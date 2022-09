Les étudiants retournent sur le campus au milieu de la crise de l’eau à Jackson

Un employé du bureau central des écoles publiques de Jackson a confirmé par téléphone mardi que les écoles avaient rouvert après qu’une baisse de la pression de l’eau ait forcé le passage à l’enseignement virtuel. Dans une déclaration publiée sur Twitter lundi, le district scolaire a déclaré qu’il avait “vérifié la pression de l’eau dans chaque école” et a constaté que “presque tous conviennent” au retour des élèves et du personnel.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.