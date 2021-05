Les étudiants noirs du New Jersey excellent

FAIR LAWN, NJ – Robeson Bennett, élève de huitième année, est le seul garçon noir dans ses classes avec distinction et l’un des rares étudiants noirs dans l’ensemble du programme avec mention dans un collège de West Orange.

Et ses parents ont dû se battre pour l’intégrer au programme. Malgré le soutien direct d’As et de ses professeurs, le test que Robeson, âgé de 14 ans, a effectué a déterminé qu’il n’était « pas approprié » pour les cours d’honneur, a déclaré sa mère.

Robeson était dans toutes les classes d’honneur dès la sixième année, faisant le tableau d’honneur tous les trimestres. Maintenant, prenant des cours à la maison au milieu de la pandémie, il se porte extrêmement bien.

«Je peux être dans un environnement paisible dans un espace clos de ma chambre», a déclaré Robeson.

Sa mère, Micaela, a déclaré que les salles de classe accueillaient traditionnellement des étudiants blancs, alors «un garçon noir peut faire mieux dans sa chambre; il est plus à l’aise », dit-elle.

La pandémie a un impact indéniable sur l’éducation, car la salle de classe éloignée a amené les élèves et les enseignants à modifier leurs méthodes d’apprentissage et leur philosophie. Mais pour certains étudiants noirs, l’environnement d’apprentissage à distance a apporté un avantage inattendu: ils peuvent échapper aux préjugés et au racisme institutionnalisé souvent trouvés dans une salle de classe traditionnelle.

De plus, les parents d’élèves noirs trouvent des occasions d’observer davantage et de plaider en cas de besoin. Les élèves évitent également les interactions interpersonnelles négatives fondées sur la race qui pourraient les avoir nui émotionnellement et nuire à la performance scolaire.

«Nous avons compris cela il y a des années, que nos enfants n’allaient pas avoir le type d’opportunités qu’ont les enfants blancs», a déclaré Lisa Wilson, fondatrice principale de CARE Coalition on Anti Racism Education, basée en Californie. « L’éducation est conçue pour que nous remettions constamment en question notre humanité. C’est ce que notre système éducatif a fait pour les Noirs d’Amérique. »

Les filles et les garçons noirs reçoivent généralement plus d’infractions disciplinaires à l’école que leurs homologues pour leurs cheveux, la façon dont ils sont habillés ou la façon dont ils se présentent, ce qui peut souvent être mal compris, a déclaré Sheretta Butler-Barnes, professeure agrégée à la Brown School à Université de Washington à St. Louis, dont les travaux portent sur les résultats scolaires et de santé des jeunes Noirs américains.

Cela aussi s’est amélioré dans un environnement d’enseignement à distance.

«Nous voyons moins de châtiments négatifs; ils ne sont pas harcelés », a-t-elle déclaré. «À la maison, ils peuvent faire affirmer leur identité.»

Cela est associé à des résultats plus élevés au fil du temps. Et cela crée un bien-être globalement plus sain, a déclaré Butler-Barnes.

Apprendre au-delà de la salle de classe

Robeson, dont la journée scolaire se termine maintenant à 13 heures, a eu le temps de faire des choses qui piquent son intérêt et l’affirment davantage en tant qu’élève noir. Il a participé à un programme appelé Role Models for Successful Manhood, que son directeur, qui est un homme noir, a suivi et recommandé à Robeson.

Le programme fait partie du WEB DuBois Scholars Institute de l’Université de Princeton.

En raison de sa participation, cet été, Robeson apprendra au programme de maladies infectieuses et de mécanique sportive de Wake Forest et au programme de maladies infectieuses de Tulane. Tous deux enseigneront ces matières avec une conscience de l’expérience des Noirs en Amérique.

«Tout cela est vraiment venu de son implication dans Role Models for Successful Manhood», a déclaré Micaela Bennett.

Cela signifie que Robeson a également du temps pour des cours de saxophone avec son grand-père via Zoom. Chaque après-midi, la mélodie jazzy rappelle à la famille Bennett l’heure qu’il est, leur propre cloche quasi scolaire.

Si l’apprentissage à distance a apporté certains avantages, il a également exacerbé les disparités éducatives, a déclaré Butler-Barnes. Elle craint qu’il n’y ait pas assez de conversations sur les disparités dans les écoles, en particulier celles qui affectent souvent les élèves noirs.

Alors que les élèves retournent à l’école, elle espère «que nous serons en mesure de vraiment répondre aux besoins des élèves déjà existants qui se trouvaient dans des endroits vulnérables et qui fréquentaient des écoles sous-financées», a-t-elle déclaré.

Anthony Keys, professeur de sciences sociales noir dans une école élémentaire de Montclair, New Jersey, ne fait partie que de 2% des enseignants noirs de sexe masculin en Amérique. Dans l’ensemble, près de 80% des enseignants sont des femmes blanches.

Il a enseigné à sa classe virtuellement, avec des sujets qui incluent l’ère de la reconstruction et la suppression des électeurs. Keys a déclaré que le succès ou l’échec de l’apprentissage à distance pour les étudiants noirs dépend de la situation individuelle.

