Les étudiants locaux honorés lors de la soirée de remise des prix du centre professionnel d’Indian Valley – Shaw Local

Indian Valley Vocational Center (IVVC) a organisé sa soirée annuelle de remise des prix les 9 et 11 mai à l’hôtel Montcler à Sandwich. Des bourses locales et commémoratives ont été présentées. La reconnaissance des diplômés seniors avec des certificats d’achèvement a été le point culminant de la soirée. Plusieurs centaines de membres de la famille et d’amis étaient présents pour féliciter tous ces élèves pour leurs réalisations.

Des bourses ont été attribuées aux étudiants suivants : Sandwich Rotary Club – Myranda Banister, Somonauk; Mémorial George Murphy – Brianna Gibson, Somonauk; Mémorial Doran Greif – Domenick DiVito, Yorkville; Mémorial Rose Greif – Melody Goldstein, Sandwich; Mémorial Roy Wright – Automne Massier, Serena et Andrew Harrelson, Plano; Festival on Wheels/Tom Ciolek Memorial – Brianna Gibson, Somonauk et Aidan Byrne, Hinckley-Big Rock ; Mémorial John Kedzierski – Domenick DiVito, Yorkville; Mémorial Richard Wasson – Mélanie Metzger, Somonauk; Mémorial Pruski – Brooke Potrawski, Yorkville; Fondation Sandwich Park – Hailey Erickson, Sandwich; Dre Lucile Gustafson – Alyssa Broce, Sandwich ; Prix ​​du service étudiant – Myranda Banister, Somonauk et Brianna Gibson, Somonauk; Mémorial de la famille Karam – Zac Gatenby, Sandwich ; Club féminin junior de Yorkville – Brooke Patrowski, Yorkville, Domenick DiVito, Yorkville et Johnathan Doucette, Yorkville; Mémorial de la famille Nanzer – Noreily Hernandez, Earlville; et le Mémorial Ian Oldenburg – Aidan Byrne, Hinckley-Big Rock.

Les personnes âgées des 17 programmes professionnels et techniques de l’IVVC ont reçu des certificats d’achèvement. Les étudiants suivants ont été reconnus comme les plus remarquables dans leurs programmes : Auto Body Repair – Aidan Byrne, Hinckley – Big Rock et Brianna Gibson, Somonauk ; Technologie automobile – Nicholas Carlson, Sandwich, Zachariah Gatenby, Sandwich et Ryan Larson, scolarisés à domicile; Infirmière adjointe certifiée – Hailey Erickson, Sandwich et Noreily Hernandez, Earlville ; Programmation informatique – Hannah Fish, Sandwich ; Technologie informatique – Oliver Moore, Somonauk et Ewan Krisch, Sandwich ; Métiers de la construction – Adam Edwards, Sandwich, et Justin Lee, Somonauk ; Arts culinaires – Melody Goldstein, Sandwich et Shayla Casas, Plano ; Services médicaux d’urgence – Allison Olson, Sandwich ; Sciences du feu – Bryan Gorsky, Hinckley – Big Rock ; Conception graphique – Alia Villa, Plano et Joseph Shafer, Sandwich ; Professions de la santé – Amanda Skinner, Sandwich et Savannah Marks, Plano ; Application de la loi – Justiss Silas, Yorkville ; Médecine du sport – MacKenzie Svatek, Somonauk et Lily Geltz, Sandwich ; Méthodes d’enseignement – ​​Alyssa Broce, Sandwich, et Amber Elder, Sandwich; Soudage et fabrication – Justin Wiesbrook, Yorkville, Jackson Houtz, Yorkville et Joseph Kummer, Yorkville.

Les étudiants suivants ont été reconnus comme les plus améliorés dans leurs domaines de programme : Auto Technology – Peyton Mongiovi, Yorkville ; Programmation informatique – Christopher Tineo, Yorkville ; Services médicaux d’urgence – Athena Westphal, Yorkville ; Sciences du feu – Brooke Potrawski, Yorkville ; Application de la loi – Luke Lanehart, Parkview Christian; et Soudage et fabrication – Hunter Ruman, Sandwich.

Indian Valley Vocational Center est un centre de carrière pour les juniors et les seniors du secondaire situé à Sandwich. Dix districts scolaires (Earlville, Hinckley-Big Rock, Indian Creek, Leland, Newark, Plano, Sandwich, Serena, Somonauk, Yorkville) participent à la coopérative Indian Valley qui propose actuellement 17 programmes professionnels et techniques. En savoir plus sur Indian Valley Vocational Center et ses programmes de carrière en visitant ivvc.net.