Les étudiants se « moquent » du vote dans tout le New Hampshire

2 novembre — La controverse couvait parmi un petit groupe d’élèves du collège de Hooksett alors qu’ils inspectaient le bulletin de vote d’un électeur.

Quelle était l’intention de l’électeur ? Pourquoi deux cases X ont-elles été supprimées et une cochée ?

Dans un dilemme qui n’est pas sans rappeler celui des agents électoraux utilisant des loupes pour examiner les objets suspendus sur les bulletins de vote de Floride en 2000, les étudiants/travailleurs électoraux de la David R. Cawley Middle School savaient qu’un seul vote pouvait faire toute la différence. Et il ne faisait aucun doute que ce petit groupe d’élèves de huitième année réfléchis et engagés souhaitait garantir l’intégrité des élections simulées des étudiants du New Hampshire PBS, un décompte de 10 390 votes de la maternelle à la 12e année à l’échelle de l’État.

Depuis 1996, le NHPBS organise des élections primaires générales, de mi-mandat et présidentielles simulées. Les étudiants ont prédit le vainqueur de chaque élection, sauf en 2000.

Cette année, l’ancien président Donald Trump (50 %) a battu la vice-présidente Kamala Harris (43 %), Chase Oliver (2 %) et Jill Stein (2 %) lors de l’élection présidentielle simulée. Kelly Ayotte (54 %) a battu Joyce Craig (35 %) et Stephen Villee (8 %) dans la course au poste de gouverneur. Le représentant Chris Pappas (67 %) a battu Russell Prescott (32 %) dans le 1er district du Congrès. Maggie Goodlander (53 %) l’a emporté sur Lily Tang Williams (43 %) dans le 2e district du Congrès.

Mais l’élection simulée ne visait pas vraiment à savoir qui gagnerait, mais plutôt à inspirer la prochaine génération de citoyens afin de former une union plus parfaite.

« C’est honnêtement assez incroyable », a déclaré Abi Marcotte, un élève de huitième à Cawley. « C’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime la façon dont l’Amérique est organisée, car dans d’autres pays, vous n’avez pas le choix. De cette façon, votre choix et votre voix sont vraiment entendus. »

Pour avoir une idée de ce que les élèves pensent de leur devoir civique, nous avons discuté avec certains d’entre eux à Cawley à Hooksett et à Bedford High School, deux des dizaines d’écoles participantes.

Accro à la démocratie à Hooksett

Marcotte maîtrisait bien le sujet tout en enregistrant les électeurs et en expliquant les règles. Elle a demandé à chaque électeur son nom et sa classe, et a expliqué qu’ils ne pouvaient cocher qu’un seul nom dans chaque concours – dans ce cas, celui du président, du gouverneur et de la Chambre des représentants des États-Unis.

Elle leur a rappelé de ne pas écrire leur propre nom sur les bulletins de vote et de savoir comment plier le bulletin de vote avant de le déposer dans l’urne.

« Je pense que c’est bien que les enfants apprennent maintenant comment ils voteront lorsqu’ils seront plus âgés, afin qu’ils ne soient pas désemparés lorsqu’ils entreront », a déclaré Marcotte. « Oui, c’est dans six ans pour certains d’entre eux, plus pour les plus jeunes, mais mieux vaut tôt que jamais. »

Marcotte était l’un des rares enfants à aider Sarah Piana, professeur d’études sociales, une résidente de Manchester qui enseigne à l’école depuis 10 ans.

« J’ai réuni certains étudiants de la National Junior Honor Society. Ils se sont portés volontaires. Un groupe d’entre eux est venu à 7 heures du matin et j’avais le matériel. J’ai dit : ‘Très bien, trouvons-le, installons-le. Et ils ont pris à partir de là et j’ai couru avec », a déclaré Piana.

Lorsque la controverse électorale susmentionnée a éclaté, Marcotte a été le premier à la porter à l’attention de Piana.

« Nous ne sommes pas sûrs de ce qu’il y avait dans la tête de cette personne », a déclaré Piana lorsque les étudiants essayaient de déterminer quel candidat l’électeur voulait vérifier.

Ses élèves étaient d’accord. Ils ont décidé de ne pas enregistrer la sélection des électeurs uniquement pour ce poste, mais de mettre de côté le bulletin de vote au cas où il y aurait égalité. La logique était que la coche signifiait un vote pour le candidat et les X signifiaient non pour les autres.

Les agents électoraux devaient participer à des séances de deux heures pendant l’élection, mais un certain nombre d’entre eux voulaient rester toute la journée pour mener à bien le scrutin.

