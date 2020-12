Les familles et les organisations communautaires de Los Angeles et d’Oakland ont poursuivi la Californie cette semaine, affirmant qu’elle avait échoué pendant la pandémie à fournir aux étudiants noirs et latinos à faible revenu l’éducation gratuite et équitable que la Constitution de l’État garantit.

Selon le procès, La Californie n’a pas réussi à fournir l’équipement, le soutien et la surveillance essentiels alors que les écoles publiques sont passées à l’enseignement à distance dans leurs efforts pour empêcher la propagation du coronavirus. Il dit que les parents et les grands-parents ont dû devenir des tuteurs, des conseillers et des techniciens en informatique en raison d’une réponse inadéquate.

«Malgré le fait que la maison soit devenue l’environnement d’apprentissage exclusif pour les enfants», indique la plainte, «l’État n’a offert aux familles aucune formation, aucun soutien ou possibilité de contribuer aux plans d’apprentissage à distance, le retour éventuel à la personne l’enseignement, ou la prestation d’une éducation compensatoire. »

Le procès, déposé lundi devant la Cour supérieure d’Alameda, découle d’une préoccupation répandue selon laquelle l’enseignement à distance a exacerbé les disparités en matière d’éducation pour les étudiants qui n’ont pas les moyens d’acheter un ordinateur portable ou un accès Wi-Fi – sans parler des frais de scolarité dans les écoles privées qui ont gardé les salles de classe ouvertes. Dans les grands districts du pays, les taux d’échec semblent augmenter, en particulier parmi les étudiants défavorisés, ce qui les expose à un risque accru de désengagement et de décrochage.