Les étudiants militants de Turning Point Action ont été déchirés entre Trump et DeSantis l’année dernière. Pas plus

WEST PALM BEACH, Floride (AP) – Lorsque des militants étudiants se sont réunis en Floride l’année dernière pour le sommet annuel de Turning Point Action, beaucoup étaient déchirés, se demandant si l’ancien président Donald Trump ou le gouverneur de Floride Ron DeSantis était le meilleur espoir du Parti républicain pour 2024 .

Un an plus tard, il n’y a plus de doute. Les participants à la réunion de cette année ont hué même la suggestion d’une primaire contestée du GOP. Trump, ont-ils dit à une écrasante majorité, est leur choix.

«Trump, bien sûr. Je ne pense pas que quelqu’un d’autre ait vraiment une chance », a déclaré Sky Sanchez, 21 ans, un étudiant de Durham, en Caroline du Nord, qui faisait du bénévolat à la conférence avec les Tea Party Patriots.

Soren Nielsen, 18 ans, qui vit près d’Ann Arbor, dans le Michigan, a déclaré qu’il avait sérieusement envisagé DeSantis plus tôt cette année, craignant que Trump n’ait perdu son élan, en particulier après une participation républicaine plus faible que prévu lors des élections de mi-mandat de l’année dernière.

Mais ces points de vue ont changé alors qu’il regardait Trump redynamiser sa campagne et a vu DeSantis faiblir.

« J’ai commencé à réaliser que sa campagne n’avait pas été lancée avec autant de succès que je le pensais », a déclaré Nielsen. « Et il n’a pas l’endurance, comme Trump, pour gagner une élection générale. »

Alors que la conférence ne fournit qu’un instantané d’une petite tranche de l’électorat, les opinions exprimées dans les entretiens ici au cours du week-end reflètent les contours plus larges du concours du GOP six mois avant le début du vote. Alors que DeSantis était autrefois considéré comme une menace sérieuse pour l’emprise de Trump sur le parti – et reste son plus grand challenger – il n’a jusqu’à présent pas réussi à s’enflammer. Sa campagne du week-end a confirmé qu’il avait licencié une poignée de membres du personnel au milieu des inquiétudes concernant les dépenses effrénées, tandis que les sondages montrent que Trump a une avance de 20 à 30 points, voire plus, même après une paire d’actes d’accusation qui ne semblaient que renforcer sa position.

L’année dernière, Trump et DeSantis ont assisté au Turning Point Student Action Summit, qui s’est tenu à Tampa, alors qu’ils se préparaient à lancer leurs campagnes. DeSantis a fait la une du programme du vendredi soir; Trump a fait la une de samedi. Les deux ont été introduits avec des vidéos de style lutte professionnelle et des pièces pyrotechniques élaborées. Tous deux ont été chaleureusement accueillis.

Mais cette année, DeSantis a choisi de sauter les événements, comme la plupart des autres candidats de haut niveau, le transformant en un Trumpfest complet, comme tant d’autres rassemblements conservateurs. Le programme présentait un who’s-who du monde « MAGA », dont le directeur général de MyPillow, Mike Lindell, Roger Stone et Donald Trump Jr.

L’ancien président a reçu des applaudissements tonitruants samedi alors qu’il se moquait de la campagne de DeSantis, la qualifiant de « cause désespérée » qui ne faisait que diviser le parti et gaspiller de l’argent.

Parmi les candidats du GOP 2024 qui ont décidé de se présenter, plusieurs ont reçu des réceptions très difficiles. L’ancien gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, un critique de Trump, a été bruyamment hué alors qu’il montait sur scène, puis interrompu lorsque la foule a commencé à scander le nom de Trump. Le maire de Miami, Francis Suarez, a été accueilli par des railleries, alors que certains criaient « RINO » – Républicain de nom seulement – ​​et « Traître !

Lorsque l’ancienne animatrice de Fox News Megyn Kelly, conférencière lors de l’événement, a suggéré que la primaire était une course à deux entre Trump et DeSantis – « En réalité, ce sera probablement l’un de ces deux », a-t-elle déclaré – la salle a éclaté en colère.

« Je pense qu’ils aiment Trump, Megyn », a répondu Charlie Kirk, le fondateur de Turning Point.

En effet, une enquête non scientifique auprès des participants a révélé que Trump était le premier choix de président pour près de 86 % des répondants. Invités à nommer leur deuxième choix, 51% ont nommé Vivek Ramaswamy, l’entrepreneur technologique millionnaire qui a refusé de critiquer Trump. (DeSantis l’année dernière avait été le premier choix de 19% des participants, derrière Trump seulement. Cette année, il était le premier choix d’un peu plus de 4%.)