Par exemple, certains de ses étudiants noirs étaient désavantagés en raison d’un manque d’accès à Internet ou de problèmes technologiques. Keys a déclaré qu’il avait également constaté que certains de ses élèves avaient des tâches ménagères, comme s’occuper de leurs frères et sœurs ou faire la lessive, qui les distrayaient de la classe.

Liberté émotionnelle

Être l’un des rares étudiants noirs n’est pas étranger pour Queenie-Michelle Asare-Gyan, 16 ans, un lycéen de Fair Lawn. Cette année étant totalement isolée, Queenie-Michelle a été en mesure de défendre les élèves noirs de son école et de contester ce qu’elle dit être un programme raciste.

«J’ai pu avoir le temps de faire des efforts pour provoquer un changement réel dans les préjugés et l’ignorance auxquels les étudiants noirs étaient confrontés à l’origine dans mon école», a déclaré Queenie-Michelle.

Pendant l’année scolaire éloignée, Queenie-Michelle et un ami ont formé un syndicat étudiant noir.

«Nous nous sommes fixé comme objectif cette année de rendre notre école et l’environnement social plus confortables pour les élèves noirs», a déclaré Queenie-Michelle.

Elle a dit qu’elle avait passé la majorité de ses années de première et de deuxième année avec un groupe d’étudiants blancs qui lanceraient le mot N comme un ballon de basket et feraient des remarques explicitement racistes. Elle a dit que c’était émotionnellement dommageable.

Son désir d’apprendre a diminué et cela s’est reflété dans son travail scolaire. Cela a changé lorsque l’école est devenue éloignée.

«Vers la fin de la deuxième année et la totalité de ma première année, mes notes ont été tellement meilleures», a déclaré Queenie-Michelle.

«Je ne suis pas constamment en contact ou je n’ai pas de rencontres physiques quotidiennes avec ces enfants qui me mettaient très mal à l’aise et détérioraient ma santé émotionnelle», a-t-elle déclaré.

Vers la fin de l’année scolaire 2020, Queenie-Michelle a réalisé des affiches Black Lives Matter en ligne. Un groupe d’élèves de son école a participé à une discussion de groupe publique pour l’intimider «et dire un tas de choses racistes sur moi et les Noirs en général», a-t-elle dit. «Ils se moquaient de la brutalité policière et disaient que les Noirs le méritaient et un tas de choses absolument grotesques.»

Mais dans un environnement éloigné, a-t-elle déclaré, elle a pu suivre une thérapie pour faire face aux agressions et aux traumatismes émotionnels du racisme.

«L’ignorance ne s’arrête pas seulement parce que tout le monde est à la maison», a déclaré Queenie-Michelle.

La journée plus courte permet à Queenie-Michelle de participer à un stage virtuel avec les Nations Unies. Elle écrit également pour un magazine, Gen-Blk Zine, dont le public cible est les filles noires, et pour une organisation en plein essor, Students for BIPOC, qui couvre la communauté noire, la libération des Noirs et la politique.

Avec ces activités et la pratique de la piste, elle a dit qu’elle ne serait pas en mesure de tout faire si elle était en cours en personne à plein temps.

Ramener les enfants noirs à la maison en toute sécurité

Butler-Barnes, de la Brown School de l’Université de Washington, a déclaré que les avantages de l’espace virtuel pourraient persuader davantage de parents noirs de scolariser leurs enfants à la maison.

«Au début, ce sont les enfants qui vivent dans cet environnement et les enseignants peuvent dire ce qui s’est passé ou non, mais les parents se lancent dans cet environnement d’apprentissage virtuel», a-t-elle déclaré. Les parents noirs scolarisent à domicile parce que ce sont les moyens par lesquels nous pouvons protéger nos enfants. »

Butler-Barnes a cité plusieurs exemples qu’elle a trouvés dans lesquels des parents se sont impliqués parce qu’ils avaient accès via l’environnement virtuel.

« Nous avons eu des cas où un parent a dû intervenir et interrompre la classe parce qu’un enseignant disait des remarques racistes insensibles à propos de George Floyd », a-t-elle dit. Il y a eu un autre incident cité par Butler-Barnes, en Californie, dans lequel un enseignant a oublié de le faire. éteignez la caméra et a lancé une diatribe raciste à propos des familles noires.

Les parents noirs peuvent également aider leurs enfants à faire face à l’épidémie de Noirs tués par la police. Certaines écoles interdisent les discussions sur ce sujet, a déclaré Butler-Barnes.

Les parents noirs ont également moins d’anxiété lorsque leurs enfants apprennent à la maison, simplement parce qu’ils n’ont pas à se soucier de leur sécurité pour aller et revenir de l’école, a déclaré Butler-Barnes.

«Les parents s’y préparent et s’assurent que nos enfants rentrent à la maison en toute sécurité, car même pendant que leurs enfants apprennent à la maison, ils discutent de la façon de s’engager avec la police», a-t-elle déclaré.

Les parents ont également plus de contrôle sur le matériel de lecture, a déclaré Butler-Barnes, complétant le matériel qui affirme l’identité noire d’une manière que les lectures scolaires typiques ne font pas.

Micaela et Sahib Bennett font exactement cela avec Robeson, qui lit actuellement « Le garçon qui a maîtrisé le vent » de Bryan Mealer et William Kamkwamba.

L’histoire est celle d’un jeune garçon qui a compris comment construire un moulin à vent et sauver son village africain de la sécheresse.

