Les étudiants prévoient toujours d’étudier à l’étranger malgré la pandémie

La pandémie a peut-être fait des ravages sur la scolarité et les voyages à l’étranger, mais un nouveau rapport a révélé que la demande d’éducation internationale reste robuste aujourd’hui, la majorité des étudiants restant attachés à leurs projets d’étudier à l’étranger. Jusqu’à trois étudiants sur cinq (60%) qui prévoyaient d’aller à l’université à l’étranger déclarent que la pandémie de coronavirus n’a eu aucun impact sur leurs objectifs, selon une étude publiée mardi par une entreprise de technologie de l’éducation. Cialfo. Le rapport, intitulé « Comprendre le recrutement d’étudiants : impact de la pandémie et au-delà », a interrogé 3 785 lycéens dans plus de 100 pays pour évaluer l’impact de la pandémie sur l’enseignement supérieur international. Alors que l’enthousiasme de la plupart des étudiants potentiels n’a guère changé par la pandémie, le rapport a révélé que beaucoup sont désormais accablés de soucis supplémentaires qui pourraient perturber leurs plans.

Les défis actuels liés à la pandémie en font un sujet beaucoup plus nuancé. Rohan Pasari co-fondateur et PDG, Cialfo

Les trois quarts (76 %) des étudiants se disent préoccupés par le fait de ne pas profiter pleinement de leur expérience étudiante compte tenu de l’environnement actuel, et plus de la moitié (58 %) ne voient pas l’intérêt de payer des frais pour une expérience en ligne uniquement, selon l’étude trouvé. Ces préoccupations financières étaient particulièrement prononcées en Asie-Pacifique (62 %) et en Amérique du Nord (59 %). « Bien que cela renforce la valeur durable d’une éducation internationale, les défis actuels liés à la pandémie en font un sujet beaucoup plus nuancé », a déclaré à CNBC Make It Rohan Pasari, co-fondateur et PDG de Cialfo. « Là où la réputation et les exigences académiques étaient autrefois des considérations clés, aujourd’hui, les étudiants se soucient également de la sécurité, de la justice sociale, de l’impact environnemental et de la santé, entre autres lorsqu’ils choisissent une destination pour leurs études », a-t-il déclaré.

Étudier à l’étranger devient plus compliqué

Les avantages d’étudier à l’étranger sont variés et nombreux pour de nombreux étudiants, allant de l’acquisition de nouvelles expériences de vie (76 %) à l’accès à de « meilleurs » programmes académiques (53 %) et à l’exploration de différentes cultures (53 %). Mais la pandémie a compliqué ces objectifs. Aux États-Unis, le nombre d’étudiants internationaux est tombé pour la première fois au cours de l’année académique 2019-2020. On estime que si les restrictions de voyage actuelles de l’Australie restent en place, elle accueillera 300 000 étudiants internationaux de moins cette année, ce qui nuira aux étudiants et aux collèges.

Drazen_ | E+ | Getty Images

Alors que les restrictions en cours continuent de limiter l’expérience collégiale, les étudiants souhaitant étudier à l’étranger ont dû reconsidérer leurs priorités. Le rapport a révélé que les étudiants de l’APAC, par exemple, réfléchissent maintenant à leurs choix universitaires en termes non seulement de réputation (72 %) et d’exigences académiques (70 %), mais aussi d’incertitudes professionnelles futures (51 %) et liées à Covid-19. restrictions de sécurité et de voyage (50%). Cela, à son tour, signifie que les universités doivent mieux comprendre le sentiment des étudiants et comment structurer leurs offres à l’avenir. « Il ne s’agit plus seulement de ce qu’offre une université, car des facteurs tels que la santé et la sécurité, l’adéquation culturelle, les opportunités d’emploi et la capacité de financer leurs études deviennent de plus en plus importants dans les circonstances changeantes », a déclaré Pasari.

Ce que cela signifie pour l’avenir de l’enseignement supérieur

Malgré les changements, les recherches de Cialfo ont révélé que le nombre total de candidatures aux collèges et universités en 2020 a augmenté de 30%, le nombre de candidatures acceptées augmentant de 15%. Les pays d’outre-mer les plus sollicités étaient les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas et l’Australie. Cela augure bien pour l’avenir de l’enseignement supérieur, a déclaré Pasari. Pourtant, d’autres changements sont à venir.

(Multi-articulation) existe depuis un certain temps, mais nous nous attendons à ce que sa prolifération augmente dans les années à venir. Rohan Pasari co-fondateur et PDG, Cialfo