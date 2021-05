Les étudiants protestent contre les vaccinations obligatoires contre Covid dans les collèges

«S’ils décident de lui accorder une exemption religieuse, ce sera la fin», a déclaré Hiram Sasser, avocat général exécutif du First Liberty Institute, basé à l’extérieur de Dallas. « Sinon, nous devrons communiquer avec eux par le biais d’un procès. »

Pour des raisons religieuses, Gale n’a jamais été vacciné. Le jeune homme de 19 ans a fréquenté les écoles publiques de l’Alabama et a reçu une exemption religieuse du département de la santé de l’État de l’Alabama.

En savoir plus sur Personal Finance: Des centaines de collèges déclarent que les vaccins Covid seront obligatoires Malgré l’approbation de la FDA, certaines écoles disent qu’elles n’imposeront pas les vaccinations L’école de votre enfant imposera-t-elle la vaccination Covid?

Environ 88% des étudiants des collèges prévoient de se faire vacciner contre le coronavirus et près de 3 étudiants sur 4 pensent que la vaccination devrait être obligatoire, selon un récent sondage de plus de 1000 étudiants par College Finance.

Désormais, des centaines de milliers d’étudiants devront se faire vacciner contre Covid-19, qu’ils le veuillent ou non.

Partout au pays, un nombre croissant de collèges et d’universités ont déclaré que les vaccinations seraient obligatoires à l’automne 2021.

L’Université Rutgers, au Nouveau-Brunswick, New Jersey, a déclaré qu’elle imposerait désormais la vaccination Covid pour ses 71 000 étudiants.

Les 50 États ont au moins quelques mandats de vaccination pour les élèves fréquentant les écoles publiques et même ceux fréquentant les écoles privées. Dans tous les cas, il existe des exemptions médicales et, dans certains cas, des exemptions religieuses ou philosophiques.

Pour ceux qui sont inscrits à l’école, de nombreuses exigences en matière de vaccination sont déjà en place pour empêcher la propagation de maladies telles que la polio, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.

«Nous nous engageons à créer un environnement de campus sûr à l’automne 2021, et pour soutenir la santé et la sécurité de tous les membres de la communauté Rutgers, l’université a mis à jour les exigences d’immunisation existantes pour les étudiants afin d’inclure le vaccin Covid-19,» un porte-parole de a ajouté l’université.

«L’ajout de la vaccination contre le Covid-19 à nos exigences d’immunisation pour les étudiants aidera à offrir une expérience universitaire plus sûre et plus solide à nos étudiants», a déclaré le président de Rutgers, Jonathan Holloway.

Les vaccinations sont un choix personnel et privé et les étudiants devraient avoir le droit de choisir s’ils veulent ou non prendre un vaccin expérimental.

« Les vaccinations sont un choix personnel et privé et les étudiants devraient avoir le droit de choisir s’ils veulent ou non prendre un vaccin expérimental », a ajouté Razi. « Par conséquent, une institution publique comme Rutgers ne devrait pas avoir le droit de dicter les décisions personnelles d’un étudiant. »

Razi, qui a reçu d’autres vaccinations dans le passé, a déclaré qu’elle n’avait pas encore décidé si elle allait se faire vacciner contre Covid. En attendant, elle participera à un rassemblement sur le campus pour protester contre le mandat de l’école.

Le spécialiste des sciences politiques de Freehold, New Jersey, est également membre de Young Americans for Liberty, un groupe libertaire actif sur près de 400 campus universitaires et collégiaux, dont Rutgers.

Rutgers a déclaré qu’il accorderait des exemptions, pour des raisons médicales ou religieuses, bien que les demandes soient évaluées au cas par cas.