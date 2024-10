Les étudiants luttent contre les obstacles qui les empêchent de voter alors que le vote anticipé commence

Les étudiants de la Fayetteville State University remplissent les bulletins de vote au Smith Recreation Center le 3 mars 2020 à Fayetteville, en Caroline du Nord. 1 357 délégués démocrates sont en jeu alors que les électeurs votent dans 14 États et aux Samoa américaines lors de ce que l’on appelle le Super Tuesday. | Mélissa Sue Gerrits/Getty Images

Dans les dernières semaines de la campagne présidentielle, chaque camp parcourt les États charnières pour attirer le plus grand nombre d’électeurs possible, y compris sur les campus universitaires. Mais dans certains de ces États cruciaux, les étudiants sont confrontés à de nouveaux obstacles pour voter.

Les responsables électoraux de Caroline du Nord appliquent pour la première fois une loi sur l’identification des électeurs de 2018 lors d’élections générales en novembre, à la suite de démêlés judiciaires qui avaient suspendu la loi. Les universités de tout l’État se sont déjà efforcées de garantir que les étudiants souhaitant voter aient une pièce d’identité, mais ces dernières semaines, les étudiants découvert ils ne peuvent pas utiliser les cartes d’identité numériques omniprésentes stockées sur leurs téléphones portables.

Dans des États comme Arizona, Indiana et Texasles étudiants ont exprimé leur inquiétude face au manque de bureaux de vote sur les campus universitaires.

Et en Géorgie, les responsables de l’Université Emory d’Atlanta ont donné par erreur aux étudiants conseils incorrects sur quelle adresse du campus indiquer sur les formulaires d’inscription des électeurs, ce qui permet aux étudiants de voir leur inscription contestée lors du vote.

Près de 41 millions d’Américains de la génération Z ont le droit de voter aux élections de novembre, selon le Centre d’information et de recherche sur l’apprentissage et l’engagement civiques, un organisme de recherche connu sous le nom de CIRCLE qui se concentre sur les jeunes. Ce large bloc électoral pourrait faire la différence dans une élection qui sera probablement déterminée par de faibles marges.

Mais les lois électorales diffèrent selon les États, et l’accès varie d’un campus à l’autre. environ 18 millions d’étudiants dans les programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Ajoutez à cela la complexité des changements de dernière minute apportés aux lois électorales, y compris un nombre croissant d’États mettant en œuvre l’identification des électeurs, et cette confusion peut nuire à la participation, a déclaré Alberto Medina, porte-parole de CIRCLE, qui est hébergé à l’Université Tufts.

« Ce n’est pas une question d’apathie lorsque la participation des jeunes est faible », a-t-il déclaré. «Il y a cette perception que voter est facile et direct et que tout le monde devrait pouvoir comprendre comment le faire. Et ce n’est pas le cas.

La participation a grimpé à 50 % à l’élection présidentielle de 2020 parmi les électeurs âgés de 18 à 29 ans, soit une hausse de 11 points de pourcentage par rapport à l’élection présidentielle de 2016, selon CIRCLE. analyse.

Mais les sondages du centre montre que les jeunes sont toujours confrontés à de « formidables obstacles structurels » pour participer au processus démocratique, notamment un manque d’éducation civique, la négligence des partis politiques et des candidats, et une logistique compliquée comme le fait de ne pas savoir comment s’inscrire, de ne pas respecter les délais ou même de trouver un moyen de transport pour se rendre à un endroit donné. lieu de vote.

Les complications liées à l’identification des électeurs en Caroline du Nord mettent en évidence certains de ces obstacles, a déclaré Medina.

Confusion en Caroline du Nord

Le mois dernier, la Cour d’appel de Caroline du Nord gouverné que la pièce d’identité numérique avec photo produite par l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, « ou toute autre « image d’identité avec photo, soit sous forme de photocopie ou de photo sur un appareil mobile », n’était pas une forme d’identité acceptable voter.

Une décision si tard dans la saison électorale a provoqué une vague de confusion dans tout l’État, car les collèges qui utilisent uniquement des identifications numériques ont dû informer rapidement les étudiants du changement de règles et offre cartes d’identité physiques.

Pour se conformer à la loi sur l’identification des électeurs de 2018, entrée en vigueur l’année dernière après une longue bataille juridique, les campus essayaient déjà de faire passer le message et d’offrir des cartes d’identité physiques gratuites. La décision du tribunal a accru l’urgence.

À l’Université d’Elon, un collège privé situé à 30 minutes à l’est de Greensboro, les dirigeants étudiants ont installé des panneaux et des affiches dans la cour et ont discuté avec les classes, les sororités et les fraternités de la manière d’obtenir une carte d’étudiant physique gratuite et conforme à la loi électorale de l’État.

Bo Dalrymple, coordinateur étudiant du groupe campus d’engagement civique non partisan Elon vote !a déclaré que la campagne de messagerie était nécessaire puisque de nombreux étudiants viennent de l’extérieur de l’État et n’ont pas de permis de conduire de Caroline du Nord. Dans la plupart des États, les étudiants peut généralement choisir de voter dans leur ville natale ou dans leur université, en fonction des conditions de résidence.

« Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de spéculations ou de choses que vous entendez », a déclaré Dalrymple, double spécialisation en sciences politiques et en études internationales et mondiales, originaire de Caroline du Nord. « L’une de nos tâches les plus importantes consiste simplement à réduire le bruit et à veiller à ce que ces étudiants soient informés des politiques et des règles appropriées. »

Mais d’autres étudiants de Caroline du Nord estiment que le changement apporté à la loi sur l’identification des électeurs était clair.

