Les étudiants passeront des examens simulés numériques dans un nouvel essai

Des milliers d’étudiants doivent passer des examens simulés numériques au cours des prochaines semaines dans le cadre d’un nouveau test pilote, a déclaré un jury d’examen.

Les étudiants se verront proposer GCSE Computer Science, IGCSE en anglais et AS-level History dans le cadre des commissions d’examen OCR et Cambridge International.

Les tests simulés se dérouleront en sessions hebdomadaires jusqu’au 19 mars et seront basés sur de vrais documents d’examen tout en étant notés par des examinateurs de Cambridge, a déclaré le jury d’examen.

Les écoles paieront environ 10 £ pour chaque examen numérique tandis que les étudiants recevront leurs résultats dans les deux semaines.





Les élèves et les enseignants ont adopté l’apprentissage numérique par nécessité pendant la pandémie. Nous pouvons maintenant exploiter le meilleur de cette technologie dans l’évaluation par choix. Jill Duffy, directrice générale de l’OCR

Cambridge University Press & Assessment a déclaré qu’elle testait les tests numériques dans jusqu’à 30 écoles britanniques et 35 dans le monde.

Ses experts en évaluation pensent que les examens numériques deviendront une partie permanente du système d’examen pour les GCSE, les IGCSE et les niveaux A – et il souhaite proposer des examens fictifs numériques à toutes les écoles après les essais.

Le comité d’examen Edexcel, dirigé par Pearson, a déclaré qu’il avait des plans similaires pour les examens numériques, tandis que l’AQA a également mené des pilotes d’évaluation numérique.

Jill Duffy, directrice générale d’OCR, a déclaré : « L’évaluation numérique n’est pas un avenir hypothétique, elle se produit en ce moment.

« Nous utiliserons les informations issues de ces essais pour faire de nos simulations numériques une option conviviale pour toutes les écoles et tous les collèges.

«Les étudiants pourront passer des tests en ligne de la plus haute qualité, en s’appuyant sur nos examens papier établis, où les écoles choisissent de le faire. Notre approche de développement basée sur des essais et des recherches garantit que nous fournissons des évaluations numériques robustes et de haute qualité.

« Les élèves et les enseignants ont adopté l’apprentissage numérique par nécessité pendant la pandémie. Nous pouvons maintenant exploiter le meilleur de cette technologie dans l’évaluation par choix.

“L’évaluation numérique ne remplacera jamais complètement les examens traditionnels, mais la technologie améliore l’expérience des étudiants et peut rendre les examens plus efficaces, résilients et flexibles avec un accès à des commentaires et des résultats plus rapides.”

Cambridge a déclaré qu’il souhaitait également tester des évaluations pour une nouvelle qualification en informatique numérique qui se déroulerait parallèlement à l’IGCSE existant en informatique.

Les essais doivent avoir lieu dans une vingtaine d’écoles à travers le monde, du Chili à la Zambie.

Rod Smith, directeur général du groupe pour l’éducation internationale à Cambridge University Press & Assessment, a déclaré: «Nous regardons vers l’avenir, en faisant des pas en avant informés par les contributions des enseignants, de l’industrie et de nos chercheurs.

“Nous construisons des qualifications numériques d’abord dans le monde entier, explorant l’immense potentiel des examens numériques qui peuvent aller au-delà des limites du papier, tout en offrant des options plus flexibles et personnalisées.”