Les étudiants passent l’été à explorer la langue et la culture à travers le Canada, à l’abri de l’ombre de la pandémie

Peu de temps après son arrivée dans la petite ville de Trois-Pistoles, au Québec, pour un programme d’immersion en français, Carolyn Moore a appelé sa mère.

« Je suis à un niveau bien trop avancé pour moi. Tout le monde est bien meilleur. Je suis complètement dépassée », se souvient-elle.

Maintenant, après avoir remporté le prix du programme pour ses progrès extraordinaires, elle reste à Trois-Pistoles pour l’été, pour travailler dans une coopérative de brassage de cidre.

« Les gens ici, ils sont si généreux et patients », a-t-elle déclaré. « Ça a été une expérience merveilleuse. »

Moore vient de terminer le programme Explore, un échange linguistique offert dans les 10 provinces. Les étudiants voyagent dans une autre partie du pays pour un cours d’immersion de cinq semaines en anglais ou en français.

Des programmes comme Explore ont été confrontés à des défis pendant la pandémie au milieu des restrictions contre les voyages et les grands rassemblements. Certaines institutions ont depuis cessé d’offrir le programme entièrement, invoquant la hausse des coûts et les difficultés à trouver des familles d’accueil. Cependant, la plupart des programmes Explore ont réussi à revenir, et les étudiants et les enseignants disent que les leçons apprises cet été vont au-delà de la langue.

Fondés en 1971, les programmes Explore financés par le gouvernement fédéral offrent, via les écoles postsecondaires, aux étudiants une bourse qui couvre les frais de scolarité (moins un dépôt d’environ 300 $), la nourriture et l’hébergement pendant leur séjour. Les étudiants vivent soit en famille d’accueil, soit en résidence.

Faire un retour

«Pendant les années de pandémie… ce que nous devions réellement faire était contre tout ce que nous faisons normalement», a déclaré Kathy Asari, coordonnatrice du programme de Trois-Pistoles

« Nous avons beaucoup d’excursions et de sorties, beaucoup de choses qui étaient censées donner aux participants l’opportunité de se faire de nouveaux amis, de se mêler à la population locale, d’aller visiter différents endroits », a-t-elle déclaré.

« Cela, bien sûr, est complètement à l’opposé de toutes les réglementations sanitaires. »

Les programmes Explore ont été annulés dans tous les domaines en 2020 et, à quelques exceptions près, se sont déroulés en ligne en 2021. La plupart des institutions sont revenues aux formats en personne en 2022, bien que les préoccupations liées à la pandémie aient toujours joué un rôle.

« L’année dernière, je n’avais pas vraiment l’impression d’en être au même stade. Il y avait encore une hésitation », a déclaré Jas Gill, directeur du programme Explore de l’Université de la Colombie-Britannique. « Mais cette année, dès le début, nous avons eu tellement d’intérêt. »

Étudiants à la session printemps 2023 du programme Explore à Trois-Pistoles, Qué. (Programme Explore Trois-Pistoles)

Camille Hains participe au programme Explore de l’UBC pour travailler son anglais. Elle est en congé d’été d’un programme de comptabilité à l’Université du Québec à Lévis.

Hains dit que ses cours d’anglais au lycée étaient très axés sur la lecture et l’écriture. Elle dit que le programme Explore est beaucoup plus axé sur la parole.

« Tout le monde autour de moi parle anglais. Et je dois m’exprimer en anglais si je veux être comprise », a-t-elle déclaré.

C’est la première fois que Hains est aussi loin de chez lui depuis si longtemps. Elle dit que l’expérience a été précieuse.

« J’ai appris que je suis mentalement plus forte que je ne le pensais », a-t-elle déclaré.

Patrick Nzudom étudie également l’anglais dans le cadre du programme Explore de l’UBC cette année. Ses deux parents ont participé au programme quand ils étaient plus jeunes — sa mère était à Winnipeg et son père à Toronto — après avoir immigré du Cameroun.

L’horaire des activités parascolaires du programme Explore de ce printemps à Trois-Pistoles. (Soumis par Carolyn Moore)

En 2021, Nzudom a participé au programme Explore de Calgary; l’une des cinq seules séances en personne offertes cette année-là.

« Même si c’était la pandémie, j’ai vraiment aimé l’opportunité, car rester un an à la maison et ne pas pouvoir sortir, avoir un couvre-feu et toutes ces restrictions, c’était vraiment difficile », a-t-il déclaré.

Impacts de la pandémie

En 2019, plus de 5 600 élèves étaient inscrits à 69 sessions Explore à travers le pays, selon le Conseil intergouvernemental des ministres de l’Éducation (Canada)[CMEC]qui coordonne les programmes de langues officielles, y compris Explore.

Cette année, le CMEC indique qu’environ 4 800 étudiants assistent à 58 sessions, dont cinq sessions en ligne, un format de livraison qui a émergé pendant la pandémie.

Dans un communiqué, un représentant du CMEC a déclaré que certains établissements ont été contraints de cesser d’offrir Explore à cause de la pandémie.

« Cinq établissements d’enseignement postsecondaire n’offrent plus le programme Explore. Les raisons comprennent l’augmentation des coûts (par exemple, la nourriture, la résidence/l’hébergement, les activités), les difficultés d’embauche pour le personnel du programme et/ou la perte de familles d’accueil pour héberger les participants Explore. »

Originaire de Lévis, au Québec, Camille Hains dit qu’elle n’avait jamais vraiment voyagé avant de se rendre à Vancouver pour travailler son anglais ce mois-ci via le programme Explore. (Soumis par Camille Hains)

« Vivre la langue »

La langue est « un outil que vous utilisez à des fins sociales réelles », a déclaré Sunny Man Chu Lau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’enseignement et l’apprentissage plurilingues intégrés.

« Je pense que beaucoup de salles de classe ont tendance à se concentrer uniquement sur les notes, les examens et la précision et à oublier le véritable objectif du langage », a-t-elle déclaré. « Quand il y a un réel intérêt, quand il y a une réelle utilisation, la précision viendra. »

Lau dit que les programmes d’immersion linguistique en voyage comme Explore offrent aux étudiants l’occasion de voir comment leur langue cible est utilisée dans le monde réel et de ramener immédiatement ces connaissances en classe.

Alice La Flèche enseigne l’anglais et le français dans divers contextes depuis 20 ans. Elle travaille cet été au programme Explore en français de l’Université du Québec à Montréal.

« C’est comme vivre la langue », a-t-elle déclaré.

« Vous apprenez la structure, vous apprenez, vous apprenez les formules pour l’assembler, puis vous la vivez. Et vous vivez la musique. Vous vivez la nourriture. Vous vivez l’émotion. »

La Flèche initie les élèves au cinéma et à la musique canadiens-français, ainsi qu’aux œuvres d’auteurs québécois, dont Joséphine Bacon et Kim Thủy.

En allant du sud de l’Ontario à Trois-Pistoles, Moore dit avoir ressenti le changement culturel sur plusieurs fronts.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris sur l’appréciation de quelque chose qui n’est pas à Toronto, je suppose qu’on pourrait dire », a-t-elle plaisanté.

« La musique est différente, la nourriture est différente, le mode de vie », a-t-elle déclaré. « Les choses bougent un peu plus lentement, mais plus agréable je dirais… J’aime beaucoup Trois-Pistoles.