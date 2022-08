Les étudiants sont moins stressés dans les cours en ligne : étudiez

De nombreux étudiants à travers le monde ont dû passer de la prise de cours dans les amphithéâtres à leur salon pendant la pandémie de COVID-19.

Ce changement radical d’environnement a suscité des questions sur les différences dans l’expérience d’apprentissage. Parmi eux : le corps ressent-il moins de stress dans une classe virtuelle que dans une classe physique ?

La réponse pourrait être oui, selon une petite étude mesurant la fréquence cardiaque et les niveaux de cortisol dans la salive des étudiants, qui a révélé que les étudiants en médecine étaient physiologiquement plus détendus lors d’une conférence en ligne plutôt qu’en personne.

L’étude, publiée dans la revue Anatomical Sciences Education fin juillet, a examiné un groupe de 82 étudiants en médecine qui assistaient à des cours en face à face ou à des conférences en ligne afin de mesurer la façon dont leur corps exprimait le stress.

“Nous savons que le stress affecte fortement les processus d’apprentissage et de mémoire, ainsi que le maintien de l’attention”, a déclaré Morris Gellisch, chercheur associé à l’Université de la Ruhr à Bochum en Allemagne et l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué de presse publié en août.

« Jusqu’à présent, les différences entre l’enseignement en personne et l’enseignement en ligne ont souvent été évaluées à l’aide de questionnaires dans lesquels des paramètres subjectifs tels que la motivation ou le stress perçu étaient enquêtés. Mais comme l’apprentissage a une composante physiologique certaine, cela a soulevé la question de savoir s’il existe des différences à cet égard également. »

L’étude n’a porté que sur des étudiants en médecine et a été réalisée alors qu’ils suivaient soit un cours d’anatomie microscopique en personne, soit le même cours pratique virtuellement, ce qui signifie que les résultats peuvent ne pas s’appliquer à toutes les expériences ou domaines d’apprentissage.

Les chercheurs ont noté que se concentrer sur les étudiants en médecine était la clé de leur étude – alors que certaines disciplines nécessitent plus de lecture et d’écriture, de nombreuses facultés de médecine s’appuient sur le développement de compétences pratiques.

Dans un cours d’anatomie microscopique, les étudiants apprennent à étudier les tissus et l’anatomie au niveau microscopique.

Les chercheurs ont suivi les étudiants dans un séminaire d’apprentissage mixte sur l’anatomie microscopique, au cours duquel des groupes suivant le cours en ligne alternaient avec des groupes suivant des cours en personne.

Chaque jour, un cours avait lieu, un groupe se trouvait physiquement dans la salle de classe, tandis qu’un autre groupe suivait en ligne simultanément.

Les étudiants participant aux cours en personne ont reçu une expérience pratique avec un microscope, tandis que les étudiants en ligne ont utilisé une plateforme de microscopie virtuelle pour recréer l’expérience.

Pour cette étude, les participants ont rempli des questionnaires directement avant le début du cours concernant leurs informations démographiques et leur niveau de stress auto-évalué.

Les chercheurs ont recueilli des données le troisième jour du cours. Les fréquences cardiaques des étudiants présents en personne et en ligne ont été enregistrées tout au long du cours de 120 minutes, tandis que des échantillons de salive ont été prélevés au début, après 60 minutes et à la toute fin du cours. Les membres du groupe d’apprentissage en ligne avaient précédemment reçu des instructions sur la façon de prélever leurs propres échantillons de fréquence cardiaque et de salive.

Il y avait 37 étudiants dans le groupe d’apprentissage en ligne et 35 dans le groupe en personne.

Les chercheurs ont également obtenu des mesures de contrôle de la fréquence cardiaque des participants et des échantillons de salive un week-end lorsque les participants n’étaient pas en classe. Ces données de contrôle comprenaient également 10 étudiants supplémentaires en plus de ceux qui ont fourni des données au cours de l’expérience.

Les chercheurs ont découvert que le groupe en ligne avait beaucoup moins de variabilité dans ses niveaux de fréquence cardiaque tout au long de la classe, ce qui signifie que leur fréquence cardiaque était globalement plus stable et moins susceptible de s’accélérer soudainement en réponse à un facteur de stress.

Les échantillons de salive ont été utilisés pour examiner les niveaux de cortisol – une hormone qui est un marqueur de stress bien connu, libérée dans le corps après un événement stressant.

Ceux de la classe en face à face avaient des concentrations de cortisol beaucoup plus élevées dans leur salive, ont découvert les chercheurs, par rapport à ceux des groupes en ligne.

Gellisch a noté dans le communiqué que le stress physiologique n’est pas toujours négatif – dans le contexte d’un environnement d’apprentissage, le corps étant dans un état d’excitation temporaire peut aider à la concentration.

Le stress, dans un contexte physiologique, fait référence à la façon dont le corps s’écarte de l’idéal physiologique pour gérer un facteur de stress spécifique.

Une autre chose que les chercheurs ont trouvée est que lorsqu’ils ont comparé les questionnaires aux données de fréquence cardiaque et de salive, il y avait une corrélation observée entre un plaisir accru pendant le cours et un niveau accru de stress physiologique, mais uniquement pour le cours en personne. , suggérant que l’apprentissage en personne pourrait s’accompagner d’un plus grand plaisir et d’une plus grande tension.

Bien que l’apprentissage en ligne existe depuis qu’Internet fait désormais partie de notre vie quotidienne, l’avènement de la pandémie de COVID-19 a mis l’apprentissage en ligne au premier plan dans de nombreux pays, de nombreuses écoles au Canada passant en grande partie à l’apprentissage en ligne ou à l’apprentissage hybride pour une grande partie de l’année. 2020 en 2021.

Les études ont été mitigées sur l’impact de l’apprentissage en ligne, certains étudiants en apprentissage en ligne rapportant dans une étude canadienne de 2021 qu’ils avaient l’impression d’avoir moins d’importance en classe que les étudiants en personne.

Cette nouvelle étude mesurant le stress physiologique a noté qu’il y avait une différence entre les méthodes d’apprentissage en ligne qui avaient été développées sur une plus longue période et l’apprentissage à distance d’urgence qui a été initié au début de la pandémie, soulignant que la microscopie virtuelle a existé comme un outil d’apprentissage depuis avant la pandémie.

Bien que les chercheurs aient trouvé un lien entre ces niveaux de stress physiologique et l’apprentissage en ligne par rapport à l’apprentissage en personne, l’étude n’avait pas pour but de mesurer l’impact de ce stress sur l’apprentissage réel des étudiants lui-même.

“Par conséquent, les futures approches de recherche devraient évaluer les données physiologiques dans différents environnements d’apprentissage en mettant l’accent sur les différences de performances qui devraient être étudiées aussi individuellement que possible”, indique l’étude.