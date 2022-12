Les étudiants non traditionnels de l’éducation des adultes m’inspirent – ​​Shaw Local

Je suis éducatrice depuis plus de 22 ans et j’ai eu le privilège d’enseigner aux enfants et aux adultes. Cependant, enseigner aux étudiants de l’éducation des adultes au Waubonee Community College au cours des sept dernières années m’a permis d’acquérir une compréhension et une appréciation nouvelles et rafraîchissantes. Cela m’a ouvert les yeux sur le vaste domaine des apprenants «non traditionnels», les défis auxquels ils sont confrontés et l’inspiration qu’ils offrent.

Un étudiant non traditionnel à Waubonnee’s Éducation des adultes le programme ne passait généralement pas par le système éducatif américain de la maternelle à la 12e année. Ces étudiants ne se considèrent pas nécessairement comme des étudiants non plus. Ils n’ont peut-être pas la même motivation personnelle que l’apprenant « traditionnel ». J’ai rencontré des élèves qui ont dû abandonner l’école à différents âges pour des raisons personnelles et des difficultés dans leur vie. Certains étudiants n’ont jamais eu d’éducation formelle. De nombreux étudiants immigrent aux États-Unis en provenance d’autres pays à la recherche d’une meilleure éducation, d’une carrière et d’opportunités de vie. Certains de ces étudiants ont déjà obtenu leur diplôme d’études secondaires, de licence ou de doctorat dans leur pays. Maintenant, ils recommencent pour améliorer leur vie ici en Amérique.

L’âge de nos étudiants en éducation des adultes varie de 16 ans à 70 ans et plus. Il est si important que nous, les instructeurs, aidions ces étudiants à surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés. J’ai eu des étudiants incroyables au fil des ans. J’ai eu un homme de 65 ans qui a abandonné l’école à 14 ans. Il s’est tourné vers la rue, la drogue et les gangs. Il a prouvé qu’il n’est jamais trop tard pour se ressaisir. Cet étudiant a obtenu son GED et est immédiatement passé à un programme offert par Waubonnee. En moins d’un an, il avait un stage dans la carrière qu’il était passionné de poursuivre. J’ai eu un étudiant qui a été avec le programme pendant des années pour apprendre l’anglais. Elle est maintenant passée à travailler vers son GED. Elle a vu de telles horreurs dans sa vie, survivant au génocide dans son pays et travaillant dur pour être éduquée ici.

De nombreux élèves ont échoué dans le cadre de la classe «traditionnelle», ce qui peut être dû à de nombreux facteurs, tels que l’anxiété, la dépression, les obligations familiales, des troubles d’apprentissage non diagnostiqués et plusieurs autres obstacles dans leur vie. Ils viennent au programme d’éducation des adultes de Waubonnee et constatent que ce programme fonctionne pour eux. Ils découvrent qu’ils atteindront les objectifs qu’ils se sont fixés. Nous devons apprendre à connaître les étudiants et établir des liens avec eux. Nous devons les informer de ce que Waubonnee a à offrir pour les aider à réussir.

Les étudiants en éducation des adultes viennent dans notre département à la recherche de notre aide et de notre soutien pour réaliser ce qu’ils ne savent même pas qu’ils peuvent réaliser. Beaucoup de nos étudiants suivent ce programme et découvrent ensuite que leur poste actuel s’améliorera ou que de meilleures opportunités d’emploi sont désormais réalisables. Les étudiants apprennent à quelle vitesse ils peuvent suivre une formation professionnelle et / ou obtenir une certification dans un domaine d’intérêt. Ensuite, il y a les étudiants qui acquièrent maintenant la confiance nécessaire pour poursuivre leurs études avec plus de cours au Waubonee Community College.

Autant que nous enseignons à ces étudiants, ils nous en apprennent beaucoup plus. Nous, les instructeurs, sommes impressionnés et inspirés par leur dévouement et leur persévérance pour atteindre leurs objectifs.

• Heather Engelhart est professeure auxiliaire, éducation des adultes, au Waubonee Community College.