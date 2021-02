Les protestations contre le coup d’État militaire de lundi se multiplient au Myanmar.

Vendredi, des étudiants, des agents de santé et des enseignants sont sortis pour exiger que les soldats retournent dans leurs casernes, libèrent les dirigeants détenus dans le pays, dont Aung San Suu Kyi, et rétablissent la démocratie.

Une centaine d’étudiants ont défilé sur un campus de l’Université Dagon à Yangon, portant le drapeau rouge de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi.

La constitution de 2008, rédigée par l’armée, a inauguré une transition vers la démocratie, mais a laissé les forces armées conserver un pouvoir politique important qui a causé des frictions durables et sérieuses entre elles et la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi.

En même temps que les étudiants de Dagon marchaient, le personnel enseignant de la même université a organisé sa propre manifestation, soutenant la cause anti-coup d’État.

Le mouvement anti-coup d’État semble devenir de plus en plus audacieux et prendre de l’ampleur avec davantage de manifestants prêts à sortir au grand jour, malgré la possibilité d’arrestation.

Les étudiants et les universités ont une longue histoire d’activisme politique et d’implication dans la contestation des autorités, remontant à l’époque de la domination coloniale britannique.