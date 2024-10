Les étudiants sont prêts à « commencer » avec les Black Eyed Peas au spectacle de mi-temps de l’East LA Classic

Le parking du gymnase du lycée Roosevelt était bondé samedi après-midi alors que les parents pressés déposaient les élèves avec des instruments et des pompons à la main.

Quelques instants plus tard, des caisses claires, des trompettes et des saxophones ont fait la sérénade à une mer d’artistes pendant l’entraînement des esprits et de la fanfare sur un terrain de softball ensoleillé.

Les élèves des lycées Roosevelt et Garfield se préparaient à se produire vendredi lors du très attendu match de football East LA Classic, présenté comme l’une des plus grandes rivalités dans le sport des jeunes.

« Nous allons commencer par ‘Let’s Get It Started' », a annoncé le directeur du groupe de Roosevelt, Max Deger, dans un mégaphone. Il faisait référence à l’une des chansons que les écoles interpréteront avec le groupe pop/hip-hop Black Eyed Peas pendant le spectacle de la mi-temps du match.

Un entraîneur guide les élèves des lycées Roosevelt et Garfield lors d’un entraînement pour l’East LA Classic 2024. Photo d’Andrea Curiel.

Le mois dernier, William, originaire de Boyle Heights, a annoncé aux étudiants de Roosevelt que lui et sa troupe lauréate d’un Grammy allaient à nouveau illuminer le Classique.

« C’est un honneur de jouer avec Mi Familia », a déclaré le leader des Black Eyed Peas, 49 ans, dans un message vidéo. « Allons-y les Cavaliers ! East LA, Boyle Heights, représente ! Chowww!”

Le groupe s’était déjà produit au Classic en 2022, lorsque le jeu emblématique se jouait au LA Coliseum. Après un an sur son site le plus habituel, le stade Weingart de l’East LA College, le match de football qui attire des milliers de fans se joue au stade SoFi d’Inglewood, le plus grand stade de la NFL.

Né William Adams, will.i.am a grandi dans le projet d’habitation Estrada Courts de Boyle Heights, immergé dans la culture mexicaine. La famille de Taboo, membre de son groupe, a des liens étroits avec Garfield.

« Nous sommes très fiers de ce que les élèves des deux écoles ont accompli en termes d’esprit sportif, d’études et de fierté communautaire ! » Adams a déclaré dans un communiqué. « Ce soir, ce sera une performance très énergique sur le terrain du SoFi Stadium avec les deux fanfares qui nous rejoindront sur le terrain. »

Avec environ 80 membres, la fanfare de Roosevelt est l’une des plus importantes de Los Angeles Unified.

« Le fait que nous soyons capables d’emmener le quartier dans cet espace et de représenter non seulement Roosevelt mais aussi Boyle Heights en dit long sur la communauté, l’art et l’histoire », a déclaré Deger à la journaliste jeunesse de Boyle Heights Beat, Adriana Valencia.

Le chef du groupe étudiant de l’école, Ismerai Calcaneo, s’est produit dans trois spectacles à la mi-temps de l’East LA Classic. Elle est prête pour son quatrième. (Calcaneo est également un jeune journaliste de Boyle Heights Beat).

« C’est l’un de ces moments où notre communauté s’unit vraiment », a déclaré ce lycéen de 17 ans qui joue du saxophone alto. « Savoir que notre communauté nous soutient et nous permet de jouer sur SoFi est un rêve devenu réalité. »

Les fanfares et les équipes de drapeaux de Garfield et Roosevelt s’entraînent pour un spectacle à l’East LA Classic 2024. Photos d’Andrea Curiel.

Les équipes d’encouragement et d’exercices des deux écoles de l’Eastside exécutent ensemble deux routines « d’unité » avant leur grand spectacle de la mi-temps.

Le capitaine des acclamations de Roosevelt, Adrian Coyote, a déclaré que son équipe de 36 étudiants se préparait pour le grand événement depuis l’été. Bien qu’il soit nerveux, Coyote a déclaré que les nerfs alimentaient son adrénaline. Il est convaincu que son équipe a perfectionné ses routines.

« C’est la première fois que je joue avec les Black Eyed Peas, donc je suis vraiment excité », a déclaré le lycéen qui a commencé à applaudir en première année. « Un certain nombre de membres de ma famille y vont. Ils ont leur propre petite section pour me soutenir.

Kiana Anaya, 16 ans, lycéenne, est une base secondaire de l’équipe d’encouragement de Garfield. Responsable de fournir une base solide lorsqu’une pom-pom girl est levée, elle a joué avec les Black Eyed Peas au Coliseum en première année et a assisté à la Classique depuis qu’elle s’en souvient.

« Le Classique est une grande tradition dans ma famille », a déclaré Anaya, dont la mère est une ancienne de Roosevelt et dont les deux sœurs aînées sont des anciennes de Garfield. «J’y vais depuis que je suis petite et j’aurais tellement hâte de voir les pom-pom girls. Je savais que c’était quelque chose que je voulais faire.

L’équipe d’encouragement du lycée Roosevelt fait la queue pour s’entraîner.

Photo d’Andrea Curiel. Les élèves de Garfield High School pratiquent une routine de joie. Photo d’Andrea Curiel.

Anaya a déclaré que le mois d’octobre était mouvementé. Pour survivre, elle essaie de dormir le plus possible, de boire beaucoup d’eau et de manger trois repas par jour.

« La Classique peut avoir des conséquences néfastes, car elle passe de nombreuses heures avec les mêmes personnes à surmener votre corps », a déclaré Anaya. « Prendre du temps pour moi et pour ma santé mentale est un facteur important dans ma préparation. »

Hanna Reyes, 17 ans, capitaine de l’équipe de forage de Roosevelt, aide à chorégraphier les routines et sert de modèle à une équipe de 42 personnes. Elle est reconnaissante d’avoir l’opportunité d’entrer dans l’histoire en tant que premier lycée LAUSD à se produire au SoFi Stadium, mais convient que la préparation d’une représentation de ce calibre est stressant.

« Je prends tous les cours AP et c’est vraiment difficile de se concentrer sur l’école tout en essayant de perfectionner les routines pour la Classique », a déclaré Reyes. « Nous perdons beaucoup de sommeil. Il n’y a vraiment pas de repos pour les dirigeants.

Reyes dit que les longues heures et la pratique nécessaires pour se préparer à la Classique peuvent provoquer des disputes avec ses parents. « Nous sommes d’accord pour ne pas être d’accord. »

Les parents de Reyes adorent la regarder jouer et seront présents au match ce vendredi.

« En fin de compte, nous avons les souvenirs et l’expérience », a-t-elle déclaré. « Je ne le changerais pour rien au monde. »

L’East LA Classic aura lieu le vendredi 25 octobre au SoFi Stadium. Le football JV entrera sur le terrain à 15h30 avec le flag-football féminin à 18h avant le match universitaire, qui débutera à 19h30. Les billets sont disponibles en ligne via Maître des billets.

La journaliste jeunesse de Boyle Heights Beat, Adriana Valencia, a contribué à cette histoire.