Au-delà de la scène principale, une salle d’exposition était remplie de tables vendant des produits MAGA, y compris des sacs à main ornés de bijoux avec le nom de Trump épelé en strass. Un mur comportait de grandes découpes du visage de chaque candidat. Les participants ont été encouragés à partager leurs réflexions à l’aide de Post-it. Les entrées de DeSantis allaient de « TRAITOR » à « Trump is your Daddy ». Les participants ont attribué à Trump leur «SEUL ESPOIR» et «Le SEUL choix. période », tout en notant également qu’il « pourrait aller en prison ».

La décision de DeSantis de sauter l’événement, invoquant un conflit d’horaire, a attiré les critiques des participants et a provoqué la colère des organisateurs qui ont souligné leur longue histoire avec le gouverneur de Floride.

Bien que le fondateur Kirk ait approuvé Trump et que Turning Point soit largement considéré comme une organisation pro-Trump, il a également organisé des événements pour DeSantis au fil des ans. En effet, plus tôt cette année, Kirk a suscité la colère de Trump pour avoir semblé trop confortable avec DeSantis alors que les actions du gouverneur de Floride étaient en hausse.

En ce qui concerne la non-présentation de DeSantis au cours du week-end, Tyler Bowyer, directeur de l’exploitation de Turning Point, a déclaré: «Vous n’avez que quelques opportunités dans le grand schéma d’un cycle électoral pour vous présenter devant les grands groupes et tous les médias et pour laisser passer cette occasion d’exposer votre vision pour l’Amérique, je pense juste que c’est l’une des plus grosses erreurs.

L’attaché de presse de DeSantis, Bryan Griffin, a noté que le gouverneur avait « passé la journée avec les Iowans et s’était entretenu avec une salle comble lors du dîner du Tennessee GOP Statesman plus tard dans la nuit ».

« C’était un jour après qu’il ait livré l’interview la plus forte au Family Leadership Summit, que Donald Trump a notamment sauté », a déclaré Griffin. « Ron DeSantis fait campagne pour gagner. »

Nielsen, qui avait penché vers DeSantis avant de passer à Trump, a déclaré qu’il était préoccupé par l’éligibilité de DeSantis. « S’il devait gagner la primaire, les électeurs de Trump ne voteraient pas pour lui », a-t-il déclaré. « Tous ces gens ne sont pas des électeurs républicains garantis. Ce sont des électeurs de Trump garantis.

Dolan Bair, 21 ans, a déclaré que lui aussi avait été « plus penché vers DeSantis », attiré par son adhésion aux questions de guerre culturelle et sa marge de victoire de 20 points dans sa course à la réélection l’automne dernier. Mais maintenant, il doute que DeSantis puisse remporter la primaire présidentielle.

« Je ne pense pas qu’il ait le même genre d’énergie », a déclaré Bair, de Kent City, Michigan.

Riley Tobin, un étudiant de 21 ans à l’Université d’Hawaï, a déclaré qu’il avait admiré DeSantis de loin pendant la pandémie de COVID-19 alors qu’il annulait les restrictions. Mais il estime que DeSantis n’a pas répondu aux attentes en tant que candidat à la présidentielle.

« Il y a un an, tout le monde était amoureux de DeSantis », a déclaré Tobin après la conférence de dimanche. « Je pense vraiment qu’il aurait pu avoir une campagne phénoménale, mais il s’est tourné vers les mauvaises personnes et a eu les mauvais partisans. Et vous pouviez l’entendre hier, avoir à peu près 6 000 personnes le huant. C’est comme s’il faisait quelque chose de mal s’il bouleversait autant de conservateurs.

Certains critiques ont cité les commentaires de DeSantis sur l’Ukraine; d’autres ses liens d’établissement perçus. Certains étaient furieux du fait même qu’il ait osé défier Trump en premier lieu.

« Je suis très déçu de lui », a déclaré Alan Pincus, 66 ans, l’un des milliers de militants du parti, responsables et fans des orateurs qui ont rejoint les étudiants lors de l’événement. « Depuis qu’il a annoncé qu’il se présentait, je ne suis plus fan. »

Pincus, qui se présente au Congrès et vit à Boynton Beach, en Floride, a crédité Trump pour la première victoire de DeSantis en tant que gouverneur et l’a accusé de déloyauté, faisant écho à une accusation que Trump fait souvent. « Le fait qu’il ait même décidé de se présenter contre Trump est stupéfiant pour moi. Il ne s’agit plus de gains personnels. Il s’agit de ramener ce pays.

Jasmin Rodriguez, 61 ans, qui s’est rendue à l’événement depuis Harker Heights, au Texas, a déclaré qu’elle aimait ce que DeSantis avait fait en Floride, mais qu’elle était déçue de sa décision de se présenter. « Putain, mec ! Tu aurais dû attendre un peu, tu sais ? Attends ton tour. »

L’année dernière, a-t-elle dit, elle aurait adoré voir Trump choisir DeSantis comme vice-président ou le soutenir en 2028. Mais maintenant, son opinion s’est détériorée.

« Il a brûlé ce pont », a déclaré son ex-mari, Randy Rodriguez, 50 ans. « Il a été une énorme déception. »

Jill Colvin, l’Associated Press