« Cela ne posera pas de problèmes importants », a déclaré Matthew Trott, président des Républicains du Collège UNC et originaire de Caroline du Nord. « Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un problème aussi important qu’on le prétend. »

Trott, qui est titulaire d’une double spécialisation en sciences politiques et politiques publiques à Chapel Hill, a déclaré qu’il n’avait entendu aucune inquiétude de la part de ses amis ou des membres des Républicains du Collège concernant la nécessité d’obtenir une carte d’étudiant physique pour voter ; la plupart d’entre eux utilisent simplement leur permis de conduire de Caroline du Nord.

Plus tôt ce mois-ci, l’université conseils publiés sur la nouvelle loi, soulignant que les étudiants peuvent obtenir gratuitement une carte d’étudiant physique, connue sur le campus sous le nom de UNC One Card. Il a également dirigé les étudiants vers le site Web du Conseil des élections de l’État de Caroline du Nord, qui répertorie par collège, quels types de pièces d’identité sont approuvés pour voter.

Dans les prochains jours, a déclaré Trott, il prévoit de publier sur les réseaux sociaux pour expliquer la période de vote anticipé et les exigences en matière d’identification des électeurs. Il a entendu une certaine confusion autour du processus de demande de vote par correspondance, qu’il tentera également de résoudre.

Il a abordé certaines de ces questions avec des étudiants lors des portes d’entrée de la campagne de l’ancien président Donald Trump avant les matchs de football à domicile de l’université cette saison, ce qui a ajouté beaucoup d’enthousiasme sur le campus, a-t-il ajouté.

Plus d’enthousiasme à l’échelle nationale

Cet enthousiasme civique se reflète dans les sondages. UN enquête récente de la Harvard Kennedy School a montré que 56 % des jeunes âgés de 19 à 29 ans envisageaient « définitivement » de voter, avec plus d’enthousiasme venant des démocrates que des républicains. Le pourcentage de jeunes électeurs attendus a augmenté de 3 points de pourcentage depuis le sondage du printemps à Harvard, une augmentation que les sondeurs associent à l’entrée en lice de la vice-présidente Kamala Harris.

Harris a 23 points d’avance sur Trump parmi les jeunes inscrits, selon un sondage de Harvard.

L’enthousiasme est palpable à l’Arizona State University, a déclaré Katie Ritchie, étudiante en deuxième année de politique publique et d’économie.

« Les messages de la campagne présidentielle adressés aux jeunes des campus universitaires comme l’ASU, qui sont si grands, ont été assez forts », a-t-elle déclaré, ajoutant que les initiatives et les courses à la baisse, comme celle de l’Arizona qui consacrerait le droit à l’avortement dans la constitution de l’État, ont également ajouté à l’enthousiasme.

Ritchie et Dalrymple, de l’Université Elon, sont des étudiants ambassadeurs de la Fondation Andrew Goodman, un groupe non partisan qui promeut les efforts d’engagement civique sur leurs campus universitaires. La fondation compte des ambassadeurs sur 66 campus répartis dans 20 États et dans le District de Columbia.

L’Arizona State University est l’une des 150 universités situées dans les États du champ de bataille qui ont fait l’objet de la campagne Harris. a ciblé pour mobiliser les électeurs de la génération Z. Récemment, des acteurs de « Grey’s Anatomy » ont pris la parole au nom de la campagne Harris sur le campus. La candidate républicaine au Sénat américain Kari Lake et la personnalité médiatique conservatrice Charlie Kirk ont ​​également événements organisés pour Trump dans les fraternités.

À l’Université de l’Arizona à Tucson, les étudiants je me suis plaint il n’y aura pas de centre de vote sur le campus le jour du scrutin. Bien que le centre de vote le plus proche soit juste à côté du campus – à seulement 800 pieds de l’ancien bâtiment principal du campus – certains étudiants craignaient que cela puisse freiner la participation.

Alors que l’Université de l’Arizona n’aura pas de centre de vote sur le campus le jour du scrutin, l’Arizona State University en aura un dans le centre de remise en forme du campus de Tempe, avec ceux de l’école trois autres campus. De grands panneaux sont déjà installés à l’extérieur du centre de remise en forme, encourageant les étudiants à voter tôt.

Il y a également eu des différends concernant l’installation de bureaux de vote sur les campus universitaires d’autres États, notamment le Texas, où la course au Sénat américain est serrée entre le républicain sortant Ted Cruz et le représentant démocrate américain Colin Allred.

Le mois dernier, le tribunal des commissaires du comté de Tarrant rejeté une proposition du GOP visant à éliminer les sites de vote anticipé dans les collèges, dont un à l’Université du Texas à Arlington.

« Ils tentent de faire taire la voix des communautés les plus marginalisées, comme les jeunes », a déclaré Claudia Yoli Ferla, directrice exécutive de MOVE Texas, un groupe de défense basé à San Antonio qui s’est battu pour maintenir ouvert le bureau de vote sur le campus de plus plus de 27 000 étudiants de premier cycle.

Les obstacles auxquels se heurtent les étudiants ne sont pas nouveaux, a déclaré Rashawn Davis, directeur exécutif de la Fondation Andrew Goodman. Chaque État a du travail à faire pour rendre le vote plus inclusif pour les jeunes, a-t-il ajouté. Mais il est optimiste.

« À l’heure actuelle, nous sommes à un moment charnière où nous voyons les voix des jeunes prendre réellement racine », a-t-il déclaré, « et certains de ces problèmes commencent à prendre un tournant. »

