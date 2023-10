Les étudiants reçoivent un accueil chaleureux lors de la réouverture de Lahaina Intermediate | Actualités, Sports, Emplois

Les professeurs et le personnel de la Lahaina Intermediate School ont applaudi et brandi des pancartes mardi alors qu’ils accueillaient environ 400 étudiants sur leur campus de West Maui pour la première fois cette année universitaire, a déclaré le ministère de l’Éducation de l’État dans un communiqué de presse.

Les médias n’étaient pas autorisés sur le campus à visionner le premier jour de retour des étudiants du niveau intermédiaire après les incendies de forêt du 8 août.

Les horaires de cours ont été distribués à leur arrivée et les élèves ont commencé la journée par des assemblées d’orientation au niveau scolaire, suivies d’un horaire de cours rotatif pour rencontrer tous leurs enseignants, indique le communiqué de presse.

« Mon cœur déborde de voir les visages de ces enfants qui arrivent et qui s’embrassent, et le personnel qui les salue », » a déclaré Stacy Bookland, directrice de l’école intermédiaire de Lahaina, dans une interview enregistrée publiée par le DOE. «Cela a juste été une grande joie pour moi. Cela prend du temps, nous sommes donc très heureux de voir tout le monde aujourd’hui.

Elle a également félicité son personnel, en disant qu’ils sont extraordinaires et qu’ils sont « tellement résilient. » Environ 19 membres du personnel ont perdu leur maison, a-t-elle ajouté.

Monica Wilfong, professeur de sciences en sixième année, a expliqué comment elle gérerait les choses les premiers jours.

« J’essaie de faire en sorte que cela soit normal pour moi et ce que je ferais normalement, mais j’ai aussi l’intention de » nous apprenons à nous connaître « et tout le monde est à des endroits différents et il suffit de garder cela à l’esprit et de savoir allez-y lentement, ne faites pas ce qui est normal, mais restez aussi normal, si cela a du sens », a-t-elle déclaré dans une interview enregistrée.

Elle a déclaré que les membres du personnel étaient là les uns pour les autres et qu’il y avait eu un élan de soutien.

« Il n’y a pas d’obstacle que vous ne puissiez surmonter l’un sans l’autre », dit Wilfong.

Les étudiants ont déclaré qu’ils étaient ravis d’être sur le campus avec leurs professeurs et leurs pairs et qu’ils avaient bon espoir pour le reste de l’année scolaire à venir.

« C’était vraiment rafraîchissant » a déclaré Drew Briones, élève de septième année, dans un communiqué de presse. «Je me souviens de vieux souvenirs que j’avais sur ce campus et c’était vraiment bien. C’était génial. »

Mariah Kauvaka, élève de septième année, a ajouté : «Cette année scolaire, j’ai hâte de me faire de nouveaux amis, de créer de bons souvenirs amusants qui dureront, de maintenir mes notes et de bien réussir à l’école.»

L’école intermédiaire est le deuxième campus de l’école publique de Lahaina à rouvrir physiquement aux étudiants cette semaine. Lahainaluna High a rouvert lundi à environ 700 étudiants.

Les élèves de l’école primaire King Kamehameha III et de l’école primaire Princess Nahi’ena’ena devraient revenir aujourd’hui. Les étudiants et le personnel du roi Kamehameha III partageront les installations du campus avec Nahi’ena’ena jusqu’à l’ouverture d’un site scolaire temporaire à Pulelehua, près de l’aéroport de Kapalua. Des structures de tentes de haute qualité ont été installées à Nahi’ena’ena pour ajouter des espaces de classe équipés de la climatisation et de sols stratifiés, a indiqué le DOE.