Les étudiants pratiquent leur musique entassés dans de petites tentes au milieu des précautions de Covid, les internautes se sentent désolés pour eux

Si vous pensiez qu’assister à des concerts de musique dans la bulle spatiale pour empêcher la propagation du coronavirus était tiré par les cheveux, attendez de voir comment les étudiants assistent aux pratiques de leur groupe dans la ville de Wenatchee, dans l’État de Washington, aux États-Unis. post reddit partagé mercredi montre des étudiants du comté américain assistant à la pratique du groupe à l’intérieur de mini tentes vertes avec une feuille transparente devant eux. La photo, partagée par u / orchid_breeder sur la plate-forme de médias sociaux, a recueilli plus de 58,7K likes.

Les étudiants ont été vus entassés à l’intérieur des tentes étouffantes avec leurs instruments de musique respectifs, des violons aux tambours en passant par les flûtes. Mais un utilisateur s’est demandé comment les élèves dotés d’instruments géants comme le trombone ou le tuba s’intègrent dans la tente. En réponse à l’une de ces requêtes, un utilisateur a partagé une image à partir de Imgur où un homme a été vu coincé à l’intérieur de la mini tente avec son tuba. On ne peut qu’imaginer comment il a dû pratiquer ses airs.

Les internautes saluent l’image comme la plus grande représentation de l’année écoulée qu’ils aient vue. Un autre utilisateur a fait remarquer qu’ils avaient tellement ri de la triste situation l’année dernière que c’était un sentiment totalement nouveau pour eux. L’utilisateur a mentionné à quel point ils riaient tous les deux de l’absurdité de l’image et étaient écrasés de tristesse par la réalité.

Les internautes avaient certainement pitié de l’étudiant qui était dans un état misérable et un utilisateur était triste en riant d’humour et en grimaçant contre le pauvre joueur de tuba et a également supplié de le sauver. Un autre commentaire hilarant disait: «Nous ne nous faisons pas vacciner pour notre bien, nous nous faisons vacciner pour ce pauvre tuba».

Certains utilisateurs pensaient que si quelqu’un avait montré cette image aux gens au début de 2020 et avait dit que c’est ce qui se passerait si tout le monde ne le prend pas au sérieux, peut-être que les gens seraient plus responsables.

L’image a également amené certains utilisateurs à se demander combien de bactéries, de moisissures, de champignons, etc. habitent le fonctionnement interne des instruments à vent.