« Ils ne voulaient pas partir parce qu’ils estimaient que ce qu’ils faisaient était vraiment important. Ils ont demandé : « Comment puis-je faire cela pour ma ville ? Comment puis-je faire du bénévolat quand je serai assez vieux ? » dit Piana.

Le surintendant des écoles de la SAU 15, William Rearick, s’est déclaré ravi de la façon dont les choses se déroulaient lorsqu’il est arrivé dans le bureau de vote.

« Nous disons toujours que nous essayons de rendre notre enseignement réel pour les enfants et de le relier à ce qui se passe », a déclaré Rearick. « Il n’y a rien de mieux que d’organiser une simulation d’élection pendant l’élection présidentielle. »

Rearick, qui a enseigné l’histoire des États-Unis au lycée pendant 13 ans, a déclaré qu’il avait toujours souligné l’importance du vote.

« Il pourrait s’agir d’une assemblée municipale pour voter le budget ou, dans ce cas, de l’élection présidentielle. Je pense que c’est formidable que les enfants apprennent cela très tôt », a-t-il déclaré.

Principes fondamentaux à Bedford

À la Bedford High School, les élèves remplissaient des formulaires et faisaient la queue, tout comme le font leurs parents. L’école ne participait pas seulement à l’élection simulée, les étudiants et les responsables municipaux essayaient d’inscrire officiellement les électeurs qui auraient 18 ans le jour du scrutin.

Leslie Bélanger et Jackson Andree, deux étudiants de deuxième année du BHS et membres du club étudiant Social Justice Now !, ont aidé lors de la campagne d’inscription. Pas assez âgés eux-mêmes, ils ont tous deux déclaré que cela ne les dérangerait pas d’avancer rapidement pour être éligibles, car ils sont directement concernés par les politiques qui seront adoptées.

« C’est très important de voter parce que c’est une façon d’exprimer sa voix et d’avoir une opinion sur ce qui se passe », a déclaré Bélanger. « Au lycée, je pense que beaucoup de gens que je connais sont engagés et c’est une excellente façon de s’impliquer. »

Connaître le processus impliqué dans la citoyenneté active fait partie de l’exercice de vos droits.

« Évidemment, il y a beaucoup d’enjeux pour beaucoup de gens », a déclaré Andrée. « Pour certaines personnes, elles se sentent en quelque sorte désillusionnées. Mais c’est quelque chose pour lequel les gens devraient être reconnaissants car ils ont la capacité de changer le monde, même dans une petite mesure. »

Bélanger a déclaré qu’il est important d’aborder une question à la fois, de disséquer ce qui est en jeu pour les jeunes adultes et de les aider à comprendre qu’ils ont leur mot à dire, même lorsque le sujet est un peu bancal.

« Une partie de ce club consiste à sensibiliser et à amener les gens à comprendre », a déclaré Bélanger. « Et faire en sorte que les problèmes ne soient pas incroyablement complexes. Mais faire comprendre aux lycéens pourquoi cela compte pour eux. »

Lors de la formation du groupe d’étudiants, Bélanger et d’autres ont demandé aux enseignantes Jessica Hatzidakis et Laura DeRosa d’être leurs conseillères. Hatzidakis et DeRosa étaient heureux d’aider leurs étudiants à l’esprit civique à suivre leurs principes et à impliquer d’autres étudiants.

Bien que la justice sociale maintenant ! Il y a certainement quelques futurs militants parmi eux, mais en fin de compte, l’objectif est d’impliquer tout le monde, a déclaré Hatzidakis.

« Notre première étape dans la campagne d’inscription des électeurs est de commencer à impliquer les différents partis dans le processus », a déclaré Hatzidakis. « C’est totalement non partisan. Toutes nos publicités sont ‘Je veux juste vous amener aux urnes' ». Nous pouvons donc commencer à avoir ces conversations. »

Et il ne s’agit pas uniquement de questions d’État ou nationales.

L’année dernière, pour les élections municipales de mars, le club a fait venir des gens de la ville et du conseil scolaire pour expliquer les mesures de vote spécifiques.

« Surtout pour les nouveaux électeurs ou les électeurs en général, consulter le bulletin de vote municipal peut sembler très compliqué », a déclaré Bélanger. « Il suffit que les gens l’expliquent à la classe senior. »

La connaissance est égale au pouvoir, ont déclaré les deux étudiants, mais ce pouvoir s’accompagne de la responsabilité d’être bien informés et de se présenter pour leur communauté et leur pays en tant que citoyens actifs – quelque chose qu’ils ont hâte de faire.

De Hooksett à Bedford et partout dans le New Hampshire, les étudiants se sont levés pour être comptés, et il n’y a pas de quoi se moquer, ont-ils déclaré.

