Les étudiants obtiennent-ils Office 365 gratuitement ?

Pendant des décennies, les applications Office de Microsoft ont été la valeur par défaut en matière de productivité. Un grand nombre de personnes se tournent encore vers Word pour créer et modifier des documents, tandis qu’Excel et PowerPoint restent incontournables lorsqu’il s’agit de gérer des feuilles de calcul ou de produire des présentations.

Microsoft publie de nouvelles versions d’Office autonomes toutes les quelques années, mais le dernier pack Microsoft Office 2021 vous coûtera 149,99 $ / 119,99 £. Cela signifie également que vous manquez les mises à jour régulières et les nouvelles fonctionnalités disponibles dans un abonnement Microsoft 365, mais elles finissent par être encore plus chères.

Si vous êtes étudiant, il est compréhensible que vous soyez réticent à dépenser autant en logiciels, en particulier lorsque Google Workspace propose des fonctionnalités similaires gratuitement. Cependant, Microsoft propose des tarifs spéciaux pour les étudiants à temps plein, y compris un accès gratuit aux applications Office 365. Voici tout ce que vous devez savoir.

Puis-je obtenir Office 365 gratuitement en tant qu’étudiant ?

Oui, bien que vous deviez répondre à deux critères. Premièrement, votre école, collège ou université devra payer pour accéder aux applications Office 365, bien que la plupart le soient généralement. Vous devrez ensuite avoir une adresse e-mail scolaire valide, que vous soyez étudiant ou enseignant.

Une fois le processus de vérification terminé, vous aurez un accès complet à toutes les principales applications Microsoft Office. Nous parlons de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook et Microsoft Teams, ainsi que d’autres outils conçus pour l’éducation. Vous bénéficierez également d’un stockage cloud illimité dans OneDrive.

Ce plan, connu sous le nom de A1, est tout ce dont la plupart des étudiants auront besoin. Cependant, il existe également des abonnements premium à prix réduit. Pour A3 à 2,50 USD / 2,20 £ par utilisateur et par mois, vous pouvez également obtenir les applications Publisher et Access de Microsoft, ainsi qu’un outil de réservation. Le plan A5 de 6 $ US / 5,30 £ par utilisateur et par mois vous offre des systèmes supplémentaires de gestion de la sécurité, de conformité et d’analyse, mais c’est exagéré pour la plupart des gens.

Comment obtenir Office 365 gratuitement en tant qu’étudiant

Si vous remplissez toutes les conditions requises, la souscription à un abonnement Office for Education est relativement simple :

Rendez-vous sur la page Office 365 sur le site Web de Microsoft Education – il est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, Australie et de nombreux autres pays à travers le monde Entrez votre adresse e-mail d’éducation et cliquez sur “Commencer” À partir de l’écran suivant, remplissez votre nom et votre date de naissance Vérifiez votre e-mail pour un code de vérification, puis copiez-le et collez-le sur cet écran Après quelques secondes, vous devriez être redirigé vers office.com, où vous pouvez accéder à toutes les applications pertinentes via le Web. Si vous préférez, vous avez également la possibilité de télécharger des versions de bureau de chaque

Articles connexes pour en savoir plus