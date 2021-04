Les ÉLÈVES ont été laissés «traumatisés» par un nouveau programme de stationnement qui signifie que les parents doivent marcher 30 minutes pour déposer les enfants à l’école.

Les parents sont «en colère» face au nouveau système de permis qui, selon eux, cause plus de stress sur le fonctionnement quotidien de l’école.

Le programme de permis de stationnement à Wilford a laissé les parents « dans les bras » Crédit: BPM

Le conseil municipal de Nottingham a introduit un système de permis dans l’ensemble de Wilford à la suite d’une longue consultation qui a commencé en 2019.

Le but de ce programme était de dissuader les navetteurs de se garer dans les rues étroites et d’entrer dans la ville – mais les parents disent qu’il a eu un impact négatif sur ceux qui doivent déposer leurs enfants à l’école.

Le village de Wilford abrite deux écoles très populaires et très bien notées – South Wilford Primary et St Patrick’s Voluntary Catholic Academy.

Jane Parker, la grand-mère d’une fillette de deux ans qui va à l’école primaire de South Wilford, a déclaré: «C’est difficile pour moi, je suis sa grand-mère et elle n’est que dans le groupe de jeu, mais elle trouve le parking assez traumatisant.

« Cela me prend environ 30 minutes pour marcher ici, si je suis un peu pressé, je viendrai dans la voiture. Je pense que c’est injuste pour les parents parce qu’ils peuvent venir de partout dans la ville maintenant, ce n’est pas seulement le bassin versant local. «

Le système actuel permet aux personnes de se garer dans des baies balisées uniquement pendant un maximum de trois heures, sans retour dans un certain laps de temps.

Toute personne stationnant sur les lignes jaunes simples ou doubles, ou n’importe où ailleurs en dehors du nombre limité de baies marquées, s’expose à une amende.

Duncan Cosgrave, qui déposait son enfant de quatre ans à South Wilford Primary, a déclaré à Nottinghamshire Live: «La plupart des résidents étaient contrariés par le stationnement des navetteurs.

«J’ai l’impression qu’ils ont créé un deuxième problème, à moins qu’il n’y ait un intérêt plus large à arrêter les voitures qui descendent ici à l’arrêt complet.

« Les gens doivent déposer leurs enfants à l’école. Vous avez l’argument de la vieille école avec quelqu’un qui dit qu’ils avaient l’habitude de marcher trois kilomètres pour aller à l’école, mais essayant de travailler à plein temps et de passer deux heures par jour à abandonner mes quatre ans. vieux off n’est pas possible.

«Peut-être devraient-ils envisager un système de permis entre 10 h et 14 h pour arrêter le stationnement des navetteurs?

‘SE RÉVOLTER’

« Je peux comprendre, mais il y a des avantages à avoir deux très bonnes écoles dans la région, y compris les prix des logements, les gens paieront le meilleur prix pour déménager ici. »

Un autre parent, qui a demandé à garder l’anonymat, a ajouté: «Ils s’attendent à ce que les parents fassent le trajet d’un ou deux milles à pied, l’enfant à la remorque qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. C’est ridicule.

« Tout le monde est dans les bras à propos de tout cela, car cela va être impossible. »

Les résidents eux-mêmes ont déclaré que le programme avait donné lieu à un certain nombre d’autres problèmes, affirmant qu’il avait également frappé ceux qui utilisent les lotissements et l’Iremongers Pond pour la pêche à la ligne « vraiment mal ».

Ceux qui vivent à Wilford disent que la circulation est devenue un problème répandu après la construction du nouvel arrêt de tramway à côté d’Iremongers Pond il y a de nombreuses années.

Elle était donc devenue « choquante avec les navetteurs ».

Répondant aux préoccupations, un porte-parole du conseil municipal de Nottingham a déclaré: «Ce programme de stationnement pour les résidents a été demandé et financé par les deux conseillers locaux de Wilford pour résoudre les problèmes qu’ils ont signalés dans le quartier. Il a été soumis à une procédure rigoureuse avant d’être introduit, y compris une consultation complète et approfondie.

«Une période de grâce prolongée a été accordée pendant que les gens s’habituaient aux nouvelles réglementations – normalement, ce serait deux semaines, mais nous l’avons fait pendant un mois complet. Les résidents locaux qui ont demandé le programme s’attendent maintenant à ce qu’il soit appliqué.

«Cette zone n’est pas différente des autres à Nottingham – aucune période de grâce illimitée n’est accordée en dehors des écoles ailleurs dans la ville.

«Des baies d’attente sont prévues pour les heures de prise en charge et de dépose, ce qui permet d’éviter le stationnement inconsidéré qui dérange les résidents.

«Cependant, le stationnement sûr n’aide pas seulement ceux qui arrivent en voiture, il assure également la sécurité des rues et des trottoirs pour les enfants et les parents sur la piste de l’école qui choisissent de marcher ou de faire du vélo.

«Le programme restera à l’étude et le conseil se réunira à nouveau avec les conseillers de quartier à la fin du mois prochain.»

L’école primaire de South Wilford a été contactée pour commentaires.