Les étudiants locaux honorés sur les listes des doyens du printemps – Shaw Local

Résidents d’Oswego Tessa Melton, Jack Randal et Madelynn Miller a obtenu la liste du doyen de l’Université de Belmont pour le semestre de printemps 2023.

*****

Les étudiants locaux figuraient parmi les candidats potentiels au diplôme assistant aux exercices de début de l’Université du Wisconsin-Milwaukee le dimanche 21 mai.

Ashlyn Kirby d’Oswego a obtenu un baccalauréat ès sciences.

Matthieu Hesse de Yorkville a obtenu un baccalauréat en beaux-arts.

Ryan Kumer de Yorkville a obtenu un baccalauréat en beaux-arts.

Nathan Orosco de Yorkville a obtenu un baccalauréat ès sciences.

*****

Les étudiants locaux ont obtenu des diplômes de l’Université de l’Illinois à Springfield à la fin du semestre de printemps le 13 mai.

Curtis Mange de Montgomery a obtenu un MBA en administration des affaires.

Austin Verthein de Montgomery est diplômé Cum Laude avec un BA en sciences politiques.

Clarissa Buenaflor Alarcon Dotson d’Oswego a obtenu une maîtrise en études juridiques.

Yariliz Aguado de Yorkville a obtenu un BBA en administration des affaires.

Joseph Einsle de Yorkville a obtenu Summa Cum Laude avec un BA en sciences politiques.

Ghada Qattum de Yorkville a obtenu un BBA en administration des affaires.

*****

L’Université du Wisconsin-Madison a décerné une bourse de recherche de premier cycle / faculté Hilldale à un résident de Yorkville Adam Eckert qui se spécialise en pharmacologie et toxicologie.

*****

Kylie Roehl d’Oswego a été nommé sur la liste du président de l’hiver 2023 de la Southern New Hampshire University. Les trimestres d’hiver s’étendent de janvier à mai.

*****

L’Université Olivet Nazarene a inclus des étudiants locaux sur sa liste du doyen du printemps 2023. Gagner cet honneur était résident de Montgomery Addison Adams; Résidents d’Oswego Emma Beste, Danielle Johnson, Chloé Pearce et Jonathan Rimington; Résidents de Yorkville Andrew Cantu, Courtney Hall et Madalyn Zagajowski ; Résident de Newark Lyndsay Larson; Résident de Plano Isabelle LoChirco; et Sandwich résident Sydney Van Conant.

*****

Le Ripon College a tenu sa cérémonie de lancement 2023 le 14 mai. Chasseur Thompson de Plano a obtenu un diplôme en gestion d’entreprise et en sciences de l’exercice – gestion du sport.

*****

Chase Evans de Yorkville et Kylie Mai d’Oswego ont été nommés sur la liste d’honneur du doyen de l’Université de Cedarville pour le printemps 2023.

*****

Angela Ad de Plan, Léa Aad de Plano et Jacob Devol de Yorkville ont été nommés sur la liste du doyen du printemps 2023 à l’Université de Cedarville.

*****

Cameron Palmer de Yorkville a été nommé sur la liste du doyen de l’Université Bethel pour le semestre de printemps 2023.

*****

Janna Woodard de Yorkville a obtenu un doctorat en pratique infirmière – Formation en soins infirmiers du Regis College lors des exercices de début du 6 mai.

*****

Les étudiants locaux nommés sur la liste du doyen de l’Université Western Illinois pour le printemps 2023 comprennent: Dustin McCance de Montgomery; Sam Steele, Savannah Tunk et Jacob Westpfahl d’Oswego; Michelle Walz, Yadira Garay, Jacqueline Gates, Melissa Johnson, Sasha Mendez, Rylee Jo Palmer et Nicole Pehlke de Plano; Amanda Birnbaum, Jada R Lathen, Madelyn D Roth et Alexis Sandon d’Yorkville.

*****

Résident d’Oswego Bridget O’Toole a été nommé sur la liste des doyens du semestre de printemps 2023 au St. Norbert College.

*****

Les réalisations académiques exceptionnelles des étudiants de premier cycle ont été honorées par la publication du

Les étudiants locaux ont été honorés sur les tableaux d’honneur du chancelier du printemps 2023 à l’Université du Tennessee à Martin : Brooke Kala d’Oswego, distinctions honorifiques ; Shae intelligente de Sandwich, mention très bien.

*****