’apartheid tue ; Yale paie les factures.

Fareed Salmon ’27 a participé à la manifestation pour exprimer sa solidarité avec Gaza. Salmon a déclaré au News qu’il pensait que les attaques israéliennes sur Gaza étaient injustes envers les Palestiniens.

Il a également ajouté que ce samedi, qui était une journée mondiale de protestation en soutien à la Palestine, a motivé sa participation à la manifestation.

“Je suis ici aujourd’hui parce que je ne pense pas avoir été aussi impliqué que je le souhaiterais dans cet effort”, a-t-il déclaré au News. “Je suis musulman, c’est donc un sujet et une chose très importants pour moi.”

Les organisateurs de l’événement ont refusé de commenter et ont adressé le News à l’étudiant qui était en charge de la presse de l’événement. Cet agent de presse a refusé de commenter le News et a insisté pour que le News cesse d’interviewer les manifestants.

Dans un article commun distinct, daté du matin de la manifestation, les deux groupes d’étudiants – Yalies4Palestine et Yale Law Students for Justice in Palestine – ont fourni une liste de « choses à faire et à ne pas faire » pour le rassemblement, ainsi qu’une liste de demandes adressées à Yale. Les suggestions faites aux étudiants comprenaient la lecture d’une déclaration avant de quitter leurs cours et l’information de leurs professeurs de leur désir de lire une déclaration à l’avance. La liste des choses à ne pas faire comprenait une ligne « NE PAS parler à la presse », conseillant aux étudiants de plutôt diriger la presse vers un « agent de liaison presse désigné » ou un « maréchal ».

L’agent de liaison avec la presse a dirigé le News vers une copie du communiqué de presse de la Coalition de solidarité palestinienne de Yale expliquant les objectifs de la manifestation, daté du 16 janvier.

Le communiqué de presse présente cinq exigences adressées à l’administration de Yale : le soutien public de l’Université à « un cessez-le-feu et la fin de l’occupation », la suspension de « tous les programmes et partenariats négationnistes du génocide », la mise en œuvre du boycott, du désinvestissement et des sanctions. dans la politique d’investissement et le désinvestissement de la fabrication d’armes, le soutien aux études et aux universitaires palestiniens et la protection de la liberté d’expression sur les campus tout en agissant « contre le harcèlement anti-palestinien et islamophobe ».

Bon nombre de ces questions sont restées une source d’inquiétude parmi les étudiants au cours des derniers mois, en particulier la sécurité des étudiants sur le campus et le désinvestissement de la fabrication d’armes. Les préoccupations des étudiants en matière de sécurité se sont accrues en novembre avec l’arrivée sur le campus de « camions doxxing » affichant les visages des étudiants avec l’étiquette « Les principaux antisémites de Yale ».

Le communiqué de presse fait spécifiquement référence à un incident survenu en octobre au cours duquel un étudiant a écrit « Mort à la Palestine » sur un tableau blanc à l’extérieur d’une suite du Grace Hopper College. En réponse, la directrice de Grace Hopper, Julia Adams, a souligné l’engagement de Yale en faveur de la « liberté académique » – une réaction que le communiqué de presse considère comme un « double standard ».

Le communiqué de presse mentionne également spécifiquement le président de l’université, Peter Salovey, soulignant que malgré avoir s’est prononcé contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Salovey ne s’est pas prononcé contre Israël. Le communiqué de presse appelle Yale à refuser les affaires et la collaboration avec les universités israéliennes.

Dans sa déclaration initiale du 10 octobre suite à l’attaque du Hamas du 7 octobre, Salovey a condamné les attaques dans les « termes les plus forts ».

Dans Salovey “remarques sur la compassion et la courtoisie», le 3 novembre, il a souligné qu’il y avait des « vagues de haine » envers les peuples juif, musulman, israélien et palestinien et a souligné que l’antisémitisme et l’islamophobie sont « avec empathie » contre les valeurs de l’université.

Déclaration de Salovey sur la guerre Russie-Ukraine en mars 2022 a détaillé le soutien de Yale aux universitaires et étudiants ukrainiens, la collaboration universitaire avec l’Ukraine et a déclaré que l’Université et le Bureau des investissements soutiennent les entreprises qui soutiennent l’Ukraine.

« Sa réticence à désigner Israël – comme il a nommé la Russie – comme l’auteur d’innombrables crimes de guerre et de la campagne de bombardement la plus intense de l’histoire moderne » suggère « deux poids, deux mesures racistes », indique le communiqué de presse.

Le communiqué de presse fait référence à l’histoire de Yale en matière de désinvestissement des entreprises qui ont fourni une assistance aux auteurs du génocide au Soudan en 2006.

Le communiqué de presse soulève également des inquiétudes quant à la réponse de Yale aux problèmes de sécurité publique et cite Salovey’s 3 novembre message, qui déclare que la sécurité publique de Yale a « travaillé avec le FBI et d’autres agences sur la sécurité du campus ».

Le communiqué de presse accuse en outre Salovey de « collusion » dans sa collaboration avec le FBI pour surveiller la sécurité du campus, ce qui, selon le communiqué, « perpétue un climat de surveillance et de criminalisation de la solidarité avec la Palestine ».

Selon le communiqué de presse, des « variantes de ces demandes » ont été envoyées à l’administration de Yale par des membres de la communauté de Yale, mais n’ont reçu aucun accusé de réception ni réponse de la part des administrateurs.

Ces demandes comprennent une lettre du 2 novembre et une lettre de suivi du 20 novembre que, selon le communiqué, l’administration de Yale « a refusé de reconnaître ».

En réponse aux questions du News, le porte-parole de l’Université a fait référence à la déclaration de Salovey du 7 décembre intitulée « Contre la haine ». La déclaration appelle à un « échange ouvert d’idées » et oriente les étudiants vers des ressources de soutien en matière de sécurité et de santé mentale. Dans le même communiqué, Salovey a également annoncé un nouveau programme éducatif sur l’islamophobie, un espace désigné pour les étudiants du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord – apparemment en réponse à des années de plaidoyer étudiant en faveur d’un espace culturel distinct désigné par la région MENA – et l’embauche d’un deuxième. aumônier musulman. Salovey a également annoncé la création d’un nouveau comité permanent pour répondre aux besoins des étudiants musulmans et de la région MENA.

« Les étudiants palestiniens ne peuvent pas retourner à l’école, c’est la raison de la protestation. C’est pourquoi j’ai pensé que c’était important et nécessaire [to come to the protest]», a déclaré au News Freddie Swindal, un habitant de New Haven qui a assisté au débrayage et à la manifestation de mardi.

Yalies4Palestine a depuis publié des informations sur une « semaine de lecture pour la Palestine » prévue cette semaine.