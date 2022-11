Les étudiants sont confrontés à des «difficultés» alors que la hausse bâclée de l’inflation leur fait perdre 1 000 £

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les étudiants les plus pauvres d’Angleterre perdront 1 000 £ parce que le gouvernement a bâclé les prévisions d’inflation, selon les experts, les plongeant dans des “difficultés importantes”.

Les ministres sont sous le feu des critiques pour avoir fixé le niveau des prêts d’entretien pour cette année universitaire alors que les prix ne devaient augmenter que de 2,3% – et non des 10,2% actuellement attendus.

Cela signifie que les étudiants qui dépendent des prêts pour vivre pendant leurs études seront “laissés dans le froid”, même si d’autres groupes reçoivent une aide financière supplémentaire, prévient l’Institut d’études fiscales.

Le groupe de réflexion critique également le gouvernement pour avoir refusé l’aide à de nombreuses familles par le biais de la «taxe furtive» consistant à geler le seuil de revenu parental pendant 14 ans, à seulement 25 000 £.

«En raison d’erreurs dans les prévisions d’inflation, les étudiants les plus pauvres seront plus mal lotis de plus de 1 000 £ cette année universitaire qu’en 2020-21. Cela pourrait entraîner des difficultés importantes pour beaucoup cet hiver », a déclaré Kate Ogden, économiste de recherche senior.

Son collègue, Ben Waltmann, a déclaré: “Le gouvernement devrait veiller à ce que les prêts de maintenance soient revalorisés de manière cohérente plutôt que de permettre une réduction importante et essentiellement aléatoire de la valeur des prêts.”

La critique vient alors que l’on craint de plus en plus que de nombreux étudiants ne puissent pas se permettre de continuer à étudier – après que 40 000 se soient retirés de leurs cours au cours de l’année jusqu’en août.

Il s’agit d’une augmentation de 23% par rapport à l’année précédente et de 30% par rapport au nombre de retraits en 2020, lorsqu’un peu plus de 30 500 étudiants de premier cycle se sont retirés.

Un étudiant sur trois se retrouve avec moins de 50 £ par mois après avoir payé le loyer et les factures, tandis que 96% réduisent leurs dépenses, selon une enquête de l’Union nationale des étudiants.

Les étudiants les plus pauvres recevaient auparavant des bourses d’entretien, mais celles-ci ont été – de manière controversée – supprimées en 2016, dans le cadre des coupes d’austérité de George Osborne.

L’étude IFS révèle que les étudiants les plus pauvres en dehors de Londres sont encore plus touchés, recevant 1 500 £ de moins en prêts pour le coût de la vie en 2022-23 qu’ils ne le devraient, à 11 190 £.

Il prévient que le sous-paiement se poursuivra pendant «de nombreuses années à venir», sans repenser la politique, car les «erreurs de prévision passées» ne sont pas prises en compte pour les ajustements futurs.

“En effet, si le gouvernement continue d’utiliser des prévisions d’inflation obsolètes pour la revalorisation, nous nous attendons à une légère nouvelle réduction de la valeur réelle des droits l’année universitaire prochaine”, indique l’étude.

Le coût d’une refonte serait important – 1 milliard de livres sterling pour éviter des coupes pour les étudiants qui ont commencé des cours en 2022 – mais “moins cher pour le contribuable qu’il n’y paraît à première vue”.

Le rapport de l’IFS indique: “C’est parce que les étudiants peuvent s’attendre à rembourser une partie de tout soutien de maintenance supplémentaire au cours des prochaines décennies.”

Sur le seuil de revenu de 25 000 £, il est écrit: “À mesure que les revenus nominaux augmentent, moins d’étudiants sont actuellement éligibles au maximum chaque année, et d’autres deviennent éligibles à moins de soutien, même si leurs parents ne sont peut-être pas mieux lotis.”

Le ministère de l’Éducation a refusé de dire pourquoi la valeur des prêts n’avait pas été entièrement revalorisée, mais a fait valoir qu’il avait “continué d’augmenter le montant auquel les étudiants peuvent accéder” chaque année.